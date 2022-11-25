供應鏈夥伴一起來！漢翔揪航太產業上下游，以AI解決實務挑戰

航空業是全球要求最嚴謹的產業，哪怕製程有一丁點的改變，都要步步為營，輕則損失訂單，重則造成航空事故。波音737Max在2018-2019的連續兩次空難，至今仍撼動業界。漢翔是深受全球航太大廠信任的供應鏈成員，自然也承受近幾年產業劇變帶來的衝擊。

在2019年全球航空業的景氣谷底，漢翔不但不氣餒，反而訂下「深蹲」的目標，宣示「2019年是漢翔進入AI的起始年」。透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」 的媒合，漢翔與東海大學攜手，讓產線員工學習AI課程，派遣生產、品管等各類工程師將所學投入製程，取得了不少成果。

以AI技術大幅提升製程、營運面競爭力

Photo Credit：資策會

漢翔的AI培訓實戰成果非常豐碩，首先在製程面，將AI導入熱壓爐的智慧監控，大幅改善生產品質和效率；在複合材料的封膠工序，也以人機協作搭配AI視覺辨識，獲得更好的作業成果；而在營運面，則利用AI文字探勘，掌握全球各角落最即時的商情，了解客戶、同業對手、及業界動態，以快速反應迎戰激烈的市場競爭。

「光我漢翔好不見得好，必須產業一起好。」漢翔董事長胡開來決定邀請晟田科技、豐達科技等眾多國內供應鏈夥伴一起，開設航太產業AI培訓專班，並將漢翔的AI智慧製造經驗、無私分享，帶著上下游企業一起朝數位轉型邁進，共同打造台灣在世界舞台的整體競爭力。

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