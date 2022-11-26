【東南亞週報】李顯龍致電恭賀安華任馬國首相｜賀錦麗訪菲重申共同防禦承諾｜強震襲擊印尼西爪哇省

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第198期，為讀者挑選2022年11月19日至11月25日期間，有關馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

馬來西亞｜全國大選落幕 安華成第十任首相

馬來西亞第15屆全國大選在11月19日順利落幕，220名國會議員在選民投票後產生而成，唯有2選區因個別原因而展延。儘管如此，由於無一政黨聯盟成功取得過半國會席次，大馬首度陷入「懸峙議會」（hung parliarment）的狀態，首相人選亦難產。經過5天馬拉松式的談判與協調以後，終於在24日確認由希盟領袖安華（Anwar Ibrahim）擔任馬來西亞第10任首相。

希盟在這次大選中取得82議席，成國會中最大聯盟，但必須與其他政黨或聯盟合作，使議席才得成立政府。前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為首的國盟（Perikatan Nasional）取得73議席，為國會中第二大聯盟，與希盟勢不兩立，不願合作成為聯合政府。希盟最終與取得30席的國陣（Barisan Nasional）以及22席的砂盟（GPS）組成政府，但仍歡迎其他政黨加入其中。

安華在24日下午5時正式宣誓就職，而當天宣布首相人選後，大馬股市及馬幣雙雙強勢反彈。安華指出，新政府目前最重要的工作就是振興經濟，尤其幫助貧窮和弱勢族群。惟在新組成的政府中，安華將面臨的第一個挑戰便是如何組閣，使各合作政黨滿意，維持政治穩定。國家元首在宣布安華為新任首相時也不忘提醒各方，這次大選無一方全贏，亦無一方全輸。

慕尤丁在安華宣誓就任首相之際召開記者會，宣稱其已獲得115名國會議員的支持，向安華發出挑戰，質疑安華已掌握多數議員的支持。但安華表示，國會第一場會議將在12月19日召開，首個議程就是對首相的信任動議投票，足以證明其已掌握多數支持。

新加坡｜李顯龍致電馬國新任首相安華 恭賀新官上任

新加坡總理李顯龍11月25日上午致電馬來西亞新任首相安華（Anwar Ibrahim），邀請他早日訪問新加坡。

李顯龍在其臉書上表示，他週五與安華通話，祝賀他宣誓成為馬來西亞第10任首相。他表示，兩人認識數十年，上回見面是在2018年，當時安華赴星出席新加坡峰會，發表有關星馬雙邊關係重要性的演講。

李顯龍表示，新加坡和馬來西亞是關係緊密的夥伴。兩國友誼源遠流長，有著深厚的歷史、文化，以及人與人之間的關係。「我們還能做更多事情來加強雙邊關係，讓彼此互惠互利。」他邀請安華儘快訪問新加坡，並表示，期待與安華及其新政府進一步鞏固兩國關係。



安華在推特上也回應李顯龍的賀電，他表示：「作為東協的近鄰和夥伴，馬來西亞和新加坡有著許多共同點，交織在一起的歷史以及非常緊密及活躍的人與人之間的聯繫。」他補充，期待儘早與李顯龍會面，共同努力進一步提升星馬雙邊關係。

（新加坡總理李顯龍與馬來西亞新任首相安華2018年於新加坡合影）

菲律賓｜美副總統訪菲 重申共同防禦承諾

美國副總統賀錦麗11月21至23日出訪菲律賓，是小馬可仕總統6月上任後來訪菲國最高層級的美國官員。

賀錦麗21日會見菲總統小馬可仕，會中表示美國與菲國持續強化雙邊關係、擴大各層面合作，並重申了為了南海的和平與穩定，美國與菲律賓站在一起，維護以國際法為基礎的國際海洋秩序。她承諾若菲律賓在南海受到攻擊，華盛頓會援引1951年簽訂的「美菲共同防禦協定」支援菲律賓，並重申美國對盟友堅定不移的承諾。小馬可仕則回應，隨著區域的局勢動盪增加，菲美夥伴關係就變得更加重要，不能想像菲律賓的未來沒有美國作為夥伴。

兩國也討論了加強擴大「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement，簡稱EDCA）的範圍，美國國防部將撥款6,650萬美元（約新台幣20億元），明年起用於修建軍事基礎建設、人道救援訓練等。此外，美方期在既有五個地區之外再新設軍事設施，像是位於北部、靠近台灣的卡加煙省，以及南海前線的巴拉望省和三描禮士省。

賀錦麗更在22日到位於南海的巴拉望島進行訪問，面對中國在南海的主權聲索動作頻仍，她表示將以行動支持菲律賓爭取南海主權，也宣布提供750萬美元（約新台幣2.3億元）援助，協助菲國加強打擊非法捕魚。

（小馬可仕與賀錦麗。）

印尼｜強震襲擊印尼西爪哇省 逾270人喪生

印尼西爪哇省（West Java）11月21日遭規模5.6地震襲擊，造成超過270人死亡，為今年印尼災情最嚴重的地震。

印尼西爪哇省席安約鎮（Cianjur） 21日早上發生規模5.6地震，震源深度僅10公里，目前已知有270人罹難、逾千人受傷，尚有近40人失蹤，超過5.6萬間房屋受損、近6萬人被迫遷移。許多公共設施被強震摧毀，當地有近80所學校被破壞，罹難人數中超過100人為學齡孩童。

地震發生後餘震不斷，截至25日已記錄到超過230次餘震；再加上當地豪雨不斷，恐造成土石流複合災情，影響救災進度。目前已投入超過5,000名志工、軍方也派遣1萬2000人投入救災，災區仍有物資缺乏情況。

印尼總統佐科威在22日前往災區勘災，承諾政府提供每戶受災居民5,000萬印尼盾（約新台幣10萬元）的救助金，並對罹難者及其家屬表達哀悼，各國政府也紛紛表示慰問。佐科威並在24日二度前往勘災，表示會加速救援與補給作業，政府指出除了淺層強震之外，當地基礎建設耐震設計不足也是造成嚴重災情的原因。佐科威特別責成相關單位，在後續進行重建計畫中，務必落實建物的防震設計。