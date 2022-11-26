2022/11/26,
拉美

【圖輯】沒有賽馬場的加勒比海小島聖安德列斯，居民卻瘋狂愛上賽馬的樂趣

【圖輯】沒有賽馬場的加勒比海小島聖安德列斯，居民卻瘋狂愛上賽馬的樂趣
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

賽馬在聖安德列斯及其姊妹島普羅維登西亞有著悠久的歷史，這裡總人口不多（約6萬人） ，距離最近的大陸約700公里（435英里）。這個位於加勒比海西部的雙子島嶼，居民普遍說著英文，歷史上是英國的殖民地，但現在卻是哥倫比亞的旅遊聖地，到處都是沙灘酒店、免稅商店和熱鬧非凡的度假勝地。

在加勒比海小島聖安德列斯（San Andrés）上沒有賽馬場，但是這裡的居民，卻對賽馬有很大的熱情。

純種馬在美艷動人的白色沙灘上進行訓練，並在穿梭於森林岩石間的小道上比賽。

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Photo Credit: AP / 達志影像

最近的一場比賽，兩匹七歲的母馬「Time Will Tell」與「Black Stallion」進行一公里長的比賽，獲勝者能領到1萬6000美元的獎金。3000人觀賞了這場週末的比賽，最終「Time Will Tell」贏得了比賽，牠已經訓練在柔軟的沙灘上訓練好幾天了。

烏利斯・利文斯頓（Ullis Livingston）是這匹馬的照護員之一，他說賽前在馬廄裡睡了三天，因為擔心有人會傷害「Time Will Tell」，同時也因為這是「傳統規定」。

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「Time Will Tell」經過賽道時，民眾熱烈歡呼｜Photo Credit: AP / 達志影像

賽馬在聖安德列斯及其姊妹島普羅維登西亞（Providence）有著悠久的歷史，這裡總人口不多（約六萬人） ，距離最近的大陸約700公里（435英里）。

這個位於加勒比海西部的雙子島嶼，居民普遍說著英文，歷史上是英國的殖民地，但現在卻是哥倫比亞的旅遊聖地，到處都是沙灘酒店、免稅商店和熱鬧非凡的度假勝地。

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兩名騎師在海中幫馬洗澡｜Photo Credit: AP / 達志影像

69歲的鄧尼斯・胡克（Denis Hooker）是島上最年長的騎師。他表示，聖安德列斯擁有18匹賽馬，有時會與普羅維登西亞的賽馬展開競賽。

派翠克・斯蒂芬斯（Patrick Stephens）說，他的祖父教他騎馬，因為當時島上幾乎沒有汽車，只有未鋪砌的道路，祖父用馬來拖運椰子。他還說，當地人會在他們工作用到的動物身上比賽或下注。

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69歲的騎師鄧尼斯・胡克與他的馬「Pereque」｜Photo Credit: AP / 達志影像

最後，島上居民開始進口更好的馬匹，以滿足他們對於賽馬的興趣。

過去比賽是在海灘上舉行的。但是旅館和遊客的遽增使得比賽困難重重，所以競賽被轉移到了森林小徑。不過，騎師可以成為當地的名人。

「這裡的人們欽佩我。許多孩子問我為什麼不繼續這樣做。」44歲的萊迪德・德拉克魯斯（Leadid de la Cruz）說，她是這個島上第一位女騎師，不過20多歲就退休，選擇照顧家人。

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44歲的退休騎師萊迪德・德拉克魯斯（中）與她的女兒們｜Photo Credit: AP / 達志影像

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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