台灣的「逆分配稅制」如何擴大貧富不均，使窮人更難翻身？
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租稅本是財富重分配的重要政策工具，幫助改變社會收入差距過大的現象。但長期以來我國不課富人炒房、炒股的「證劵交易所得稅」和「土地交易所得稅」，且設有《促進產業升級條例》、《獎勵投資條例》等產業獎勵政策讓企業得以避稅，導致我國所得差距不斷擴大，且收入較低者沒有受到更好的政策保障。
文：簡錫堦（反貧困聯盟召集人）
租稅是政府平均財富最重要的工具，透過累進稅、資本利得稅、財產稅對有錢人課以較重的稅，量能課稅達到再分配的功能，以健全國家財政與縮小貧富差距的效果。初始分配造成的貧窮問題，政府可採取租稅和政府移轉收支來改善，並縮小貧富差距。
政府移轉收入是指透過政府補貼、救濟，例如老農津貼、老人津貼、中低收入戶補助、災害救助等。政府移轉支出是指政府對特定對象及低收入戶，經由社會保險和健保保費等補貼。
從2020年《家庭收支調查報告》中《政府移轉收支對所得差距倍數之影響》表格顯示，在政府移轉收支前，家庭所得五等分位，最有錢的20%家庭與最窮的20%家庭，所得差距為7.43倍。經由移轉收入縮小了1.16倍，移轉支出又縮小0.14倍，共縮小差距1.3倍，使差距由7.43倍降為6.13倍。
另外若依據財政部公布2020年度綜所稅申報資料，綜所稅申報戶共646.2萬戶，分成20等分位比較，最低5％平均所得僅有3.4萬元，但是最高5％平均所得505.3萬元，最高與最低差距擴大為148.6倍，比2019年的130.2倍更快速惡化，而六年間倍數增幅高達五成，2020年是歷年貧富差距最大的一年，20等分位比較更能看出貧富差距的嚴重程度。
綜所稅申報資料雖沒包括政府補助款、免稅所得及分離課稅所得，但可作為簡便概估參考，各國研究也常使用。2020年疫情蔓延，我國GDP成長2.98%，是已開發國家中最好的。稅收達2兆8450億元，歷年新高，但貧富差距反而加速拉大，財富重分配機制完全失靈。
稅制不公變本加厲
長期以來，我國不課資本利得的「證劵交易所得稅」和「土地交易所得稅」，富人累聚財富80%來自炒作股票、土地所賺的錢，這種以錢滾錢的不勞而獲者不用繳稅，而勤勞所得的薪資卻緇銖必較。
我國個人綜所稅課自薪資所得佔73%，而OECD國家平均僅佔49%、美國為55%，顯現我國主要課稅對象是薪資所得者，是稅制不公的源頭。
我國稅制雖採累進稅制，所得淨額在54萬元以下者，課徵5％；超過54萬元至121萬元者，課徵12％；超過121萬元至242萬元者，課徵20％；超過242萬元至453萬元者，課徵30％；453萬元以上者，課徵40％。但這是「名目稅率」，有錢人經由政治獻金影響修法，制定許多租稅減免法律，以致最富有的10%有錢人實際繳稅不及5%，而非累進稅率的40%，嚴重敗壞稅制。
1990年起實施《促進產業升級條例》，除延續《獎勵投資條例》的租稅優惠，並擴大適用對象及減免項目，造成每年稅收損失由300億元遽增到1500億元。1998年再實施兩稅合一，企業所繳的營利事業所得稅額，讓股東得以抵減個人綜所稅。
原本股東們依促進產業升級條例已可享投資抵減，兩稅合一的重複減免，依此優惠使得他們不但無需繳稅卻還能退稅，且大富董事受益更多，實則劫貧濟富。
《獎勵投資條例》實施30年，《促產條例》接續20年，企業和股東坐享半世紀租稅優惠，2009年《促産條例》適用到期時，卻再以《產業創新條例》延續施行；香港、新加坡對策略性產業租稅優惠僅以五年為限，絕不再延；中國二免三減半，也只優惠五年，且在2008年以後完全取消優惠；相對於台灣十足是「日不落富人免稅帝國」。
土地增值税依公告現值徵稅，不及現值的25%嚴重偏離實價，使稅基流失，課稅極輕圖利炒房；陳水扁總統任內施行兩年減半徵收，再以降稅率永久減稅，明顯圖利土地炒家的財團巨賈。
馬總統執政後更積極爲企業、富人減稅，將遺產贈與稅稅率由50%降為10%，營利事業所得稅率由25%降為17%。理由是鼓勵台商鮭魚還鄉，加大投資台灣，卻引來投資房地產熱潮，房價狂飆年輕人更買不起住房。
瑞典稅制因無額外的「減稅優惠」特權，企業和個人都依照名目稅率繳稅。政府為了維持公平競爭，若為特定對象給予租稅優惠，使其降低成本破壞了公平競爭市場。而不公平將導致政府公信力受挫，稅制公平性受到質疑，民心不滿則不利稅收穩定，恐讓政府停擺。
因為公平的累進量能稅負，人人願意繳30%至50%較他國高的稅，相信繳的稅會回頭照顧自已和幫助較貧窮的人民，達到共富理想，促使完善福利制度的永續，沒有人鑽營減稅或逃稅。讓瑞典成為貧富差距最小，幾乎沒有窮人的國家。
我國一再為有錢人減免租稅，以致國民租稅平均負擔率僅佔GDP的13%，幾乎全球最低，而正常國家都在20%以上。稅收不足，政府每年須以債養債支應政府支出。
依照立法院《110年度中央政府總預算案整體評估報告》，截至2020年中央政府債務未償餘額，長、短期借款及發行公債合計為5兆5008億元，加上中央及地方政府潛藏債務18.63兆元，已逾24兆元債務，為GDP的100%，遠高於歐盟國家規定不得超過GDP的60%最高債限，成為排名全球前列的高債務國家。若不加速改革，勢必衝擊經濟發展及社會救助體系。
民間稅改運動的無力感與寄望
2004年我召集10大社運團體發起「泛紫聯盟」，倡議租稅改革，發動拒絕繳稅抗議。隔年通過《所得基本稅額條例》（又稱最低稅負制），適用於租稅減免而繳納較低之稅賦、甚至不用繳稅的公司或高所得個人，都得繳基本之所得20％稅率的稅額。
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
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菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。