2022/11/26,
軍事

【專訪】「壯闊台灣」吳怡農：台灣國防是唯一還沒有被民主化的領域

【專訪】「壯闊台灣」吳怡農：台灣國防是唯一還沒有被民主化的領域
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

吳怡農在2020與蔣萬安的立委競選失利後，創立了「壯闊台灣」辦公室，持續關注國際局勢與兩岸關係。他認為國防軍事並非僅有相關背景的人可以談，若要推行全民國防的概念，就必須讓更多的公眾有機會能納入其中。「如果只有出身軍事背景的人可以討論軍事議題，那是不是也只有出身醫師的政治人物可以評論防疫政策做得好不好？」

文： 許佳琦

今年9月28日，美國《時代雜誌》（Time）公布了「次世代百大人物」（Time 100 Next）名單，其中出現了一張台灣政治人物的面孔，隨即引起社群討論。在《時代雜誌》的網站頁面上的照片，是是41歲的吳怡農，他身穿西裝，高舉著手喊口號，身後的旗幟大大地寫著「農」與「壯闊台灣」字樣。

他與民主黨籍的台裔波士頓市長吳弭（Michelle Wu）、《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）導演、港台二代移民關家永（Daniel Kwan）並列入選。身為非營利組織「壯闊台灣」的創辦人，《時代雜誌》如此描述他：

吳怡農希望讓每一位台灣公民都知道如何保護他們的社區。 隨著北京對台的威脅上升──中共政府認為台灣是一個「叛離的省份」──吳怡農致力於為台灣民眾提供硬隊自然和人為災害的應急培訓。 作為民進黨的顧問，吳怡農的表現在政治、外交和公民身份的交叉點上游刃有餘。

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Photo Credit: 《歪腦》

因為國際局勢的改變，兩岸關係的張力，可能出現的戰爭、國防，在台灣也成為受關注的議題。歪腦記者實際走進「壯闊台灣」辦公室專訪吳怡農，請他聊聊入選的心得，倡導全民國防的起心動念、還有他對台灣政治的整體觀察。

兩岸局勢中被熱議的「壯闊台灣」

位於鎮江街的「壯闊台灣」辦公室並不大，只有八名正職員工的團隊，辦公桌各自堆滿文件，小白板上寫著課程與採訪的日期時間，置物櫃則零散堆滿各式繃帶、紗布、海報、急救教學圖卡等物件。吳怡農解釋，因為最近開設課程頻率實在太高，東西實在一時來不及整理，「你現在的位子桌子下有兩個紙箱，也都是我們要用到的教材。」他説。

「壯闊台灣」雖然正職人數少，但依靠志工、以及PHTLS （Pre-Hospital Trauma Life Support; 到院前創傷生命救援） 指導教官、外傷科醫師以及高級救護技術員 （EMT-P）等協力成員，目前已在台灣的北部、中部、南部都陸續開設週末課程。

課程內容包括基礎課程、常態訓練、簡易搜救等，將困難的緊急醫療救援、大型急難疏散等課程，拆解為「模組化」的形式，每堂課2.5小時，報名費僅300元台幣，希望號召更多不同背景的民眾都能踏入教室，學習知識。

隨著兩岸關係嚴峻、美中角力加劇，2022年8月，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）來訪台灣，引起國際媒體對台灣的報導熱潮──緊接著下半年，中共召開二十大會議、台灣年底九合一大選，究竟兩岸的未來如何，一時眾説紛紜。

在這樣的風口浪尖下，台灣政治新星也都陸續被推上外媒採訪的前線。光是吳怡農的壯闊台灣團隊，在過去幾個月，也接受了CBS《六十分鐘》、《金融時報》、《Axios》等多家外媒採訪。

不過，這一次再次得到《時代雜誌》青睞，他有自己的看法：「我會入選（Time 100 Next），其實某種程度上，剛好也代表著外國可能至今都還不夠了解台灣。」他開玩笑道，「或者應該説台灣整體政治環境。」

他想了想，又補充，「台灣還有很多空間去發展國際上的論述。很多外媒在過去可能還沒有意識到台灣的政府政策不完全等於公民意識，剛好佩洛西訪台造成許多外媒紛紛來台採訪的期間，台灣可以用這個機會重整自己在國際上的論述。」

今年6月2日，吳怡農宣布卸任民進黨台北市黨部主委，選擇不投入連任選舉，專心發展「壯闊台灣」團隊，並希望能夠透過草根組織的經營經驗與地方培力，為2024年大選做準備。

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Photo Credit: 吳怡農臉書

在「壯闊台灣」之前

吳怡農出身台中黨外政治家族，父親吳乃德是中央研究院研究員，在台灣戒嚴時期於芝加哥大學攻讀政治博士學位，1987年發表畢業論文為《恩庇系統的政治：威權政權內的動員和控制》，至今仍是學界對於國民黨威權統治的重要經典。

此外，吳乃德更曾是重要黨外雜誌《美麗島》作者，當時他所使用的筆名，後來也成為兒子的名字──「吳怡農」。

1980年出生，在美國就讀高中、大學的吳怡農，於2003年獲得耶魯大學經濟學位。畢業後，他起初投入金融產業，在香港高盛集團工作。2013年，他選擇回到台灣，並於隔年開始在陸軍航空特戰指揮部服役，並開始投入台灣的國防議題，並放棄美國國籍。

退伍後，他最初的計劃是成立媒體「壯闊台灣」，報導台灣的國防與軍事消息，並開始投入民進黨活動。在當時，他的參政經驗亦飽受批評，包括「民進黨政二代」標籤、「沒有明確的政治理念」、亦有人認為他僅靠外貌出眾、壯碩體格，是專攻婦女票的「小鮮肉」候選人。

在2020年，他代表民進黨參選角逐台北市第三選區立法委員，最後以45.40%輸給得票率51.44 %的蔣萬安。在當年的敗選感言中，他説敗選的唯一原因就是「自己還不夠努力」，並稱「壯闊台灣」並非只是一句口號，而是他持續在投入的「一個理念、一場運動。」

隨著時間轉到了2022年，因應國際局勢的驟變，「壯闊台灣」與他致力投入的國防議題、全民國防，也被時代推上前線。

被「性化」的男性從政者

在2020年的選舉中，另一個令人印象深刻的場景，是大量媒體聚焦在吳怡農與蔣萬安的對決，稱之為「雙帥對決」──不少支持者自稱「農夫」、「農婦」，表達他們對吳怡農的喜愛。

然而，吳怡農的外表吸睛，對他帶來的影響也不全然是正面效益──被批評為「花瓶」、「健身專家」，都是家常便飯，更時常因為人們對他外表的關注，導致忽略了他的經歷與政見。

對於這種與不少女性從政者類似的遭到「性化」（sexualize）的經驗，吳怡農迴應道：「當然比起我，女性政治人物通常都是更辛苦的，她們被要求的外貌標準更高，受到的批評也更嚴苛。」


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