不顧美國施壓，荷蘭拒配合針對中國出口管制，分析師稱美可能利用外交手段讓利
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由於ASML在極紫外光（EUV）曝光設備領域居全球獨大地位，且供應鏈不須仰賴美國，分析師認為，美國難以透過產業鏈讓ASML及荷蘭政府配合封鎖中國，可能轉而利用外交手段，與荷蘭政府溝通協調，不排除可能對荷蘭讓利。
（中央社）美國擴大對中國出口管制，並積極拉攏盟友一同箝制中國，荷蘭外貿部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，荷蘭將捍衛自身利益，不會完全配合美國。產業專家認為，荷蘭主要藉此爭取更多利益，美國未來將會持續與荷蘭談判。
荷商艾司摩爾（ASML）為全球微影設備龍頭，成為美國政府試圖限制中國半導體技術發展的關注對象。彭博報導，施萊納馬赫日前對國會議員說，就艾司摩爾向中國出售晶片設備方面，荷蘭將走自己的路。
《中央社》報導，彭博先前曾報導，美國官員一直施壓荷蘭政府，要求禁止艾司摩爾銷售深紫外光曝光機（Mask Aligner）給中國。美國拜登政府一直努力讓荷蘭、日本等盟國採取10月初推出的全面出口管制措施，使中國無法取得更多先進製造設備。
與此同時，中國也在努力確保其他國家不會屈服於美國的要求。中國國家主席習近平上週出席印尼峇里島20國集團（G20）峰會會見荷蘭總理呂特（Mark Rutte）時，就敦促不應該尋求「脫鉤」。
產業分析師指出，美國不斷擴大對中國出口管制，主要是為確保降低來自中國的國安威脅；為達到目標，美國不排除犧牲短期設備的商業利益，且要拉攏盟友。
分析師表示，基於企業要確保股東權益，ASML應為自身經濟利益考量。荷蘭政府另有更深一層考量，須考量與美國和中國間的關係。施萊納馬赫應是希望能為荷蘭多爭取利益。
由於ASML在極紫外光（EUV）曝光設備領域居全球獨大地位，且供應鏈不須仰賴美國，分析師認為，美國難以透過產業鏈讓ASML及荷蘭政府配合封鎖中國，可能轉而利用外交手段，與荷蘭政府溝通協調，不排除可能對荷蘭讓利。
韓國三星（Samsung）是全球記憶體龍頭，且是製程技術居領先群的廠商，同樣是美國拉攏的對象。分析師表示，由於三星的記憶體僅處於寡占局面，有美商美光（Micron）可取代，且三星仰賴美國設備廠支援，談判籌碼無法與ASML相比。
分析師指出，美國為強化影響力，中長期不排除可能往上游的設備及化學材料等領域供應鏈布局，值得留意後續發展。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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高科技玻璃基板再進化，康寧培養員工AI技能實現智慧製造
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高科技玻璃基板，普遍應用於精密光學顯示、消費行動電子、車用及生命科學等產業，它的製造過程，不容許一丁點瑕疵。為了持續追求更高品質，全球領導大廠康寧讓不懂AI的產線工程師，學習大數據分析，提升了產線效能。
已有170年歷史的康寧公司，在台灣深耕逾20年，所生產的玻璃基板，是國內科技業如顯示面板，太陽能模組、甚至新世代智慧車輛不可或缺的關鍵原物料。
雖然已是玻璃基板的全球領導廠商，康寧仍不斷思考如何提升品質與服務，而近年投入的一項重大努力就是製程的數位轉型。在數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合之下，康寧與亞洲大學合作，讓產線工程師藉由AI技術提高產能。
開發AI瑕疵檢測模型，開發生產履歷系統降低異常率
在此計畫下，亞洲大學替不懂AI的產線工程師，客製七週的大數據智慧製造課程，另再加上七週的輔導，讓工程師將所學導入實務，運用AI來改善製程，提高玻璃基板的品質。
康寧的包材檢測部門，因參與這項培訓，開發出一套影像辨識系統，建立瑕疵檢測的AI模型，可即時與機器手臂溝通，自動排除不良品，有效減少包材異常而導致的品質問題。
培訓計畫的另一傑出成果，是產線團隊開發出來的生產履歷系統，賦予每一片玻璃基板獨一無二的生產履歷。以往人員必須花8成的時間收集數據才能找到異常原因，只剩1-2成時間排除障礙。有了生產履歷後，工程師就有更多餘裕、更有效率地解決問題，這一套以AI為基礎的生產履歷系統，還勇奪美國2022製造業領導獎的人工智慧及機器學習獎項。
在此計畫的支持下，康寧AI培訓已進行三年，未來在數位轉型的道路上，將持續導入新思維與新技術，讓產線人才與生產流程進一步升級。
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