2022/11/25,
經濟

人力銀行10月職缺數高達43.4萬，晶華潘思亮：各行各業人才荒已成國安危機

人力銀行10月職缺數高達43.4萬，晶華潘思亮：各行各業人才荒已成國安危機
Photo Credit: 中央社

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晶華國際酒店集團董事長潘思亮近日表示，有多少人說才能夠做多少事，首先解決缺工問題，才是觀光產業復甦的「關鍵」。

台灣4大民生服務業，10月職缺數高達43.4萬。近日，台灣知名晶華國際酒店集團董事長潘思亮示警，目前台灣「缺工」嚴峻，除了民生行業外，還遍及教育、學校，還有國防等，各行各業大鬧人才荒，已經成為「國安危機」。

人力銀行：10月缺才人數達43.4萬

近日疫情趨緩，10月13日行政院拍板擴大國境開放，實施入境免居隔「0+7」，每週入境人數限額提高到15萬人次，再開放非免簽證國家入境，取消旅行社出團禁令等，企圖振作疲弱的國內觀光。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，國境開放後，盡快在3個月以內恢復正常。他預估開放後觀光業至少增加3成的業績；不過，旅客持觀望態度，估計會有3至4個月的磨合期，旅遊業大落在明（2022）年3月上軌道。

根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO）的最新統計，全球旅遊業在2021年損失達2兆美元，而觀光業的復甦脆弱和緩慢。2021年的國際遊客人數，比2019年、疫情前的15億人次，驟降70至75%，各國觀光業苦撐多時急需重振。

而國內疫情肆虐，旅行公會全國聯合會近日也公開警訊，「旅行社死掉的都變成乾了，」而政府的紓困補助被不斷被業者抱怨，看得到卻吃不到，許多從業人員轉職。而據統計，以台中市來說，放無薪假人數在今（2022）年年中再創新高，共有314家企業、1970人放無薪假，就是服務業為最多。

大量觀光旅宿業人員轉職，顯然成為國內業者最頭痛的問題。昨（24）日，潘思亮坦言，有多少人才能夠做多少事情，如果要觀光業復甦，解決「缺工」問題才是關鍵。

缺工成為國安危機

104人力銀行職缺統計顯示，服務業雖然早在10月就已經開始徵才，但是住宿、餐飲和批發零售等4大民生服務業，10月職缺數高達43.4萬，比9月的41萬月增5.8%，大鬧人才荒。

對此，上月國發會主委龔明鑫表示，跨部會的攬才會議定調，將鎖定外國專業人士、移工技術人力、僑外生3大區塊著手，除修法放寬來台就業資格，也將放寬留用僑外生，盼能在2030年扭轉缺工局勢。

根據內政部統計，目前僑外生1年畢業約1萬多人，平均每年約有5000名僑外生選擇留在台灣發展，未來期待能夠擴大學位生部分，另外國發會也在思考外籍移工的基層人力，鎖定中階技術人力希望擴大攬才。

潘思亮示警，就晶華飯店而言因爲缺工，所以到了周末連總經理都要協助清理房間，台北的後勤行銷人員也都要去幫忙，飯店缺口達500至600人，約短少20%的人力。

此外，他預測，明年下半國際觀光飯店住房可望恢復疫前水準。至於整體觀光產業，2019年有1200萬人次來台，可能要到2024年才恢復。潘思亮憂心，這不僅會影響到飯店業，也會影響到各行各業，甚至於教育、學校，還有國防，所以這是一個全方位的國安危機。

最後勞動部告訴我們，日前以「專案計畫」及「重點產業跨部會合作機制」，希望能有效解決產業缺工的難題。其中，由勞動部訂定的專案求才機制「產業缺工專案推動方案」，並已啟動25個客製化專案，包括營造業、太陽能、住宿及餐飲業、半導體製造業等。

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核稿編輯：翁世航


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