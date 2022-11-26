TNL+ 2022/11/26,
非洲

民主剛果與與盧安達邊境衝突頻傳，武裝民兵集團「M23」火力升級背後有人撐腰？

民主剛果與與盧安達邊境衝突頻傳，武裝民兵集團「M23」火力升級背後有人撐腰？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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M23在武力操作上愈來愈有軍隊規模，甚至已經有辦法擊落聯合國派出執行任務的直升機。不過隨著他們的武力再升級，也開始讓外界質疑是否背後有人撐腰，其中又以盧安達國安部門受到質疑的聲浪最大。

文：Taylor Mei

剛果民主共和國與盧安達（Rwanda）之間長期紛爭不斷，雙方衝突更是愈演愈烈。民主剛果國軍與區域民兵武裝集團「3月23日運動」（March 23 Movement，簡稱M23），近日又在民主剛果東部北基伍省（North Kivu）大城哥馬（Goma）爆發武力對峙，造成數千人流離失所。

衝突日益升溫，盧、剛雙方互挑敏感神經

M23為民主剛果境內120組武裝集團中的其中一支，也是2006年至2009年當時武裝團體「全國人民保衛大會」（CNDP）的後繼者。現今的M23集團中的組織成員，則多半在2012年4月成立時就已存在。

該組織過往與政府軍的交火，不僅導致大量無辜民眾死傷，甚至還在同2012年11月時成功佔領了哥馬，但後續在多國施壓後最終於12月初撤離該城。

不過，近期頻傳的外交軍事衝突，使民主剛果與盧安達兩國緊張局勢再升溫。據《美國之音》（VOA）報導，民主剛果向盧安達政府表達抗議，指出盧安達在暗中教唆M2展開攻擊。對此，基加利（Kigali，盧安達首都）當局否認該項指控。

日益壯大M23武裝集團背後恐有人撐腰

M23武裝集團成員，多半來自衝突發生地周邊的北基伍省的馬西西（Masisi）及魯丘魯（Rutshuru）兩地。據非營利新聞媒體《The Conversation》報導，該地區面積約為5300平方公里，大小約為盧安達國土的五分之一。

該集團所佔領的地區則屬盧安達、民主剛果及烏干達三國交界地帶，除貨物運輸須經過外，此地也蘊藏著豐富的礦產及林業資源。M23也因此看準當地的優勢條件，並以此壯大集團勢力及軍火威力。

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