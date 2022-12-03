【掌中小說】川端康成〈舞孃的旅途風俗〉：看到不知職業、身分，華麗的風塵女郎，我就會想到Dance Girl

文：川端康成

舞孃的旅途風俗

1

東京郊外的大森一帶，是山丘、西洋人、年輕太太、與舞孃多的市鎮。

說到舞孃，當然有近代與古代——有舞廳爵士樂隊伴奏的短髮Dance Girl，與站在小料理店或咖啡店門口抱著「三味線」、留桃辮式髮型的女藝人。

Dance Girl住在大森山丘的市街，女藝人在靠近海的市鎮流動。因此舞孃的瑪莉由舞廳的客人載送，奔馳沿海的京濱新國道而來，從品川開始就只看著窗外。在陰暗的茶庭聽到「三味線」的聲音。

「姐姐！」大聲叫喊。

「不要叫呀！帶姐姐一起回去。」

姐姐一上車，也不管其他乘客——Dance Girl用姐姐的「三味線」像「曼陀林」一樣彈，女藝人脫下布襪，輕輕撣一下。

「哇！好多灰塵呀，下襬會很髒哪。」

以為她們都是這樣，其實也有Dance Girl搭二等車廂，女藝人搭三等車廂，雖然搭同一班電車回去，到大森卻彼此不知道。

在咖啡廳，客人對女藝人說：

「那個，是妳妹妹？」

「是的。」

「完全不像啊。」

「在孤兒院認的。」

「妳自己為什麼不當Dance Girl？」

「我討厭跟男人抱著跳舞。」

舞廳的客人對Dance Girl說：

「聽說妳之前在廉價的咖啡廳，在姐姐『三味線』的伴奏下跳舞，有過這回事？」

「哪有人會做像乞丐做的事？」

以今日眼光來看——姐姐的舞蹈是乞丐之前一步，妹妹的舞蹈是千金小姐之前一步。然而兩個女孩為何這麼美麗結合在一起呢？誰也不知道。一起在孤兒院——姐姐若無其事地說，聽來像是真的。不僅如此，自認是千金小姐的妹妹，在人前毫不羞恥喊乞丐的姐姐——毫不在乎別人眼光的妹妹，真的像是孤兒院出身的女孩。從人生的谷底躍上來的天不怕地不怕的人生、從那裡出身的女孩！

2

看到不知職業、身分，華麗的風塵女郎，我就會想到Dance Girl——在東京她們的作風還算新穎的時候，我發現了瑪莉。是誰取的名字呢？用海港最常見的名字「瑪莉」命名的少女，純白水手服，只有衣領是紅色——她就是那樣，經常販賣清純的少女形象。

「究竟是幾歲？」這麼問的任何男子，都有著新鮮的喜悅。

在午後三點的省線電車上，我有時跟她搭同一班車。她塗得濃濃的嘴唇故意噘起，經常露出輕蔑什麼似的表情。我只能猜測她是由於太早戀愛，被女校退學的千金小姐，現在通車學習音樂或手藝。

然而，深夜雙手挽著兩個大男人的手，若無其事回去。與桃辮式髮型的女藝人肩並肩唱著歌回去。

那個女藝人，誰都知道她經常獨來獨往，還有穿著繫紅繩子的麻草履、振袖【譯註1】、腰帶裡夾著束衣袖的紅帶子、小圓臉。

她對咖啡店的客人或女服務生都使用敬語體。要是店裡沒客人，便在門口臉頰紅紅的、低著頭說：

「姐姐！讓我休息一下好嗎？」

即使坐在店裡的椅子上，自己也低著頭默默的、寂寞的樣子，所以有時女服務生對她搭訕。

因此，她是在品川蒲田間、舊東海道沿線海岸，唯一沒遭受到女服務生厭煩的舞孃——櫻花圖樣的手帕摺得整整齊齊，像鄉下人般捲入衣襟裡，用右手指抓住前端，稍用力一甩，開始跳了起來。她與短髮的千金小姐同住，是太不可思議的事實。即使在大家知道千金小姐其實是Dance Girl之後。

然而，小個子的少女不是跳舞的好對象。但她因為像少女的氣質而有名——然而，即使被擅長跳舞的男士們以高超技巧、耍雜技般團團轉，她都能跟上拍子，對了，就像小學生的遊戲那樣高興跳著，眼睛發亮變得有點野性。

3

這個舞孃的行蹤，在大森不見了。

我到伊豆旅行。這溫泉有我喜歡的按摩。不！應該說我是為了按摩而來這溫泉的。他住在大約北邊一里的熱鬧溫泉群聚地，家裡有五、六個弟子。比明眼者走得快是他最大的驕傲。

「我的個性是一聽到明眼者的腳步聲，就飛也似的快走，不追過他不行；因此掉到河川裡，撞到樹木啦，受傷的事就層出不窮。」旅館的女侍者逗我笑之後，我就喜歡上了她。

大部分的盲人按摩，站在浴槽看都覺得骯髒；但是他肥胖的裸體，充滿著爆發性力量，白胖得漂亮。

他帶著一管尺八【譯註2】，每月月初從北邊的溫泉來到這旅館。這村子請了四、五個按摩，吹尺八，還有義大夫【譯註3】、三弦曲——這樣大吹特吹，玩個兩、三天。客人通常都是盲者。

今天市丸的宴會——這旅館的人稱他奇妙的遊戲為「市丸先生的宴會」；跟我住的房間隔著庭院樹木相對。六個盲者合奏尺八。

千鳥的曲子結束，其中一人用力揮著尺八，對前面的盲者吐口水。

「喂！你看不到前面有人嗎？」挨罵的盲者作出要打對方的姿勢。

意外的有女人聲音發出：

「金丸先生的拳頭，作勢要打杉丸先生呀！」

盲者坐的位子旁邊，少女穿著浴衣，繫著皮革的紫色腰帶，端坐著。

杉丸吐舌頭。

「杉丸先生吐出舌頭。」

旁邊的按摩師對她露出牙齒。

「哎啊，砂丸先生好。」

「好！」市丸環視大家——其實是看不到的。

「喂，大家做什麼動作，町子當裁判，町子請到正中央來！」

市丸重新坐好、合掌。五個盲者歪著頭，思考想做什麼動作的樣子。

「噯呀，雙手合起來拜拜呢！」

「做了什麼？」

「這個動作，即使明眼人也不知道呀。」

「準備好了嗎？」杉丸食指伸入鼻孔裡。五個人都不知道。砂丸做出拔刀的姿勢。