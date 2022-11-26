偽球迷自我修養：教你如何搭上四年一次的世界盃話題

文：桑田

世界盃即將開幕，一波以四年為周期產生的「偽球迷」也將重現江湖，事實上他們早就已經坐不住了。

顧名思義，所謂「偽」球迷就是不懂裝懂的「臨時球迷」，這些人不會像真正的球迷一樣，將足球列為生活乃至生命的一部分。他們隱匿於真球迷之中，靠著各種現學現賣和新聞資訊招搖過市，只是為了在接下來的這一個月裡，蹭個熱度刷刷存在感。

10個球迷8個偽，世界盃雖說是全人類共有的，但說到底還是為了偽球迷而服務的，這是他們狂歡的節日！前面兩屆世界盃，桑田哥分別推出過「偽球迷注意事項」與「偽球迷強化訓練」，這次也不能例外，在鞏固老套路的同時，吸收新觀念查遺補漏，幫助偽球迷能夠更從容地參與世界盃大拜拜。

偽球迷幾乎從來不看球，對22個人搶一顆球的運動其實深感無聊，但人生如戲全靠演技，為了緊跟熱點，必須裝出一副資深球迷的樣子，如果沒有做好必備的功課，就容易鬧出笑話。

想成為一個既能不被別人恥笑，又不會漏出破綻的「偽球迷」其實並不難。最最重要的一點：「不要再談貝克漢」這一屆沒有他，上一屆也沒有他，連上上屆都沒有他，以後也不會有，什麼盃都不會有他了。

此外，面對真球迷：「你是不是不懂球啊？」的詢問，千萬不能一時惱羞：「我年年看世界盃，你說我不懂球⋯⋯？」

Photo Credit: 中央社 2022卡達世界盃足球賽美國對威爾斯賽事，舊金山市區戶外轉播現場。

作為偽球迷，足球領域的相關知識，這個時候再怎麽補課也來不及了，而且根本沒有必要。如何才能裝作經常看球的樣子呢？

作為一名偽球迷，不要表現出對熱門球隊的追捧，因為這樣很容易陷入那些狂熱球迷的圍攻之中，在後者背書般的數據陳述裏，你很難找到抵擋的辦法，也無法凸顯演技，所以選擇支持丹麥、荷蘭、烏拉圭等第二檔次球隊會是不錯的選擇。

當有同事朋友問你：「昨晚看球了嗎？」你可以背向他看向窗外，沉痛的說：「唉！知道嗎？阿根廷差一場就創造連續場次不敗的世界紀錄了。」然後趁對方啞然的時刻，你抽身而退，留下一個偽球迷高大犀利的背影。

偽球迷也要掌握幾個相加等於10的數字組合，352，433和442甚至聖誕樹什麽的要張口就能來。特有名詞也要懂一些：倒三角傳球，下底傳中，高壓逼搶、無球跑動，長傳沖吊等等，不求能夠主動開啟戰術討論，但在別人討論戰術的時候至少可以勉強接得下去。

對於真正的球迷來說，熬夜看球有一種痛並快樂的幸福感。基於這一點，偽球迷雖然沒有熬夜的必要，但為了讓自己更融入世界盃氣氛，那勢必要根據賽程調好鬧鐘，準時起床打開電視，拍上一張照片發臉書再繼續睡，但是配的文字千萬別聊比賽，容易露出馬腳。

晚上看世界盃，白天聊世界盃，是世界盃期間球迷們每天的固定流程。早上走進辦公室，同事間只需要一個眼神的交匯就能開啟話題：「唉！昨天晚上的球你看了嗎？英格蘭又開始快樂足球了⋯⋯。」

作為偽球迷，千萬別著急插話進去，一定要先聽，然後可以「嗯⋯⋯對啊⋯⋯我也這樣覺得」一番，盡量不要讓人覺著你是門外漢。一定要切記，千萬別主導話題，不要搬石頭砸自己的腳。在酒吧裡也一樣，多喝酒少說話，惜字如金安全第一，只說自己熟悉的，絕不亂說亂猜，不要過早的曝露自己。

但要想不露餡，徒有其表顯然不夠，偽球迷可以根據自己的年齡，Google一下青少年時代的世界盃，把經典比賽、四強名次、球星表現記在心裏。為什麽是中小學？年代久遠，證明自己從小就是血統純正的球迷，就算對方是真正的老球迷，也很難回憶起太多細節，網上能找到的故事，足夠以假亂真。

最後，「越位」這個永遠的難題一定要試著了解清楚。

「假設妳和男朋友同一隊，而妳的女同事是對方守門員，當妳傳球給妳男朋友，妳男朋友比對方任何人都要靠近妳女同事，此時，妳男朋友就是越位了，但是如果是妳的女同事主動傳球給妳男朋友，那妳男朋友不越位。」

或者更簡單的，你不需要懂，只要在慢鏡頭重播時，發現螢幕上有紅線和黃線的時候，帶著惋惜的語氣說一句「哦，是越位」或「球是圓的」就可以了⋯⋯。

老球迷是從新球迷中來的，新球迷是從偽球迷來的。足球，絕對不是四年一度的轟轟烈烈，而是一種堅忍的信仰。所以世界盃之後，希望偽球迷還能繼續看足球，真正體會世界第一運動的魅力。

本文經桑田授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航