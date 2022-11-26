今天投票要帶什麼、開票哪裡看？蔡英文發表談話：這是我們實踐民主最重要的時刻

今天投票只到4點，要帶什麼東西、開票哪裡看？

（中央社）九合一大選併首次修憲複決今（26）日投開票，將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權；投票時間上午8時到下午4時，力拚今天午夜前完成開票。

因應今年九合一綁修憲複決公投，中選會在全台設有368個選務作業中心、1萬7649個投開票所，動員逾30萬選務工作人員，規模空前。

九合一選舉包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村里長共9種選舉，將選出1萬1023位地方公職人員。

此次修憲複決公投是歷史首次交由公民複決的修憲案，將決定年滿18歲的中華民國國民是否有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

至於修憲複決的通過門檻，依憲法增修條文規定，有效同意票超過選舉人總額的半數即通過；全台有投票權人數為1923萬9392人，至少需達961萬9697人投同意票，修憲案才會通過。

若修憲案通過，未來年滿18歲的公民可擁有投票的權利，包括選舉、罷免、創制、複決，依台灣目前人口數推估，約將增加41萬選舉人；除了投票權外，依法也將擁有被選舉權。若修憲案未通過，依法選舉權年齡維持20歲，被選舉權年齡維持23歲。

選舉人數與投票權人數部分，排除「第11屆嘉義市長」重行選舉人人數後，選舉人人數為1896萬7771人；此外，「18歲公民權」修憲公民複決投票權人數為1923萬9392人，首投族76萬人。

因2018年九合一選舉併10項公投舉行，曾發生開票至翌日凌晨的情形。中選會主委李進勇昨天說，他對開票程序的底線是「今日事今日畢」，不希望拖到隔天，將往這個方向全力衝刺。

注意事項部分，中選會日前已說明，尚未解除隔離的確診者，依法不得外出，若民眾今天在投開票所發現尚未解除隔離的確診者，可向當地衛生主管機關檢舉；不過，全台投票所將設立防疫專用通道與遮屏，供給發燒的投票民眾使用。

中選會也提醒民眾，公職候選人今天不能從事公投宣傳活動或其他競助選活動；而候選人以外的民眾，雖然可以從事公投宣傳，但不能穿插候選人姓名、政黨名稱、標語、旗幟、看板、號次等相關影像、聲音及文字，包含民眾投票時戴的口罩也不能出現上述限制。

另外，要特別注意的是，社群上相關競助選的大頭貼今天也不能更換、更新或是轉分享，中選會說，只要收到檢舉就會依程序認定，一旦認定違法，罰鍰是50萬元以上，500萬元以下。

中選會指出，民眾投票時不可攜出選舉票或公投票，否則將處以1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金；也不可撕毀選舉票或公投票，否則將處以5000元以上，5萬元以下罰鍰。

中選會也說，投票日在投票所周圍30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權的不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，將由檢警司法機關依刑法處理。

如果在投票所30公尺內外，架設手機或攝影器材，從事選舉人或投票權人的錄影監控行為者，這也恐觸法，中選會表示，這涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪的犯行，一定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

蔡英文投完票談話：這是我們實踐民主最重要的一個時刻

（中央社）總統蔡英文今天上午前往九合一選舉投開票所投票並發表簡短談話，她表示，今天心情很好，希望民眾都能踴躍投票、回家投票，這是實踐民主最重要的時刻，希望全國公民用手上一票決定家鄉和國家的未來。

九合一大選併首次修憲複決今天投開票，將選出1萬1023位地方公職人員，及決定國民年滿18歲是否擁有選舉、罷免等公民權。總統蔡英文早上前往新北秀朗國小投票並接受媒體採訪。

蔡總統說，今天是投票日，不論是什麼樣的天氣，還是要鼓勵民眾踴躍投票、回家投票，「這是我們實踐民主最重要的一個時刻」，也希望全國所有公民可以用手上的一票，來決定家鄉的未來和國家的未來。

她表示，這次也是第一次有18歲公民權修憲複決的案子，這是憲政體制中非常重要的一步，希望民眾都可以踴躍投票，行使在憲政體制下很重要的公民權。

蔡總統也感謝全國選務人員，「他們今天很辛苦，謝謝他們的幫忙」。

九合一大選併首次修憲複決26日登場，總統蔡英文（圖）上午前往新北秀朗國小投票。Photo Credit: 中央社

蘇貞昌：台灣有自由選舉非常幸福，民眾一定要投票

（中央社）九合一選舉今天上午8時開始投票，行政院長蘇貞昌偕同夫人詹秀齡前往新北樹林投票。他表示，台灣能有投票權是非常幸福的一件事，並呼籲民眾今天一定要記得出來投票。

九合一選舉今天登場，蘇貞昌與詹秀齡上午8時抵達新北市立樹林區育林國中，他在排隊領取選票時，同時關心選務、警察人員的工作情況，並與民眾寒暄、問好。

在選務人員確認證件、投票區域後，蘇貞昌與夫人依序領取直轄市長、市議員、村里長、修憲複決公投票等4張選票，並完成圈選、投票等流程。

蘇貞昌投票後接受媒體訪問指出，今天是投票日，看到台灣能有投票權是非常幸福的一件事，他一早來看到很多民眾已提前在排隊，選務也都進行得很順利，他非常高興。

蘇貞昌表示，那麼多選務、警察人員在維持秩序及進行選務工作，很不簡單，因此也特別來感謝他們，並請民眾配合選務、警察人員，讓選舉順利進行。