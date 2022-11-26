《華爾街日報》：台灣崇尚菁英教育，選戰聚焦「論文」成特殊現象

（中央社）《華爾街日報》（The Wall Street Journal）昨（25）日刊出來自台灣的選舉觀察，指出選戰期間，塵封已久的學生論文成為影響選情的焦點，與台灣崇尚菁英教育、重視學歷有關。

美國《華爾街日報》網站昨天刊出駐台記者王若羽的報導「業餘調查員藉著上圖書館打倒地方政治人物」，報導指出選舉過程中挖掘候選人的學術違規行為成了一場「論文大戰」。

以網路帳號XXXXCAT走紅、外號四叉貓的劉宇席是這篇報導首位提到的受訪者。報導提到他花了好幾個星期在國家圖書館找資料，挖掘政治人物論文抄襲的證據。

四叉貓（左）與台北市市長柯文哲合照：

報導一開頭點出鮮明對比：「台灣處於全世界較不穩定的地緣政治前線，但在本星期六的選舉當中，某些候選人最棘手的挑戰不是來自對中國的立場，而是來自圖書館的書架。」

報導提到，就連在中國國家主席習近平揚言拿下台灣、美國眾議院議長裴洛西訪台後共軍在台灣四周試射飛彈，這樣緊張的時刻，「論文門」（Dissertation Gate）仍然意外獲得高度的注意。

報導形容，越是在這樣的緊張氣氛下，選民把注意力放在那些枝微末節的塵封論文上，似乎代表人們想要暫時分心、喘一口氣。

但有另一個觀點認為，挖掘學術上的違規行為在選戰中有效果，因為是台灣是一個深深崇尚菁英教育的民主國家，這一點從競選廣告看得出來，政治人物經常把學歷掛在看板上。

幾名涉及論文爭議的政治人物，包括兩年前高雄市長補選的候選人李眉蓁，這次九合一選戰中民進黨的原桃園市長參選人林智堅、民眾黨新竹市長候選人高虹安、民眾黨前立委蔡壁如的例子都在這篇報導中提及。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範