不顧美國施壓，荷蘭拒配合針對中國出口管制，分析師稱美可能利用外交手段讓利

（中央社）美國擴大對中國出口管制，並積極拉攏盟友一同箝制中國，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，荷蘭將捍衛自身利益，不會完全配合美國。產業專家認為，荷蘭主要藉此爭取更多利益，美國未來將會持續與荷蘭談判。

荷商艾司摩爾（ASML）為全球微影設備龍頭，成為美國政府試圖限制中國半導體技術發展的關注對象。彭博報導，施萊納馬赫日前對國會議員說，就艾司摩爾向中國出售晶片設備方面，荷蘭將走自己的路。

產業分析師指出，美國不斷擴大對中國出口管制，主要是為確保降低來自中國的國安威脅；為達到目標，美國不排除犧牲短期設備的商業利益，且要拉攏盟友。

分析師表示，基於企業要確保股東權益，ASML應為自身經濟利益考量。荷蘭政府另有更深一層考量，須考量與美國和中國間的關係。施萊納馬赫應是希望能為荷蘭多爭取利益。

由於ASML在極紫外光（EUV）曝光設備領域居全球獨大地位，且供應鏈不須仰賴美國，分析師認為，美國難以透過產業鏈讓ASML及荷蘭政府配合封鎖中國，可能轉而利用外交手段，與荷蘭政府溝通協調，不排除可能對荷蘭讓利。

韓國三星（Samsung）是全球記憶體龍頭，且是製程技術居領先群的廠商，同樣是美國拉攏的對象。分析師表示，由於三星的記憶體僅處於寡占局面，有美商美光（Micron）可取代，且三星仰賴美國設備廠支援，談判籌碼無法與ASML相比。

分析師指出，美國為強化影響力，中長期不排除可能往上游的設備及化學材料等領域供應鏈布局，值得留意後續發展。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範