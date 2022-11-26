【專訪】「壯闊台灣」吳怡農：台灣國防是唯一還沒有被民主化的領域
我們想讓你知道的是
吳怡農在2020與蔣萬安的立委競選失利後，創立了「壯闊台灣」辦公室，持續關注國際局勢與兩岸關係。他認為國防軍事並非僅有相關背景的人可以談，若要推行全民國防的概念，就必須讓更多的公眾有機會能納入其中。「如果只有出身軍事背景的人可以討論軍事議題，那是不是也只有出身醫師的政治人物可以評論防疫政策做得好不好？」
文： 許佳琦
今年9月28日，美國《時代雜誌》（Time）公布了「次世代百大人物」（Time 100 Next）名單，其中出現了一張台灣政治人物的面孔，隨即引起社群討論。在《時代雜誌》的網站頁面上的照片，是是41歲的吳怡農，他身穿西裝，高舉著手喊口號，身後的旗幟大大地寫著「農」與「壯闊台灣」字樣。
他與民主黨籍的台裔波士頓市長吳弭（Michelle Wu）、《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）導演、港台二代移民關家永（Daniel Kwan）並列入選。身為非營利組織「壯闊台灣」的創辦人，《時代雜誌》如此描述他：
吳怡農希望讓每一位台灣公民都知道如何保護他們的社區。 隨著北京對台的威脅上升──中共政府認為台灣是一個「叛離的省份」──吳怡農致力於為台灣民眾提供硬隊自然和人為災害的應急培訓。 作為民進黨的顧問，吳怡農的表現在政治、外交和公民身份的交叉點上游刃有餘。
因為國際局勢的改變，兩岸關係的張力，可能出現的戰爭、國防，在台灣也成為受關注的議題。歪腦記者實際走進「壯闊台灣」辦公室專訪吳怡農，請他聊聊入選的心得，倡導全民國防的起心動念、還有他對台灣政治的整體觀察。
兩岸局勢中被熱議的「壯闊台灣」
位於鎮江街的「壯闊台灣」辦公室並不大，只有八名正職員工的團隊，辦公桌各自堆滿文件，小白板上寫著課程與採訪的日期時間，置物櫃則零散堆滿各式繃帶、紗布、海報、急救教學圖卡等物件。吳怡農解釋，因為最近開設課程頻率實在太高，東西實在一時來不及整理，「你現在的位子桌子下有兩個紙箱，也都是我們要用到的教材。」他説。
「壯闊台灣」雖然正職人數少，但依靠志工、以及PHTLS （Pre-Hospital Trauma Life Support; 到院前創傷生命救援） 指導教官、外傷科醫師以及高級救護技術員 （EMT-P）等協力成員，目前已在台灣的北部、中部、南部都陸續開設週末課程。
課程內容包括基礎課程、常態訓練、簡易搜救等，將困難的緊急醫療救援、大型急難疏散等課程，拆解為「模組化」的形式，每堂課2.5小時，報名費僅300元台幣，希望號召更多不同背景的民眾都能踏入教室，學習知識。
隨著兩岸關係嚴峻、美中角力加劇，2022年8月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）來訪台灣，引起國際媒體對台灣的報導熱潮──緊接著下半年，中共召開二十大會議、台灣年底九合一大選，究竟兩岸的未來如何，一時眾説紛紜。
在這樣的風口浪尖下，台灣政治新星也都陸續被推上外媒採訪的前線。光是吳怡農的壯闊台灣團隊，在過去幾個月，也接受了CBS《六十分鐘》、《金融時報》、《Axios》等多家外媒採訪。
不過，這一次再次得到《時代雜誌》青睞，他有自己的看法：「我會入選（Time 100 Next），其實某種程度上，剛好也代表著外國可能至今都還不夠了解台灣。」他開玩笑道，「或者應該説台灣整體政治環境。」
他想了想，又補充，「台灣還有很多空間去發展國際上的論述。很多外媒在過去可能還沒有意識到台灣的政府政策不完全等於公民意識，剛好佩洛西訪台造成許多外媒紛紛來台採訪的期間，台灣可以用這個機會重整自己在國際上的論述。」
今年6月2日，吳怡農宣布卸任民進黨台北市黨部主委，選擇不投入連任選舉，專心發展「壯闊台灣」團隊，並希望能夠透過草根組織的經營經驗與地方培力，為2024年大選做準備。
在「壯闊台灣」之前
吳怡農出身台中黨外政治家族，父親吳乃德是中央研究院研究員，在台灣戒嚴時期於芝加哥大學攻讀政治博士學位，1987年發表畢業論文為《恩庇系統的政治：威權政權內的動員和控制》，至今仍是學界對於國民黨威權統治的重要經典。
此外，吳乃德更曾是重要黨外雜誌《美麗島》作者，當時他所使用的筆名，後來也成為兒子的名字──「吳怡農」。
