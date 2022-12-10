【散文】林文義《南崁手記》：久流離，酒琉璃，相隔二十五年前後之書如是絕美
我們想讓你知道的是
《南崁手記》是在陌生的環境中，學習做新桃園人的由衷虔誠，我思故我在；真切的澈悟年少一知半解讀到哲學家笛卡兒的智慧言，其來有自。南崁溪幽幽流水，從新家陽台右望的小街盡頭，竹夢橋在燈影變換、猶如樂曲的夜色間，錯覺是京都鴨川的風情。
文：林文義
酒琉璃
液酒千古成化石，琉璃晶亮如夜星。
為什麼要喝酒？何以獨酌說是一解千古愁？很多年前的台北溫州街子夜，我那時好年輕，報社小編輯追隨主管拜訪台灣大學中文系教授——送酒伴飲，悅之求字。主管如此說起，要我手持兩瓶金門大麯，囑咐侍酒不發言，持弟子之禮，恭敬、微笑；至今半世紀後靜思回想，只清晰記得，溫州街那株繁茂的：加羅林魚木。主管是教授的門生，但見手持老師酒後揮灑相贈的墨帖，欣然地言之——豐收如是。
膚淺的我，不諳墨帖；反倒受益的是聆聽口含菸斗，酒食之間憶說結識的，魯迅文學。
凜然的，一滴兩滴三滴……於我而言那流淌的最後之酒，不是液態，是固體的琉璃晶亮之美。我敬謹執杯，用的是日本京都帶回的「硝子」，酒琉璃，那是六旬以後深切體會的酒之美。
——長久的流離，我再也看不見，原鄉。
溫州街日式住宅老教授，感嘆的說了。
原鄉何處？菸斗如霧，他沾墨書寫。
我，終究也到了彼時之他，同樣年歲了。
酒與菸都不好，何以我耽溺呢？夜未眠。
——長久的流離，我再也看不見，原鄉。
半世紀前，教授的感嘆是無鄉可回。
半世紀後，我藉酒遣懷是原鄉如此陌生。
怎麼，認識的朋友，一個個都不告而別了？於是沒有可以閒聊、話舊的往日時光，剎那間都被生命之神悄然剝奪了……昔時多話、喧譁；今日卻默然厭語，我，也死去一半了嗎？
低頭撥弄手機，不上網、無臉書；只是相片回眸，細數歲月，合影儘笑意，獨照靜如許。那是遠的異地，這是近的原鄉，不論陌生或熟稔，明白自我，終究是放逐的沉悶，留予文字只是掩映：烏托邦的絕不可能。一框小小方型屏幕，逝去、存在、誕生……撥動的手指不再靈巧，僵硬的遲緩，關掉吧，夜更深了。
學生時代的攝影學科老師的七十歲紀念集影像——台北故宮博物院副院長的父親，也是瘦金體書道名家，悠哉的斜倚清逸、儒雅，長袍身形，俯首笑望口咬菸斗，凜冽持毫寫字的台大中文系教授，用心書寫的虔誠。那是上一代人的美質和涵養，我輩這一代人的親炙與仰慕，下一代人呢？不必持筆，手機就是神器。
夜深人靜了，抽出攝影學科老師的七十影冊，半世紀前歷歷如數的溫州街，小編輯噤語倒酒，主管敬謹求字，悅然得之的欣然……我深切回憶未忘的，竟是那株：加羅林魚木。
綠的樹、紅的花，小庭園
月光最好，雨夜點亮燭火
琉璃杯盛酒對酌影子
一個人的盛宴不孤獨
再也無話可說的從前
老人走了，孩子老了（註）
凝固的記憶酒似琉璃
酒琉璃，久流離……
不孤獨莫非是絕望
再也陌生更陌生的原鄉
請你默然喝酒別怨歎
燭火替月，夜雨蒼茫
記憶不值得自憐憂傷
