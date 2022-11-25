高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造

已有170年歷史的康寧公司，在台灣深耕逾20年，所生產的玻璃基板，是國內科技業如顯示面板，太陽能模組、甚至新世代智慧車輛不可或缺的關鍵原物料。

雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與亞洲大學合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。

開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率

在此計畫下，亞洲大學替不懂AI的產線工程師，客製七週的大數據智慧製造課程，另再加上七週的輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。

Photo Credit：資策會

康寧的包材檢測部門，因參與這項培訓，開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少包材異常而導致的品質問題。

培訓計畫的另一傑出成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往人員必須花8成的時間收集數據才能找到異常原因，只剩1-2成時間排除障礙。有了生產履歷後，工程師就有更多餘裕、更有效率地解決問題，這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。

在此計畫的支持下，康寧AI培訓已進行三年，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。

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