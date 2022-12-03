【掌中小說】川端康成〈舞孃的旅途風俗〉：看到不知職業、身分，華麗的風塵女郎，我就會想到Dance Girl
我們想讓你知道的是
川端康成：「我的著作中，最懷念、最喜歡，現在還想送許多人的，其實是這些掌中小說。這些作品大半是二十幾歲寫的。許多文學家年輕時寫詩，我則是寫掌中小說代替寫詩。」
文：川端康成
舞孃的旅途風俗
1
東京郊外的大森一帶，是山丘、西洋人、年輕太太、與舞孃多的市鎮。
說到舞孃，當然有近代與古代——有舞廳爵士樂隊伴奏的短髮Dance Girl，與站在小料理店或咖啡店門口抱著「三味線」、留桃辮式髮型的女藝人。
Dance Girl住在大森山丘的市街，女藝人在靠近海的市鎮流動。因此舞孃的瑪莉由舞廳的客人載送，奔馳沿海的京濱新國道而來，從品川開始就只看著窗外。在陰暗的茶庭聽到「三味線」的聲音。
「姐姐！」大聲叫喊。
「不要叫呀！帶姐姐一起回去。」
姐姐一上車，也不管其他乘客——Dance Girl用姐姐的「三味線」像「曼陀林」一樣彈，女藝人脫下布襪，輕輕撣一下。
「哇！好多灰塵呀，下襬會很髒哪。」
以為她們都是這樣，其實也有Dance Girl搭二等車廂，女藝人搭三等車廂，雖然搭同一班電車回去，到大森卻彼此不知道。
在咖啡廳，客人對女藝人說：
「那個，是妳妹妹？」
「是的。」
「完全不像啊。」
「在孤兒院認的。」
「妳自己為什麼不當Dance Girl？」
「我討厭跟男人抱著跳舞。」
舞廳的客人對Dance Girl說：
「聽說妳之前在廉價的咖啡廳，在姐姐『三味線』的伴奏下跳舞，有過這回事？」
「哪有人會做像乞丐做的事？」
以今日眼光來看——姐姐的舞蹈是乞丐之前一步，妹妹的舞蹈是千金小姐之前一步。然而兩個女孩為何這麼美麗結合在一起呢？誰也不知道。一起在孤兒院——姐姐若無其事地說，聽來像是真的。不僅如此，自認是千金小姐的妹妹，在人前毫不羞恥喊乞丐的姐姐——毫不在乎別人眼光的妹妹，真的像是孤兒院出身的女孩。從人生的谷底躍上來的天不怕地不怕的人生、從那裡出身的女孩！
2
看到不知職業、身分，華麗的風塵女郎，我就會想到Dance Girl——在東京她們的作風還算新穎的時候，我發現了瑪莉。是誰取的名字呢？用海港最常見的名字「瑪莉」命名的少女，純白水手服，只有衣領是紅色——她就是那樣，經常販賣清純的少女形象。
「究竟是幾歲？」這麼問的任何男子，都有著新鮮的喜悅。
在午後三點的省線電車上，我有時跟她搭同一班車。她塗得濃濃的嘴唇故意噘起，經常露出輕蔑什麼似的表情。我只能猜測她是由於太早戀愛，被女校退學的千金小姐，現在通車學習音樂或手藝。
然而，深夜雙手挽著兩個大男人的手，若無其事回去。與桃辮式髮型的女藝人肩並肩唱著歌回去。
那個女藝人，誰都知道她經常獨來獨往，還有穿著繫紅繩子的麻草履、振袖【譯註1】、腰帶裡夾著束衣袖的紅帶子、小圓臉。
她對咖啡店的客人或女服務生都使用敬語體。要是店裡沒客人，便在門口臉頰紅紅的、低著頭說：
「姐姐！讓我休息一下好嗎？」
即使坐在店裡的椅子上，自己也低著頭默默的、寂寞的樣子，所以有時女服務生對她搭訕。
因此，她是在品川蒲田間、舊東海道沿線海岸，唯一沒遭受到女服務生厭煩的舞孃——櫻花圖樣的手帕摺得整整齊齊，像鄉下人般捲入衣襟裡，用右手指抓住前端，稍用力一甩，開始跳了起來。她與短髮的千金小姐同住，是太不可思議的事實。即使在大家知道千金小姐其實是Dance Girl之後。
然而，小個子的少女不是跳舞的好對象。但她因為像少女的氣質而有名——然而，即使被擅長跳舞的男士們以高超技巧、耍雜技般團團轉，她都能跟上拍子，對了，就像小學生的遊戲那樣高興跳著，眼睛發亮變得有點野性。
3
這個舞孃的行蹤，在大森不見了。
我到伊豆旅行。這溫泉有我喜歡的按摩。不！應該說我是為了按摩而來這溫泉的。他住在大約北邊一里的熱鬧溫泉群聚地，家裡有五、六個弟子。比明眼者走得快是他最大的驕傲。
「我的個性是一聽到明眼者的腳步聲，就飛也似的快走，不追過他不行；因此掉到河川裡，撞到樹木啦，受傷的事就層出不窮。」旅館的女侍者逗我笑之後，我就喜歡上了她。
大部分的盲人按摩，站在浴槽看都覺得骯髒；但是他肥胖的裸體，充滿著爆發性力量，白胖得漂亮。
他帶著一管尺八【譯註2】，每月月初從北邊的溫泉來到這旅館。這村子請了四、五個按摩，吹尺八，還有義大夫【譯註3】、三弦曲——這樣大吹特吹，玩個兩、三天。客人通常都是盲者。
今天市丸的宴會——這旅館的人稱他奇妙的遊戲為「市丸先生的宴會」；跟我住的房間隔著庭院樹木相對。六個盲者合奏尺八。
千鳥的曲子結束，其中一人用力揮著尺八，對前面的盲者吐口水。
「喂！你看不到前面有人嗎？」挨罵的盲者作出要打對方的姿勢。
意外的有女人聲音發出：
「金丸先生的拳頭，作勢要打杉丸先生呀！」
盲者坐的位子旁邊，少女穿著浴衣，繫著皮革的紫色腰帶，端坐著。
杉丸吐舌頭。
「杉丸先生吐出舌頭。」
旁邊的按摩師對她露出牙齒。
「哎啊，砂丸先生好。」
「好！」市丸環視大家——其實是看不到的。
「喂，大家做什麼動作，町子當裁判，町子請到正中央來！」
市丸重新坐好、合掌。五個盲者歪著頭，思考想做什麼動作的樣子。
「噯呀，雙手合起來拜拜呢！」
「做了什麼？」
「這個動作，即使明眼人也不知道呀。」
「準備好了嗎？」杉丸食指伸入鼻孔裡。五個人都不知道。砂丸做出拔刀的姿勢。
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感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
感受藝術全台一起來，關鍵評論網加碼再提供讀者專屬購票連結，點選連結購票，在展場內拍照並於Facebook打卡，還可以在售票處兌換『百大名畫口罩』乙盒（限量）。