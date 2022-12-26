台灣的「逆分配稅制」如何擴大貧富不均，使窮人更難翻身？

文：簡錫堦（反貧困聯盟召集人）

租稅是政府平均財富最重要的工具，透過累進稅、資本利得稅、財產稅對有錢人課以較重的稅，量能課稅達到再分配的功能，以健全國家財政與縮小貧富差距的效果。初始分配造成的貧窮問題，政府可採取租稅和政府移轉收支來改善，並縮小貧富差距。

政府移轉收入是指透過政府補貼、救濟，例如老農津貼、老人津貼、中低收入戶補助、災害救助等。政府移轉支出是指政府對特定對象及低收入戶，經由社會保險和健保保費等補貼。

從2020年《家庭收支調查報告》中《政府移轉收支對所得差距倍數之影響》表格顯示，在政府移轉收支前，家庭所得五等分位，最有錢的20%家庭與最窮的20%家庭，所得差距為7.43倍。經由移轉收入縮小了1.16倍，移轉支出又縮小0.14倍，共縮小差距1.3倍，使差距由7.43倍降為6.13倍。

另外若依據財政部公布2020年度綜所稅申報資料，綜所稅申報戶共646.2萬戶，分成20等分位比較，最低5％平均所得僅有3.4萬元，但是最高5％平均所得505.3萬元，最高與最低差距擴大為148.6倍，比2019年的130.2倍更快速惡化，而六年間倍數增幅高達五成，2020年是歷年貧富差距最大的一年，20等分位比較更能看出貧富差距的嚴重程度。

綜所稅申報資料雖沒包括政府補助款、免稅所得及分離課稅所得，但可作為簡便概估參考，各國研究也常使用。2020年疫情蔓延，我國GDP成長2.98%，是已開發國家中最好的。稅收達2兆8450億元，歷年新高，但貧富差距反而加速拉大，財富重分配機制完全失靈。

稅制不公變本加厲

長期以來，我國不課資本利得的「證劵交易所得稅」和「土地交易所得稅」，富人累聚財富80%來自炒作股票、土地所賺的錢，這種以錢滾錢的不勞而獲者不用繳稅，而勤勞所得的薪資卻緇銖必較。

我國個人綜所稅課自薪資所得佔73%，而OECD國家平均僅佔49%、美國為55%，顯現我國主要課稅對象是薪資所得者，是稅制不公的源頭。

我國稅制雖採累進稅制，所得淨額在54萬元以下者，課徵5％；超過54萬元至121萬元者，課徵12％；超過121萬元至242萬元者，課徵20％；超過242萬元至453萬元者，課徵30％；453萬元以上者，課徵40％。但這是「名目稅率」，有錢人經由政治獻金影響修法，制定許多租稅減免法律，以致最富有的10%有錢人實際繳稅不及5%，而非累進稅率的40%，嚴重敗壞稅制。

1990年起實施《促進產業升級條例》，除延續《獎勵投資條例》的租稅優惠，並擴大適用對象及減免項目，造成每年稅收損失由300億元遽增到1500億元。1998年再實施兩稅合一，企業所繳的營利事業所得稅額，讓股東得以抵減個人綜所稅。

原本股東們依促進產業升級條例已可享投資抵減，兩稅合一的重複減免，依此優惠使得他們不但無需繳稅卻還能退稅，且大富董事受益更多，實則劫貧濟富。

《獎勵投資條例》實施30年，《促產條例》接續20年，企業和股東坐享半世紀租稅優惠，2009年《促産條例》適用到期時，卻再以《產業創新條例》延續施行；香港、新加坡對策略性產業租稅優惠僅以五年為限，絕不再延；中國二免三減半，也只優惠五年，且在2008年以後完全取消優惠；相對於台灣十足是「日不落富人免稅帝國」。

土地增值税依公告現值徵稅，不及現值的25%嚴重偏離實價，使稅基流失，課稅極輕圖利炒房；陳水扁總統任內施行兩年減半徵收，再以降稅率永久減稅，明顯圖利土地炒家的財團巨賈。

馬總統執政後更積極爲企業、富人減稅，將遺產贈與稅稅率由50%降為10%，營利事業所得稅率由25%降為17%。理由是鼓勵台商鮭魚還鄉，加大投資台灣，卻引來投資房地產熱潮，房價狂飆年輕人更買不起住房。

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瑞典稅制因無額外的「減稅優惠」特權，企業和個人都依照名目稅率繳稅。政府為了維持公平競爭，若為特定對象給予租稅優惠，使其降低成本破壞了公平競爭市場。而不公平將導致政府公信力受挫，稅制公平性受到質疑，民心不滿則不利稅收穩定，恐讓政府停擺。

因為公平的累進量能稅負，人人願意繳30%至50%較他國高的稅，相信繳的稅會回頭照顧自已和幫助較貧窮的人民，達到共富理想，促使完善福利制度的永續，沒有人鑽營減稅或逃稅。讓瑞典成為貧富差距最小，幾乎沒有窮人的國家。

我國一再為有錢人減免租稅，以致國民租稅平均負擔率僅佔GDP的13%，幾乎全球最低，而正常國家都在20%以上。稅收不足，政府每年須以債養債支應政府支出。

依照立法院《110年度中央政府總預算案整體評估報告》，截至2020年中央政府債務未償餘額，長、短期借款及發行公債合計為5兆5008億元，加上中央及地方政府潛藏債務18.63兆元，已逾24兆元債務，為GDP的100%，遠高於歐盟國家規定不得超過GDP的60%最高債限，成為排名全球前列的高債務國家。若不加速改革，勢必衝擊經濟發展及社會救助體系。

民間稅改運動的無力感與寄望

2004年我召集10大社運團體發起「泛紫聯盟」，倡議租稅改革，發動拒絕繳稅抗議。隔年通過《所得基本稅額條例》（又稱最低稅負制），適用於租稅減免而繳納較低之稅賦、甚至不用繳稅的公司或高所得個人，都得繳基本之所得20％稅率的稅額。