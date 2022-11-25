2022/11/25,
政治

林奕華、韓國瑜質疑「青年返鄉列車」有政黨金援，台學聯：不問投票意向、不拿政黨贊助

林奕華、韓國瑜質疑「青年返鄉列車」有政黨金援，台學聯：不問投票意向、不拿政黨贊助
本年度返鄉列車從高雄出發｜Photo Credit：台灣學生聯合會提供

我們想讓你知道的是

前高雄市長韓國瑜認為，民進黨察覺年輕人選票變了、風向變了，就停止返鄉補助的專車。台學聯秘書長黃亭偉強調，返鄉列車啟動過程中不會過問投票意向、不拿任何政黨贊助，純粹以群眾募資的方式，提供青年方便回家的管道。

九合一地方選舉就在明（26）天，台灣學生聯合會今（2022）年與18所大專校院合作，啟動「2022青年返鄉列車」，載學生返家投票。返鄉列車一直以來遭政治人物質疑有政黨在背後金援，而台學聯強調「不會有任何政黨捐錢」，本次經費是來自2020年台灣青年民主協會的募資餘額。

台學聯今（25）日發出聲明稿表示，青年返鄉投票伴隨著車票、通勤時間等成本，對社會新鮮人或年輕學子造成不小負擔，而本次返鄉列車共有30班路線，能載運600多位學生回家投票。

政黨補助返鄉列車？台學聯說明經費來源

然而，青年返鄉列車過往受到不少質疑，認為有政黨在背後協助。國民黨立委林奕華昨（24）日在立法院質詢時，向教育部長潘文忠提問，質疑因為選舉不利某一黨，而沒有返鄉投票專車。林奕華還詢問潘文忠，有沒有查過返鄉專車的經費來源，以及是否有政治力介入，「我必須坦白說，都有啦！」林奕華說。

前高雄市長韓國瑜昨日與資深媒體人趙少康直播助選，趙少康表示，以前每次選舉，民進黨都會用政府名義，安排「返鄉投票專車」，鼓勵年輕人返鄉投票，今年卻沒有舉辦。韓國瑜則笑稱：「我罷免的時候也有，我深受其害」，他認為民進黨察覺年輕人選票變了、風向變了，就停止返鄉補助的專車。

對此，台學聯秘書長黃亭偉強調，返鄉列車啟動過程中不會過問投票意向、不拿任何政黨贊助，純粹以群眾募資的方式，提供青年方便回家的管道。

黃亭偉接受《關鍵評論網》訪問時，也駁斥有政黨介入的說法，他表示所有款項的資料都在網路上、大家都看得到，不會有任何政黨捐錢，主辦方也不會接受政黨捐款。

至於本次返鄉列車的經費來源為何，黃亭偉指出，2020年台灣青年民主協會辦理返鄉專車，當時募資募了超過270萬，結束之後剩下約30幾萬，並承諾會運用在下次的返鄉專車。本次返鄉專車有剩餘大約3、4萬左右的經費，這筆錢就會用在2024年大選的返鄉列車。

而學校也有協助本年度返鄉列車，東華大學學生會長陳彥伶指出，東華大學生輔組與教師會有協助訂車並贊助乘車保險，讓青年能返鄉投票。台師大學生會學權中心主任馮輝輪也提到，台師大校方在宣傳方面幫了不少忙。

返鄉專車台東到高雄省一半車錢

青年民主返鄉列車從2018年開始舉辦，黃亭偉表示，青年回家投票往往要花費2、3天甚至更多的生活費，也須一定時間來回，著實是不小的負擔。因此，青年返鄉列車要減輕青年投票的壓力，讓他們用便宜的票價投下決定未來的一票。

其中，台東專科學校學生會財務部長黃裕善就舉例，台東到高雄的自強號車票1張362元，返鄉投票專車只需要180元，足足是2倍的價差。而東華大學學生會長陳彥伶表示，南迴有區段鐵路從918地震至今還未通車，返鄉路途難上加難，返鄉專車讓東華學子用便宜票價回家。

多所參與學校代表也呼籲，「18歲公民權」的修憲複決案需要965萬票的高門檻，呼籲學子返鄉投下同意票，落實青年參政。

本次台學聯青年民主返鄉列車的合作學校包含元智大學、世新大學、東吳大學、南華大學、高雄醫學大學、台北大學、台東專科學校、成功大學、東華大學、政治大學、高雄大學、陽明交通大學、嘉義大學、彰師大、台師大、淡江大學、台北市立大學以及輔仁大學。

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核稿編輯：楊士範


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