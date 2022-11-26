馬來西亞新首相安華政治生涯跌宕起伏，前方道路仍將充滿挑戰
我們想讓你知道的是
在數天的僵局之後，馬來西亞最高元首宣佈委任安華為首相，25年的漫長等待終於結束。但對安華來說，前方的道路仍將充滿挑戰，他必須組建一個可行的執政聯盟，而且在伊斯蘭主義崛起之際，他在推動馬來西亞變得更加多元、更具包容性方面無疑將面臨困難。
在等待了幾十年之後，安華（Anwar Ibrahim）被任命為馬來西亞首相。
這位政壇老將此前經歷了數十年跌宕的政治生涯，曾兩度接近首相之位。
他在政治強人馬哈迪（Mahathir Mohamad）的統治時期被監禁多年，而馬哈迪也是安華曾經的導師。
兩人之間的關係不僅改變了安華的命運，也改變了馬來西亞政治——以及安華在其中的位置。
政壇新星
現年75歲的安華最初是一名富有號召力的狂熱學生領袖。他創立了馬來西亞伊斯蘭青年運動（ABIM）。
1982年，他出人意料地加入了長期執政的政黨巫統（UMNO）。
但事實證明，這是一個精明的政治舉動——他在仕途上迅速攀升，擔任了多個部長職位。
1993年，他成為馬哈迪的副手，並被廣泛認為是首相接班人。但1997年亞洲金融危機後，兩人在經濟和腐敗問題上發生衝突，關係開始緊張。
因雞姦罪入獄
1998年9月，安華被解職，他領導公眾抗議馬哈迪的執政。改革運動「烈火莫熄」（Reformasi）開始了，該運動影響了一代馬來西亞民運人士。
安華後來被捕，最終被控雞姦和貪腐。在隨後備受爭議的審判中，他否認了這些指控。
雖然穆斯林佔多數的馬來西亞將同性戀行為定為犯罪，但真正定罪的案件很少，針對安華的案件被國際社會譴責是出於政治動機。
當他因貪腐被判入獄6年時，街頭爆發了暴力抗議。一年後，他因雞姦罪被判入獄9年。
安華一直堅稱，這些指控是抹黑行動的一部分，目的是消除他對馬哈迪的政治威脅。
2004年底，馬哈迪卸任首相一年後，馬來西亞最高法院推翻了雞姦罪裁決，釋放了安華。
崛起的反對派領導人和新指控
在安華獲釋後，他成為了一個新活躍的反對派事實上的領導人，該反對派在2008年選舉中表現強勁。
但在2008年，安華再次被控雞姦，他說這是政府試圖排擠他的又一次嘗試。
2012年1月，高等法院以缺乏證據為由，宣告安華無罪。
次年，他領導反對黨在選舉中達到了新高度，而那次選舉為執政聯盟國民陣線（Barisan Nasional）帶來了有史以來最糟糕的表現。
但安華的野心再次受挫。當他凖備參加2014年的州選舉時，他此前的無罪判決被推翻，他被送回監獄。
東山再起
一個出乎意料的轉折事件在2016年到來：安華的前競爭對手馬哈迪宣佈復出，再次競逐首相。
當時已經92歲的馬哈迪表示，他對時任首相、他的另一位曾經的門徒納吉（Najib Razak）深陷的腐敗指控感到不滿。
鑒於安華在反對派支持者中仍頗受歡迎，為捲土重來，馬哈迪與仍身陷囹圄的安華達成了一項不太可能的協議。
在一個廣為人知的時刻，兩人進行了一次原先令人難以想像的握手，代表著一場非同尋常的政治聯合的開始。
馬哈迪領導希望聯盟（Pakatan Harapan）在2018年具有里程碑意義的選舉中獲勝，結束了國陣連續61年掌權的局面。
新的希望聯盟將四個政黨結合在一起，組成了馬來西亞第一個真正的多民族聯合政府，得到了佔人口多數的馬來穆斯林，以及該國數量可觀的華裔和印度裔少數民族的支持。
再次拜相的馬哈迪兌現了釋放安華的承諾，開始對其進行特赦。他還表示，他將在兩年內將權力移交給安華。
但隨著這位耄耋之年的老人不斷改變移交權力的目標，聯盟開始變得岌岌可危。在圍繞繼承問題的激烈內訌和馬來民族主義的再次崛起中，它開始瓦解。
2020年2月，馬哈迪出人意料的辭職導致聯合政府的崩潰，使馬來西亞陷入前所未有的政治動蕩時期，安華再次空手而歸。
新政府垮台後，巫統重新掌權，慕尤丁（Muhyiddin Yassin）被任命為新首相。
但就在一年多後，由於經歷了幾個月的政治動蕩，慕尤丁在國會中失去了多數支持，他在疫情最嚴重時提出辭呈。
2022年10月，他的繼任者、巫統的依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）宣佈提前大選。當時，巫統在一系列補選中獲勝，因此相信他們可以再度掌權。
然而，安華的希盟在大選中獲得了最多席位，但未達到組建政府所需的簡單多數席位。在數天的僵局之後，馬來西亞最高元首宣佈委任安華為首相，25年的漫長等待終於結束。
但對安華來說，前方的道路仍將充滿挑戰，他必須組建一個可行的執政聯盟，而且在伊斯蘭主義崛起之際，他在推動馬來西亞變得更加多元、更具包容性方面無疑將面臨困難。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
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