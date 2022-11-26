中國過度防疫阻救災烏魯木齊大火10死，官方卸責刪文引眾怒人民上街抗爭
我們想讓你知道的是
直到今天上午，烏魯木齊這場火災仍是中國網路的熱議話題，但中國網管部門24日晚間起也啟動了維穩模式，強力刪除相關話題的圖文及短片，甚至連烏魯木齊市政府25日晚間召開的記者會影片也被刪除，但網友仍以各種方式接力轉發。
烏魯木齊大火10死，中國過度防疫阻救災官方卸責刪文引眾怒
（中央社）新疆烏魯木齊市吉祥苑小區24日晚發生大火，疑因封控阻礙居民逃生及消防車搶救導致10死9傷，引發眾怒。但官方召開記者會卸責及網路刪文更火上澆油，引發中國網友強烈憤慨。
根據中國網路畫面，大批憤怒的烏魯木齊市民25日晚間自行突破小區封鎖，前往烏魯木齊市政府前要求立刻解封，一名馬姓副書記出面與民眾協調，但結果未知。還有畫面顯示，有部分抗議民眾衝入了一棟政府辦公樓，並與身著防護衣的員警發生衝突，但目前無法證實這棟辦公樓的具體位置。
綜合網路訊息及中國媒體報導位在烏魯木齊市天山區的吉祥苑小區，24日晚間發生大火。消防單位在當晚7時49分獲報趕往現場，消防車卻被小區封控鐵皮阻擋，加上巷道停放許多被封控居民的車輛，根本無法駛離，導致救援受阻，大火直到10時35分才被撲滅。
據網路訊息，當地居民反映起火樓棟居民匆忙逃下樓後，發現1樓大門因封控而被鎖上，所幸還能從1樓住戶家的窗戶逃出；但也有人向社區居委會官員反映，卻得到「別做（坐）電梯，在房子待好」的答覆，目前生死未卜。
更有其他樓棟的民眾用手機拍攝到，起火樓棟的火苗竄出時，屋內一名女性淒厲的慘叫聲。這部短片25日傳遍中國網路，震撼眾多中國網民。
但烏魯木齊市官方事後的一連串作法，卻引發強烈憤怒。25日上午市政府發布的新聞稿聲稱，吉祥苑小區是「低風險區，居民可下樓活動」，但遭當地居民及其他民眾反駁。根據官方資料及居民反映，吉祥苑小區一直是「高風險區」，不久前還有人確診，市政府的說法擺明是「說謊」。
更有甚者，烏魯木齊市政府25日晚間召開記者會時，與會的烏魯木齊市長、天山區長及消防大隊長不但照稿唸了18分鐘未開放媒體提問，3名官員中的1人更直指「部分群眾消防意識不強，自救能力差」。此語一出，徹底點燃小區居民、烏魯木齊市民及中國網友的怒火。
直到今天上午，烏魯木齊這場火災仍是中國網路的熱議話題，但中國網管部門24日晚間起也啟動了維穩模式，強力刪除相關話題的圖文及短片，甚至連烏魯木齊市政府25日晚間召開的記者會影片也被刪除，但網友仍以各種方式接力轉發。
有中國網友在憤怒之餘，發起「單字多疊」運動，也就是在貼文中連打100個「好」、「啊」、「零」，乃至於相同的標點符號或馬賽克，接力發出以表達心中不滿，成功吸引眾多目光，也獲得眾多網友響應。
烏魯木齊市官方的連番操作，成為中國網民不滿的發洩情緒的對象。其中有網友拿出韓國官員日前在梨泰院踩踏事件後的發言說，人家說的是「年輕人出去玩是天性，是自由，是我們的錯」；但咱們官員說的卻是「部分群眾消防意識不強，自救能力差」，高下立見。
連日多起火災時因疫情封路導致救火困難，廣州官方要求通道不得上鎖影響救災
（中央社）盛傳廣州市即將全市「靜默」或封城10天，官方今天否認，但表示會強化疫情防控舉措。此外，鑒於火災頻發，廣州官方要求，封控樓棟的疏散通道和安全出口，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。
《南方網》報導，近日，有網路傳言稱「廣州全市即將『靜默』10天」。〉昨（25）日廣州市的疫情防控新聞發布會上，廣州市新聞辦主任朱小燚回應稱，受廣州市疫情防控指揮部的委托，鄭重澄清，廣州沒有「靜默」安排，更沒有封城計畫。
但朱小燚表示，接下來的這個週末，當局在疫情防控形勢特別複雜的地方還會強化疫情防控相關舉措，他並稱未來一週可能是疫情防控決戰勝利最關鍵的時期。
近期多地頻傳火災時因疫情封路導致救火困難，如河南安陽廠房21日發生火災，有38人死亡，根據網上訊息，消防車趕赴現場馳援，卻因遭遇防疫封路的鐵皮圍籬而卡在半路進退不得；此外，新疆烏魯木齊一高層住宅前晚發生火災，已知釀10死，外傳此社區道路被擋無法第一時間救援，官方表示將調查此事。
根據《羊城晚報》，廣州市消防救援支隊副支隊長馬從波〉昨天在新聞發布會上說，對於受疫情影響的區域或場所，封控道路的障礙物應能及時移除或開啟，保障消防車輛正常通行；封控樓棟的疏散通道和安全出口，應能及時方便開啟，保障人員疏散，不應以燒焊、上鎖等方式封閉。
中國防疫嚴，前環時總編胡錫進：不應把民眾長期封控在家
（中央社）中國近來疫情加劇各地防疫封控趨嚴，不耐久封的民眾頻頻起身抗爭甚至爆發警民互嗆互毆，就連專替黨政策辯護的前《環球時報》總編輯胡錫進也藉微博發文稱，把民眾長期封控在家的決策是不應該的。
胡錫進25日發文指出，封在家裡不知道北京怎麼樣了，很心疼北京，當前受封控直接影響的人口應該是中國爆發疫情3年來最多的時期之一，處於封控中的人口也應該是最多的時候之一，而且其中部分人已經在封控中生活了一個月甚至幾個月。
他說，這當中肯定有不少各種各樣的個人損失，包括經濟和工作上的，生活上的，身心層面的，以及親情關愛上的，他坦承自己算比較理性的，但才被關了幾天就變得敏感脆弱。
胡錫進表示，被一首MV深深打動：「在做核酸的隊裡我突然想你，還在的不在的曾經的現在的朋友，你是在家在街上在工作還是在逃跑的路上...。」要是再關兩三個月，不曉得多愁善感成什麼樣子。
他說：「說實話，我覺得任何城市的領導，無論出於什麼善意考慮，都不應該做把部分居民連續封控在家一個月又一個月，直至上百天的決定。」
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我們想讓你知道的是
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