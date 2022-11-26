【東南亞週報】李顯龍致電恭賀安華任馬國首相｜賀錦麗訪菲重申共同防禦承諾｜強震襲擊印尼西爪哇省

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安華在推特上也回應李顯龍的賀電，他表示：「作為東協的近鄰和夥伴，馬來西亞和新加坡有著許多共同點，交織在一起的歷史以及非常緊密及活躍的人與人之間的聯繫。」他補充，期待儘早與李顯龍會面，共同努力進一步提升星馬雙邊關係。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第198期，為讀者挑選2022年11月19日至11月25日期間，有關馬來西亞、新加坡、菲律賓、印尼、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。
馬來西亞｜全國大選落幕 安華成第十任首相
馬來西亞第15屆全國大選在11月19日順利落幕，220名國會議員在選民投票後產生而成，唯有2選區因個別原因而展延。儘管如此，由於無一政黨聯盟成功取得過半國會席次，大馬首度陷入「懸峙議會」（hung parliarment）的狀態，首相人選亦難產。經過5天馬拉松式的談判與協調以後，終於在24日確認由希盟領袖安華（Anwar Ibrahim）擔任馬來西亞第10任首相。
希盟在這次大選中取得82議席，成國會中最大聯盟，但必須與其他政黨或聯盟合作，使議席才得成立政府。前首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）為首的國盟（Perikatan Nasional）取得73議席，為國會中第二大聯盟，與希盟勢不兩立，不願合作成為聯合政府。希盟最終與取得30席的國陣（Barisan Nasional）以及22席的砂盟（GPS）組成政府，但仍歡迎其他政黨加入其中。
安華在24日下午5時正式宣誓就職，而當天宣布首相人選後，大馬股市及馬幣雙雙強勢反彈。安華指出，新政府目前最重要的工作就是振興經濟，尤其幫助貧窮和弱勢族群。惟在新組成的政府中，安華將面臨的第一個挑戰便是如何組閣，使各合作政黨滿意，維持政治穩定。國家元首在宣布安華為新任首相時也不忘提醒各方，這次大選無一方全贏，亦無一方全輸。
慕尤丁在安華宣誓就任首相之際召開記者會，宣稱其已獲得115名國會議員的支持，向安華發出挑戰，質疑安華已掌握多數議員的支持。但安華表示，國會第一場會議將在12月19日召開，首個議程就是對首相的信任動議投票，足以證明其已掌握多數支持。
新加坡｜李顯龍致電馬國新任首相安華 恭賀新官上任
新加坡總理李顯龍11月25日上午致電馬來西亞新任首相安華（Anwar Ibrahim），邀請他早日訪問新加坡。
李顯龍在其臉書上表示，他週五與安華通話，祝賀他宣誓成為馬來西亞第10任首相。他表示，兩人認識數十年，上回見面是在2018年，當時安華赴星出席新加坡峰會，發表有關星馬雙邊關係重要性的演講。
李顯龍表示，新加坡和馬來西亞是關係緊密的夥伴。兩國友誼源遠流長，有著深厚的歷史、文化，以及人與人之間的關係。「我們還能做更多事情來加強雙邊關係，讓彼此互惠互利。」他邀請安華儘快訪問新加坡，並表示，期待與安華及其新政府進一步鞏固兩國關係。
安華在推特上也回應李顯龍的賀電，他表示：「作為東協的近鄰和夥伴，馬來西亞和新加坡有著許多共同點，交織在一起的歷史以及非常緊密及活躍的人與人之間的聯繫。」他補充，期待儘早與李顯龍會面，共同努力進一步提升星馬雙邊關係。
（新加坡總理李顯龍與馬來西亞新任首相安華2018年於新加坡合影）
菲律賓｜美副總統訪菲 重申共同防禦承諾
美國副總統賀錦麗11月21至23日出訪菲律賓，是小馬可仕總統6月上任後來訪菲國最高層級的美國官員。
賀錦麗21日會見菲總統小馬可仕，會中表示美國與菲國持續強化雙邊關係、擴大各層面合作，並重申了為了南海的和平與穩定，美國與菲律賓站在一起，維護以國際法為基礎的國際海洋秩序。她承諾若菲律賓在南海受到攻擊，華盛頓會援引1951年簽訂的「美菲共同防禦協定」支援菲律賓，並重申美國對盟友堅定不移的承諾。小馬可仕則回應，隨著區域的局勢動盪增加，菲美夥伴關係就變得更加重要，不能想像菲律賓的未來沒有美國作為夥伴。
兩國也討論了加強擴大「防務合作協議」（Enhanced Defense Cooperation Agreement，簡稱EDCA）的範圍，美國國防部將撥款6,650萬美元（約新台幣20億元），明年起用於修建軍事基礎建設、人道救援訓練等。此外，美方期在既有五個地區之外再新設軍事設施，像是位於北部、靠近台灣的卡加煙省，以及南海前線的巴拉望省和三描禮士省。
賀錦麗更在22日到位於南海的巴拉望島進行訪問，面對中國在南海的主權聲索動作頻仍，她表示將以行動支持菲律賓爭取南海主權，也宣布提供750萬美元（約新台幣2.3億元）援助，協助菲國加強打擊非法捕魚。
（小馬可仕與賀錦麗。）
印尼｜強震襲擊印尼西爪哇省 逾270人喪生
印尼西爪哇省（West Java）11月21日遭規模5.6地震襲擊，造成超過270人死亡，為今年印尼災情最嚴重的地震。
印尼西爪哇省席安約鎮（Cianjur） 21日早上發生規模5.6地震，震源深度僅10公里，目前已知有270人罹難、逾千人受傷，尚有近40人失蹤，超過5.6萬間房屋受損、近6萬人被迫遷移。許多公共設施被強震摧毀，當地有近80所學校被破壞，罹難人數中超過100人為學齡孩童。
地震發生後餘震不斷，截至25日已記錄到超過230次餘震；再加上當地豪雨不斷，恐造成土石流複合災情，影響救災進度。目前已投入超過5,000名志工、軍方也派遣1萬2000人投入救災，災區仍有物資缺乏情況。
印尼總統佐科威在22日前往災區勘災，承諾政府提供每戶受災居民5,000萬印尼盾（約新台幣10萬元）的救助金，並對罹難者及其家屬表達哀悼，各國政府也紛紛表示慰問。佐科威並在24日二度前往勘災，表示會加速救援與補給作業，政府指出除了淺層強震之外，當地基礎建設耐震設計不足也是造成嚴重災情的原因。佐科威特別責成相關單位，在後續進行重建計畫中，務必落實建物的防震設計。
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
為他人也為自己！一起加入支持伊甸老人照顧服務計畫行列
當越多人了解、使用、投入長照服務時，就能支持長照服務更健全地發展下去，當有長照、老人照顧相關需求時，請記得多加利用伊甸老人照顧服務計畫，讓伊甸基金會成為你最堅強的後盾，一起分擔照顧壓力。
而你的一分心力，也可以讓更多長照家庭減輕壓力，現在就支持伊甸基金會的老人照顧服務計畫，讓更多需要幫助的人取得所需資源，也讓愛能擺脫沈重，保留最美好的記憶。就讓我們在超高齡社會將到來的前夕，一起為老人照顧做好更充足的準備。