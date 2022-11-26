2022/11/26,
動物

近27歲貓奶奶獲金氏世界紀錄認證成「地表最長壽貓咪」，相當於人類120歲

近27歲貓奶奶獲金氏世界紀錄認證成「地表最長壽貓咪」，相當於人類120歲
Photo Credit: 金氏世界紀錄 via Cats Protection

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在長長的一生中，Flossie待過不只一個飼養家庭，牠目前的主人維琪（Vicki Green）表示，這位貓奶奶性情溫和，並未受到耳朵聽不見或視力不佳影響，仍然很愛玩耍也極富好奇心，「在佳餚面前，牠的鼻頭可總是深陷在碗中。」

一隻即將迎來27歲生日的貓咪Flossie，在24日獲得金氏世界紀錄認證，成為地球上有紀錄以來現存最老的貓咪。

Flossie獲得紀錄的準確年紀為26歲又329天，看見牠的外表以及玩耍的情景，很難想像牠的年齡已經相當於人類的120歲。

Flossie是一隻美麗的玳瑁貓，儘管視力已經不太行了，耳朵也聽不見，這位「貓瑞」身體大致上仍屬硬朗。且最喜歡和其飼主抱抱，以及品嘗美食。

在長長的一生中，Flossie待過不只一個飼養家庭，牠目前的主人維琪（Vicki Green）表示，這位貓奶奶性情溫和，並未受到耳朵聽不見或視力不佳影響，仍然很愛玩耍也極富好奇心，「在佳餚面前，牠的鼻頭可總是深陷在碗中。」

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圖片來源：金氏世界紀錄 via Cats Protection
Flossie與牠心愛的黃色小毯毯。

2022年8月，Flossie被帶入英國一間名為「貓咪保育」（Cats Protection的慈善機構。貓咪保育的部門協調員娜歐米（Naomi Rosling ）表示：「當我們看見Flossie的獸醫診療紀錄寫著牠已經27歲時，整個目瞪口呆......牠是我見過最老的貓。」

Flossie目前已經歷4位飼主。在牠還只有數個月大的時候被一名醫院工作人員領養，當時是1995年12月。在此之前Flossie是遊蕩在醫院附近的貓咪族群當中的一員。10年後牠的第1位飼主過世。

所幸Flossie很快被第2位飼主領養，經過14年的快樂時光。隨後第2任飼主過世，飼主的兒子接手照顧Flossie，成為其第3任飼主，當時牠已經24歲。

經過數年，由於一些私人因素，第3任飼主遂將牠轉交給「貓咪保育」機構。

因為多數領養人喜歡更年輕的寵物，因此機構人員曾擔心年事已高的Flossie恐怕要在機構裡度過餘生。但幸好這樣的憂心並未成真，維琪成為Flossie的第4任飼主，與其相處至今。

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圖片來源：金氏世界紀錄 via Cats Protection
維琪（左）說自己從第一次見面，就知道Flossie是一隻很特別的貓。

維琪說：「從第一次見面我就知道Flossie是一隻很特別的貓，但我可沒想到我和一名金氏世界紀錄保持人成為室友。」

維琪表示自己相當自豪被貓咪保育機構配對給Flossie作為領養人，同時也希望Flossie的故事，未來能鼓勵更多飼養人為年事已高的貓咪提供庇護所。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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