民主剛果與與盧安達邊境衝突頻傳，武裝民兵集團「M23」火力升級背後有人撐腰？
我們想讓你知道的是
M23在武力操作上愈來愈有軍隊規模，甚至已經有辦法擊落聯合國派出執行任務的直升機。不過隨著他們的武力再升級，也開始讓外界質疑是否背後有人撐腰，其中又以盧安達國安部門受到質疑的聲浪最大。
文：Taylor Mei
剛果民主共和國與盧安達（Rwanda）之間長期紛爭不斷，雙方衝突更是愈演愈烈。民主剛果國軍與區域民兵武裝集團「3月23日運動」（March 23 Movement，簡稱M23），近日又在民主剛果東部北基伍省（North Kivu）大城哥馬（Goma）爆發武力對峙，造成數千人流離失所。
衝突日益升溫，盧、剛雙方互挑敏感神經
M23為民主剛果境內120組武裝集團中的其中一支，也是2006年至2009年當時武裝團體「全國人民保衛大會」（CNDP）的後繼者。現今的M23集團中的組織成員，則多半在2012年4月成立時就已存在。
該組織過往與政府軍的交火，不僅導致大量無辜民眾死傷，甚至還在同2012年11月時成功佔領了哥馬，但後續在多國施壓後最終於12月初撤離該城。
不過，近期頻傳的外交軍事衝突，使民主剛果與盧安達兩國緊張局勢再升溫。據《美國之音》（VOA）報導，民主剛果向盧安達政府表達抗議，指出盧安達在暗中教唆M2展開攻擊。對此，基加利（Kigali，盧安達首都）當局否認該項指控。
日益壯大M23武裝集團背後恐有人撐腰
M23武裝集團成員，多半來自衝突發生地周邊的北基伍省的馬西西（Masisi）及魯丘魯（Rutshuru）兩地。據非營利新聞媒體《The Conversation》報導，該地區面積約為5300平方公里，大小約為盧安達國土的五分之一。
該集團所佔領的地區則屬盧安達、民主剛果及烏干達三國交界地帶，除貨物運輸須經過外，此地也蘊藏著豐富的礦產及林業資源。M23也因此看準當地的優勢條件，並以此壯大集團勢力及軍火威力。
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
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「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效一點也不難。」
就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，大家也不要再猶豫了，趕快趁現在學一波。
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光看還不過癮，不如自己跳下來參戰
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