琉璃杯盛酒要你遺忘
伊斯坦堡和首爾的距離有多遠？我，不厭其煩的對照航空雜誌上的飛行地圖尋索，亞洲與歐洲交壤、最東的亞洲臨海半島，萬里之遙。
我出生那年，韓戰結束——朝鮮民族骨肉相殘，二戰事實並未結束。俄、美兩個蠻橫的帝國主義瓜分日本統治五十年的朝鮮半島，戰亂喪生了百萬人命，留下多少無辜的孤兒……夜酒剎時凝凍我握杯的手掌，心竟然觸動而感傷地流下淚來，只是電視上一部土耳其電影？
——我一定會再回來，這是作為父親對女兒的允諾。（土耳其士官對韓戰孤兒說。）
再回來，竟然是五十年後了。無血緣的韓戰孤兒抵達伊斯坦堡，終於重逢幼時追隨在軍旅中喊他「爸爸——爸爸」的土耳其「父親」，相擁喜極而泣……久，流離？深夜未眠伴酒的絕美電影：《艾拉，戰爭下的女兒》。
……這是作為父親對女兒的允諾。
電影中的這句話，不也是所有父親，縱使是故作威嚴的表相，其實都內藏著最柔軟的心情；女兒，霧中、夢裡，甜笑說——我記得。
女兒記得什麼？父親何以老了更沉默？
沉默，在一杯晶瑩如琉璃似淚的夜酒。
酒，琉璃。久，流離。不心事，只茫然。
那年冬天，未雪欲雪，十二月底的威尼斯聖馬可廣場，喝完熱咖啡，導遊高喊聲驚嚇了擁擠的鴿群——還有五分鐘，五分鐘，記得準時上船（船唸成床：台式華語，一趣。）我啟身，不經意回眸，咖啡館附設藝品店的展示櫃一只淡紫淺綠花朵浮雕的琉璃盃，赫然入眼，明麗典雅的無聲輕喚——請帶我走吧！
二十年後初秋黎明前夕的此刻，手持這五分鐘前必得告別霧濛水色的威尼斯，猶然不遠處傳遞而至的貢多拉小舟，操槳手也是好歌手，高唱osolamio的離緒，彷彿依稀，卻又清晰浮現如昨日夢迴，正用威尼斯琉璃杯喝酒。
——請帶我走吧！杯子吶喊，法西斯意志如此凜冽。莫索里尼被吊死在戰後的軍事法庭上的敲鐘定案，政治如風吹過，文學則靜靜地祈待下一代再下一代接續；真切的文字——
藝術家不是一代就能夠產生。有時要經歷三代的孕育，才能開花結果。
——川端康成
蕭伯納也說過：文學比歷史真實。紙本翻頁靜心讀，今時幾人持酒伴夜？流離在往昔，酒液晶瑩也是追憶，猶若琉璃杯中盡心事；二十五年後，夜讀原鄉是中國四川宜賓的英國傳記作家：張戎新書《宋家三姊妹》。比照平路以孫中山、宋慶齡為題的平路小說：《行道天涯》都是平反歷史的相與證實。
史料印記，相隔二十五年前後之書如是絕美，那是久流離，酒琉璃，對照的美麗巧合。
註：隱地之書，爾雅出版。
書籍介紹
本文摘錄自《南崁手記》，聯合文學出版
作者：林文義
如果我走得很遠，請將我叫喚回來。
如果我忘記所有，請閱讀我寫過的書。
這是最後台北，最初桃園，對你的承諾。
——林文義
幾近一生，久居台北盆地的老台北人，決意在六十八歲遷居：桃園南崁。「脫北者」學習來到湖城，認識新環境，祈盼晚年的靜好生活。
《南崁手記》是在陌生的環境中，學習做新桃園人的由衷虔誠，我思故我在；真切的澈悟年少一知半解讀到哲學家笛卡兒的智慧言，其來有自。南崁溪幽幽流水，從新家陽台右望的小街盡頭，竹夢橋在燈影變換、猶如樂曲的夜色間，錯覺是京都鴨川的風情。
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。