2022/11/26,
歐洲

侵烏以來首次接見陣亡官兵母親，普亭：妳兒子好好活過，他的目標已經達成

侵烏以來首次接見陣亡官兵母親，普亭：妳兒子好好活過，他的目標已經達成
俄羅斯總統普亭於當地母親節前夕接見受選的士兵的母親。Photo Credit：Reuters / 達志影像

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普亭這次與陣亡官兵母親會面，是俄國政府侵烏9個月以來第一次舉辦這類活動，顯示克里姆林宮認真看待民怨。但部分社運人士稱會談得不到真誠討論。身為軍人母親的楚卡諾娃（Olga Tsukanova）並未受邀，她於會前說：「總統會接見他口袋名單上的母親們，那些人會提出正確的問題、向他致謝。我不是孤身一人，邀請我們吧，普亭，回答我們的問題！」

俄羅斯母親節前夕，普亭慰問陣亡將士母親

（中央社）俄羅斯招募青年前往烏克蘭作戰，不少人喪命，總統普亭（Vladimir Putin）於當地時間25日告訴陣亡將士母親他同感悲痛；但有未受邀家屬稱這場會談不夠真誠。目前戰爭引發的民怨正在俄國各地醞釀。

《法新社》報導，11月27日是俄羅斯的母親節，普亭於節慶前兩天在官邸與17名陣亡官兵的母親舉行一場精心策劃的會談。

普亭今（2022）年2月下令入侵烏克蘭，後來局部動員徵召作業又一片混亂，加上前線俄軍傷亡不低，俄羅斯民憤正在各地醞釀。

會中不乏婦女戴著黑色頭巾，顯然正在服喪。

普亭說：「希望各位知道，我個人和國家全體領導階層都一樣悲痛。我們瞭解，什麼都取代不了失去兒子、孩子。」

普亭向一名女子致哀，說她的兒子沒有白白捐軀，並重申他會在烏克蘭實現俄羅斯的目標。

普亭還說，俄羅斯是在烏克蘭對抗「新納粹政權」，並提醒陣亡軍人的母親們，要提防網路上看到的資訊。他說：「人生顯然比電視螢幕或網路上的東西更複雜，那裡什麼都不可信。」

克里姆林宮9月局部動員徵召30萬人增援烏克蘭戰場，當時憤怒和憂心在各地蔓延。隨後有媒體報導稱一些本該取得豁免的年老體弱族群被派到前線，還有人幾乎未受訓練就喪命，克里姆林宮不得不坦承犯錯。

普亭這次與陣亡官兵母親會面，是俄國政府侵烏9個月以來第一次舉辦這類活動，顯示克里姆林宮認真看待民怨。

但在這場會晤之前，有部分社運人士稱會談得不到真誠討論。

身為軍人母親的楚卡諾娃（Olga Tsukanova）並未受邀，她於會前說：「總統會接見他口袋名單上的母親們，那些人會提出正確的問題、向他致謝。我不是孤身一人，邀請我們吧，普亭，回答我們的問題！」

俄羅斯立法禁止任何人公開批評政府發起的這場「軍事行動」；反對克里姆林宮的人則指責政府隱瞞俄軍實際死傷人數。

《中央社》報導，分析人士稱，對動員兵命運的憤怒可能演變為真正的不滿，這讓克里姆林宮處於尷尬境地。當俄軍在烏克蘭作戰時，當局對政治異議人士進行前所未有的鎮壓，但在俄羅斯，母親講的話是神聖的。監禁她們不能成為選項。

母親和妻子作為動員戰士的親屬，這一地位給了她們一種保護，而不會被認為是普通的反對派。社會學家李文森（Alexei Levinson）說：「有一種潛意識，認為女性擁有這種追究當權者的權利。」他警告：「但這並不是女性和平運動。」

《路透社》提到，與普亭會面的母親們來自俄羅斯不同地區、不同種族，其中多數人都有提出怨言，例如軍人沒有好衣服可穿、前線需要更多無人機，以及一些官員事不關己的態度等俄軍屢屢在前線遇到的問題。

申尼齊基那（Nina Pshenichkina）來自烏克蘭頓內茨克州（Donetsk），她已經失去了兒子，但她說，這件事激勵她更拚命讓頓內茨克融入俄羅斯。頓內茨克州已於9月遭俄國單方面宣布併吞。

普亭回應她：「妳兒子好好活過，他的目標已經達成，他的犧牲沒有白費。」

俄羅斯上次公布陣亡人數是在9月21日，當時聲稱有5937人捐軀，但這個數字遠低於大部分國際估算；烏克蘭則未公布傷亡人數。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）11月9日估計，俄烏雙方傷亡應該各有10萬人以上。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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