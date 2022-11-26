2022/11/26,
中國

重慶男子街頭公開批評中國防疫：條理分明獲封「超人哥」，一度遭員警勒頸帶走

重慶男子街頭公開批評中國防疫：條理分明獲封「超人哥」，一度遭員警勒頸帶走
Photo Credit: 李老师不是你老师 Twitter影片截圖

我們想讓你知道的是

「重慶超人哥」激動地表示，「這個世界上只有一種病，它叫不自由和窮，我們現在全佔了」，中國教科書裡教過6個字，叫「不自由，毋寧死！」隨後，在場員警勒住「重慶超人哥」的脖子準備將他帶上車，但包括不少年長大媽在內的民眾紛紛湧上前阻止，更高喊「不能用暴力啊」。迫於壓力，員警最後放手。

（中央社）嚴厲封控的重慶市，24日出現一名在小區門口批評中國防疫政策的男子，論述條理分明獲得民眾共鳴，但也一度遭員警勒頸帶走。最後被民眾上前成功解救，贏得了「超人哥」的稱號。

這名「重慶超人哥」慷慨陳辭的影片，如今在中國內外網路廣為流傳，不但受到普遍肯定，更有人將他與10月間在北京四通橋懸抗議橫幅的彭立發，並稱為「中國孤勇者」，同時也稱讚及時出手解救他的重慶市民。

根據網路流傳影像，戴著黑框眼鏡、身材微胖、背著超人圖案背包，自稱是孔子77代孫的「重慶超人哥」，24日在重慶一處社區門口高聲批評「動態清零」防疫政策引發的亂象，直指「我們現在還在為一個『小感冒』而折騰」。

「重慶超人哥」當場詢問在場不少家庭主婦一斤胡蘿蔔多少錢？當她們紛紛回答「兩塊」、「兩塊多」時，他拿出手機點開「美團外賣」說，現在重慶的胡蘿蔔一斤要人民幣16.9元（下同，約新台幣67元），還說是「保供價」。這對富人沒什麼，但中國70％的人月收僅3000元，「他們想要的幸福是什麼」？

他還問在場民眾「有沒有勇氣出去打幾場籃球，把這個『小感冒』跑好」？「想不想看世界盃，在廣場上熱鬧地看」？接著還說，足球明星C羅（Cristiano Ronaldo）、梅西（Lionel Messi）都感染過，網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）更感染過2次。如果COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）真有那麼嚴重，這些明星早就該退役了。

「重慶超人哥」激動地表示，「這個世界上只有一種病，它叫不自由和窮，我們現在全佔了」，中國教科書裡教過6個字，叫「不自由，毋寧死！」。還指當年諸葛亮用兵失敗還肯承認錯誤自降三級，但現在為什麼為一個「小感冒」而折騰。「因為市政府已經錯了，他們只能錯下去」。這時，有民眾當場稱讚他「說得好」，是「大英雄」。

隨後，在場員警勒住「重慶超人哥」的脖子準備將他帶上車，但包括不少年長大媽在內的民眾紛紛湧上前阻止，更高喊「不能用暴力啊」。迫於壓力，員警最後放手，「重慶超人哥」被幾名年長民眾護送離開，還高舉右手食指表達勝利。

針對「重慶超人哥」的表現，中國網友普遍給予肯定，指他「帶種」、「有個性」、「夠爺們」；不少人稱讚他口條清晰有條理，放在國外肯定是參政人才；也有人揶揄他雖然外型「肥宅」，但「肥宅也有高光的時刻」；更有人將他與「四通橋事件」主角彭立發相提並論，直指他是另一位「孤勇者」，而中國需要更多這樣的人。

然而，許多中國民眾擔心「重慶超人哥」被帶離後，是否可能會被警方秋後算帳？有重慶網友則表示，「重慶超人哥」目前已被父母接回老家，離開了這一小區，截至目前沒有被抓走，警方算是「槍口抬高一寸了」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。