1980年出生，在美國就讀高中、大學的吳怡農，於2003年獲得耶魯大學經濟學位。畢業後，他起初投入金融產業，在香港高盛集團工作。2013年，他選擇回到台灣，並於隔年開始在陸軍航空特戰指揮部服役，並開始投入台灣的國防議題，並放棄美國國籍。
退伍後，他最初的計劃是成立媒體「壯闊台灣」，報導台灣的國防與軍事消息，並開始投入民進黨活動。在當時，他的參政經驗亦飽受批評，包括「民進黨政二代」標籤、「沒有明確的政治理念」、亦有人認為他僅靠外貌出眾、壯碩體格，是專攻婦女票的「小鮮肉」候選人。
在2020年，他代表民進黨參選角逐台北市第三選區立法委員，最後以45.40%輸給得票率51.44 %的蔣萬安。在當年的敗選感言中，他説敗選的唯一原因就是「自己還不夠努力」，並稱「壯闊台灣」並非只是一句口號，而是他持續在投入的「一個理念、一場運動。」
隨著時間轉到了2022年，因應國際局勢的驟變，「壯闊台灣」與他致力投入的國防議題、全民國防，也被時代推上前線。
被「性化」的男性從政者
在2020年的選舉中，另一個令人印象深刻的場景，是大量媒體聚焦在吳怡農與蔣萬安的對決，稱之為「雙帥對決」──不少支持者自稱「農夫」、「農婦」，表達他們對吳怡農的喜愛。
然而，吳怡農的外表吸睛，對他帶來的影響也不全然是正面效益──被批評為「花瓶」、「健身專家」，都是家常便飯，更時常因為人們對他外表的關注，導致忽略了他的經歷與政見。
對於這種與不少女性從政者類似的遭到「性化」（sexualize）的經驗，吳怡農迴應道：「當然比起我，女性政治人物通常都是更辛苦的，她們被要求的外貌標準更高，受到的批評也更嚴苛。」
Tags：
太空是人類的未來，人才培育是臺灣衛星產業發展的關鍵，累積產業鏈發展動能
我們想讓你知道的是
過去太空產業發展因高技術門檻、高成本，主要由政府主導，如今低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿無限的可能與商機。而人才培育則是太空衛星產業發展最重要的一環。
過去太空產業因高技術門檻、高成本，加上因與國防高度相關，主要由政府主導，如今受惠於低軌衛星較低的生產成本、高汰換率的情況，未來的衛星應用充滿著無限的可能與商機。
然而，國內外的研究報告卻也指出，太空產業的人才短缺是目前企業端普遍碰上的難題，雖然製造成本下降，衛星產業仍需整合許多跨領域的知識與系統，且相比商用環境，太空中因高低溫落差、輻射等因素比一般應用更為嚴峻，這些知識與技術都非傳統單一技術的人才能完成，也因此在產業端出現了技能落差(Skills Gap)狀況。
南韓、新加坡如何布局太空產業：培育產業人才皆是關鍵
為了解決產業發展需求，同時維持長期太空實力，各國政府在發展其太空產業與應用能力時，也將人才培育納入太空發展計畫中一環，以和臺灣十分相近的新加坡與南韓為例。
新加坡貿工部長顏金勇(Gan Kim Yong)在今年2月表示將三管齊下推動太空業發展，包括政府投資1.1億美元(約新臺幣30億元)展開太空研究與開發、由新加坡太空科技與產業局向民間募集更多的創新方案，與國內公司密切合作，結合研究與技術使其成為具備商業性的方案，扶植具有國際競爭力的企業。
在人才培育的部分，新加坡政府聯手大學端、太空科技公司及新科電子企業等研發並完成發射人造衛星的任務。另外，新加坡企業發展局(Enterprise Singapore)偕同當地的非政府組織Singapore Space & Technology Ltd (SSTL)和英國簽署MOU合作，加強雙方在太空產業的資源、人才及技術的交換。
韓國也是近年十分積極地發展太空產業的亞洲國家之一，韓國總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)上任後，更是強烈關注於韓國太空計畫的未來發展，尹錫悅政府也承諾將促進太空技術的公私轉讓、改革法規並啟動太空產業集群，以發展該國新興的國內太空產業，他也喊出「目標在2035年要使韓國成為太空主要強國」。
韓國政府將另設立一個獨立的航太機構，整合在慶尚南道泗川市近百家的航太企業，提供民用和軍用航太計畫的綜合管理，並開發用於近期自主衛星發射、月球和火星探測的高功率火箭(high-power rocket)。
此外，韓國科學技術情報通信部(Ministry of Science and ICT, MSIT)在2022年的太空預算中，首次將火箭、衛星和太空探索計畫同時納入年度待辦事項清單，其中最大部分為2.764億美元，將用於衛星計畫，並推動一系列的培育計畫。韓國科學技術情報通信部將資助五所大學400萬美元，預計至2026年以前，每年培養150名太空工程師。
