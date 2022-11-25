想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門

美髮業者名留國際就面臨這樣的挑戰，雖然已利用POS系統收集許多顧客資料，例如年齡、性別、客單價、來店頻率等；只可惜旗下分店太多，集團也未設置專屬的數據分析人力，以致於這些寶貴資料未能充份運用。也因此，以往在投放網路廣告時，大多憑人員的主觀判斷來分群分眾，並沒有精準的決策依據。

透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合，AI新創團隊智造奇機，替名留國際整合上述資料，進行線上線下串接，希望屆由POS系統在線下收集的各分店資料，打造出一套可視化、直觀的AI模型，只要輸入幾項參數，一鍵就能預測廣告投放的觸及率。

串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益

舉例來說，A分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來台一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替A分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化A分店的營運業績。

Photo Credit：Shutterstock

不過，在三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊首先發現了一個問題，資料可用率不高僅約50%。這主要是因為POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位。點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型所使用。

接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。

產業獨有的「時間變因」 交給AI整合判讀

另一個非常獨特的變因，也需要交給AI判讀，就是「時間因素」。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，是必須進入真實場域練兵，拿到真實資料、並與業者溝通才能夠得知，也是AIGO平台最有價值之處—媒合產業與AI人才。」智造奇機團隊表示。

運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。以C分店為例，過去投放廣告，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。

AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%

經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。

由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」

「數位發展部數位產業署 廣告」