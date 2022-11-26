台南花園夜市射氣球結帳5200元：規則標示不清遭令限期改善，管委會決議攤商停業1個月
我們想讓你知道的是
一名消費者日前在臉書「爆料公社」發文投訴，20日晚間在花園夜市射氣球攤消費，結帳時被要求給付新台幣5200元，最後花2600元脫身。台南市政府認定此攤商規則標示不清，限期改善；夜市管理委員會今（26）日祭出停業1個月處分，如再犯將取消設攤權利。
《中時新聞網》報導，一名鄭姓女網友在臉書（facebook）社團發文表示，自己與男友在20日到台南花園夜市射氣球，剛開始他們就要求先付款，但老闆卻表示不急，而在過程中，老闆不時干擾，不斷走動出聲，接著又一直用話術「再給你一次機會」，並主動遞出飛鏢，最後才說每局都有算錢，一局200元，26局總計5200元，讓他們超傻眼，最終以2600元妥協。
《聯合新聞網》、《中時新聞網》報導，台南市政府市場處與消保官24日晚間前往稽查，發現業者遊戲規則標示不清，除要求限期改善，也將發文給全市48個夜市的管理委員會督促所有攤商明碼標價，杜絕消費糾紛。
台南市經濟發展局表示，嚴正聲明嚴禁攤商在夜市從事資訊不透明、違反誠信原則及詐騙的商業行為，消費者若發現有違反《消費者保護法》或其他法律嫌疑的商業行為，請立即向夜市管理委員會反映，本府將依相關法令秉公進行處理，並追究相關法律責任。
射氣球結帳5200元，花園夜市決議攤商停業1個月
（中央社）台南花園夜市發生消費者射氣球結帳費用高達5200元，引發熱議，台南市政府認定此攤商規則標示不清，限期改善；夜市管理委員會今（26）日祭出停業1個月處分，如再犯將取消設攤權利。
一名消費者日前在臉書「爆料公社」發文投訴，20日晚間在花園夜市射氣球攤消費，結帳時被要求給付新台幣5200元，最後花2600元脫身，事後才知這名攤商也在台南大東夜市、武聖夜市出沒，曾有人發文示警。
花園夜市是台南知名夜市，擁有500多個攤位，射氣球消費爭議不只在網路發酵，也驚動台南市政府相關局處，24日晚上趕往稽查發現，這名攤商在花園夜市擁有4攤射氣球攤位，遊戲規則卻標示不清，要求限期改善。
花園夜市管理委員會今天下午透過臉書發出公告指出，此攤商因遊戲規則、收費標示不明，造成糾紛，經主管機關市政府市場處介入稽查確有其事，嚴重影響夜市形象。
管委會討論及聽取攤商說明後，決議此攤商停業1個月，時間從今天起到12月25日禁止設攤；日後如再發生類似情事，將依規定逕行取消設攤權利並收回權利卡。
台南市政府經濟發展局也已接到花園夜市管委會祭出停業1個月處分的通知；南市府消保官表示，攤商若限期未改善，將依消保法裁處罰鍰6萬元至150萬元，得按次裁罰。
新聞來源
- 台南天價射氣球攤宰羊「收費5200元」 老闆說話了 網看完更火大（中時新聞網）
- 花園夜市射汽球被索5200元惹議 南市府有動作了（聯合新聞網）
- 射氣球結帳5200元 花園夜市決議攤商停業1個月（中央社）
- 民眾夜市射氣球遭收5200元 南市府：全面要求攤商明碼標價（中時新聞網）
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS