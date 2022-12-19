2022/12/19,
勞工

員工旅遊非去不可嗎？公司強迫我請特休、還扣全勤是否違法？

員工旅遊非去不可嗎？公司強迫我請特休、還扣全勤是否違法？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

企業員工旅遊本是在上班外的時間，聯繫工作夥伴彼此感情的一樁美事，但當雇主強制員工要參加員旅時，對於經濟能力比較差的員工，員工旅遊的部分負擔反倒成了壓力來源，不但沒放鬆到還多了額外花費。

文：Bryan

台灣本土疫情趨緩，近期公司企業的員工旅遊紛紛計畫「重啟」，但員工旅遊一定得參加嗎？FB知名抱怨社團「爆怨公社」近期有網友投稿公司員旅採取強迫參加制度，除了要自己掏錢參加之外，還得請特休假或事假，是否為變相的扣薪資等疑問。

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Photo Credit: 《職場熊報》

網友紛紛留言響應，起底自己公司的員旅爛福利和奇葩制度，包含「不參加員旅和聚餐就扣績效，扣全勤獎金」、「員旅五天四夜的早餐和午餐都要自理」、「員旅要自己開車」、「有遇過，還不能核銷油費」等。

那麼，究竟員工旅遊是否非去不可？是否支薪？其實可從強制性作為二大分類：

狀況一：強制性，公司將員工旅遊視為「上班出勤」

若公司雇主將員工旅遊視為上班出勤日，那麼勞工出勤需支薪，雇主不可擅自給勞工「放無薪假」，也不可「強迫勞工放特休假」。

公司只有在明訂員工旅遊為上班出勤日的情況之下，才可以要求員工參加（也就是強制參加的概念），但上班出勤日需計算薪資，雇主需在員工旅遊期間照常給予工資。

根據桃園地方法院106年勞訴字第32號民事判決：「員工旅遊若屬強制參加性質，仍應給付當日工資，惟因員工旅遊不同於一般勞務給付情況，其工資給與可由勞資雙方另予議定。」

另外，即使將員工旅遊規範為上班出勤日，雇主也不能違法擅自替員工排定特休假，否則違反勞基法第38條第2項「特別休假期日，由勞工排定之。但雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整。」

雇主常見錯誤觀念

  • 錯誤1

老闆：我強制員工參加員旅，但員工是出去玩耶，沒有付出勞力所以不用給薪資。

答：錯！只要強制員工參加就要付薪資。

在法令定義上，強制出勤=上班日=上班就是要給錢。

  • 錯誤2

老闆：強制員工參加員旅，剛好員工很多特休假沒休，公司幫他安排放特休好了。

答：錯！特休安排是員工的權益，公司雇主不得違反員工意願擅自安排。

正確觀念

強制員工參加員旅，等於視為上班出勤日，薪資照常給。

狀況二：非強制性，公司將員工旅遊視為「福利」

若公司將員工旅遊視為福利措施，那麼就需採取「自由參加制度」，由員工自行決定是否參加員工旅遊。

參加員旅的員工，在旅遊期間是否得請特休假，雇主需事前和員工溝通協商、取得共識，需事前告知員工希望以請特休假交換「部分補助」或「全額補助」的員工旅遊。

未參加員旅的員工，仍有上班工作的出勤義務，因此當然也需給薪。如果商店門市因為員工旅遊而暫停休業，也不得強迫未參加旅遊的員工放特休假，當然雇主也不可擅自給勞工「放無薪假」。

雇主常見錯誤觀念

  • 錯誤1

老闆：不強制員工參加員旅，但員工是出去玩耶，所以強迫他們放特休假。

答：錯！特休安排是員工的權益，公司雇主不得違反員工意願擅自安排。

  • 錯誤2

老闆：不強制員工參加員旅，但沒去的人因為店休而不用上班，所以也不用支薪。

答：錯！不參加員旅的員工仍需支薪，否則就變成違法強迫放無薪假。

正確觀念

  1. 不強制員工參加員旅，事先和員工溝通，公司以補助旅遊費用的方式交換特休假，讓員工自願請特休假並參加員旅。
  2. 不強制員工參加員旅，沒參加的員工因為照常上班出勤，薪資照給。
  3. 不強制員工參加員旅，沒參加的員工因為店休而無法上班出勤，薪資照給。
  4. 不強制員工參加員旅，經過事前溝通，沒參加的員工因為店休而自願請特休假。

狀況三：不去員旅被扣全勤獎金，是合法嗎？

不論是否參加員旅，也不論公司是否強制性，公司雇主可以因為員工旅遊而扣除員工的全勤獎金嗎？

根據勞動部的台勞動二字第040204號函之內容，全勤獎金若係以勞工出勤狀況而發給，具有因工作而獲得之報酬之性質，則屬工資範疇。

也就是說，在法令定義上，全勤獎金其實不是獎金，是工資的一部分，只是裹上「獎金」的命名糖衣，事實上根本不能算是獎金。

另外，518職場熊報報導〈員工請假就扣全勤獎金？4重點考考你對薪資結構了解多少〉，資深人資菲大在內文提及「全勤獎金是工資，不能亂扣」、「僅有病假、事假才能不發放全勤獎金」。

他在文中也說到，「『全勤獎金』在台灣的企業界行之有年，大家都習以為常，認為這是慣例，其實越來越多的公司已沒有「全勤獎金」的薪資項目了。」

「無論是從《勞基法》合法性，或是員工管理的合理性來看，取消全勤獎金這個薪資項目是好處多於壞處！實務上，全勤獎金的設立無法達到有效的管理效果，只是一種形式上的雙重懲罰；取消全勤獎金不但能簡化薪資結構，減少每月薪資計算作業的時間，也能避免公司陷入違法的不利局面。」

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航


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