在國際交流的部分，除了透過官方管道尋求與美國更深入的太空合作，在今年的11月韓國也與國際太空大學(International Space University)合作舉辦全亞洲首場的太空訓練課程工作坊，引進國外專家講師，讓非太空領域或是尚未踏入太空領域的人才能對產業有更多元的認識。
計畫持續進行，聯手企業前往太空
全世界如火如荼地展開太空布局，臺灣也加快腳步推動相關政策，提升發展預算，整合臺灣產業鏈，打入國際太空市場。經濟部工業局推動太空產業供應鏈發展先期計畫(簡稱本計畫)，擴大推動產業內專業人才養成，整合產官學研界的資源，帶動臺灣產業接軌國際，擴大合作商機。
本計畫於今年下半年開始推動，由廣至深累積豐碩成果，全臺參與者眾多，包含產業高階經理人、涉足衛星領域的研發技術人才、對太空領域感興趣的普羅大眾等不同對象；已開設高階領袖營、封閉型研發技術系列工作坊，公開推廣系列課程及針對學生和轉職人員的國際培育營隊兩梯次(分別與國立成功大學及UNISECGlobal 合辦「立方衛星設計及手做實務」、與稜研科技合辦「亳米波相位陣列天線實作營」)等，累計共近200小時的課程、破6百人次參與，期許各界能藉由多元管道踏入太空產業，全面提升人才知識與技術基底。
本次為產業高階經理人所設計的領袖營中，吸引超過40家臺廠共襄盛舉，在國內外業界講師專家引導下，以理論及實務並進，深入剖析、解構太空市場的局勢變化，助力將企業營運發展推向全球衛星產業新高度。
衛星產業鏈教學相長，產學參與這樣說
談到本計畫，參與的企業學員都不約而同地認為政府能夠出來領導整合產業是一件好事，透過計畫的幫助，有機會與不同的企業交流學習、交換資源，對於業界本身也有很大的助益，培訓課程的專業知識，也有助於企業內部人才的培訓。
Q1：從哪裡得知這個活動的？為什麼想加入太空產業？
耀睿科技 陳達勲資深課長：公司為了培訓人才，提供非常多課程及訓練的資源，這次的活動就是其中之一，現在從無線通訊走到衛星通訊，是公司未來十分重視的發展方向，所以來參加。
深刻精密 黃信儒經理：製造業在臺灣的太空產業中從來都沒有缺席，這次公司有這個機會推薦我來學習，更讓我感覺到未來真的有機會，能透過自己的雙手去實踐太空產業。
Q2：臺灣在世界的太空產業中可以扮演什麼角色？有什麼樣的優勢？
芳興科技 許迪翔研發部經理：芳興一直以來就有生產許多和衛星相關的零組件，像是福衛的天線零件跟濾波器，在技術力上臺灣的企業是無庸置疑的，基於這樣的優勢，或許能慢慢從零件製造，轉到軟體發展，再結合民間的力量走到系統製造。
欣興電子 許祐嘉資深專案副理：臺灣的技術能在衛星產業有所發揮，以欣興來說，我們主要提供高速運算用的載板給全球企業，在未來衛星發展一定會走向更快速高階的狀況下，我們就可以有很好的發揮空間。
Q3：你在這次的技術工作坊中，學習到什麼？
稜研科技 柯孝聰技術經理：這次的活動讓我們能跟不同的公司認識、了解對方的產品，找到更多與學界和業界合作的機會，真的會有一種臺灣的衛星產業一起向前學習邁進的感覺。
凌威航太 邱富川技術副總：從講師的實務及研究歷程分享，讓我們知道單一顆衛星蘊含巨大的知識，從電腦板、天線到外面的材質(鋁合金)都是有講究的，這些知識和實務的經驗都是非常寶貴的。
中華電信 黃江祥主任：公司主要從事同步軌道衛星的高頻段業務，第一次學習地面接收站的技術覺得十分新鮮，上完課自己也覺得對有想要來的人是非常好的切入點。
全球太空產業競爭已進入白熱化的階段，雖然目前仍有許多應用尚未到位，能夠持續獲利的公司也有限，臺灣企業仍有十足的優勢與專業能夠在國際間競逐。國立臺北科技大學電資學院張陽郎院長表示，臺灣是一個舉世聞名的ICT科技島，其技術能量長年受到國際肯定，藉由導入高附加價值的太空產業，能夠再次帶動產業升級，增加獲利的機會。
臺灣的前途跟錢途都在太空
針對太空產業有興趣的人才，國立臺北科技大學業界特聘講師黃文杰理事長建議，不需要將自己過度局限於太空產業，由於太空產業整合了許多產業，知識與技能也適用於電子、半導體等其他產業，無論是在國內外都是非常搶手，發展潛力十分可期。
火箭之父羅伯特戈達德(Robert Goddard)曾說，「世界上沒有不可能的事，因為昨天的夢想可能是今天的希望、也可能是明日的現實」
國立臺北科技大學業界特聘講師張懷謙執行長也以「太空是人類的未來，也是臺灣的未來」鼓勵企業夥伴，隨著越來越多的資源及企業投入，太空衛星產業鏈很可能就是臺灣下一個半導體的護國產業鏈。全球太空時代來臨，期許藉由本計畫串起產業鏈，協助企業掌握太空產業趨勢發展與人才發展，厚實未來研發基礎及能量，加速打造完整產業鏈、奠定產業利基。
經濟部工業局 廣告