台南花園夜市射氣球結帳5200元：規則標示不清遭令限期改善，管委會決議攤商停業1個月

《中時新聞網》報導，一名鄭姓女網友在臉書（facebook）社團發文表示，自己與男友在20日到台南花園夜市射氣球，剛開始他們就要求先付款，但老闆卻表示不急，而在過程中，老闆不時干擾，不斷走動出聲，接著又一直用話術「再給你一次機會」，並主動遞出飛鏢，最後才說每局都有算錢，一局200元，26局總計5200元，讓他們超傻眼，最終以2600元妥協。

《聯合新聞網》、《中時新聞網》報導，台南市政府市場處與消保官24日晚間前往稽查，發現業者遊戲規則標示不清，除要求限期改善，也將發文給全市48個夜市的管理委員會督促所有攤商明碼標價，杜絕消費糾紛。

台南市經濟發展局表示，嚴正聲明嚴禁攤商在夜市從事資訊不透明、違反誠信原則及詐騙的商業行為，消費者若發現有違反《消費者保護法》或其他法律嫌疑的商業行為，請立即向夜市管理委員會反映，本府將依相關法令秉公進行處理，並追究相關法律責任。

射氣球結帳5200元，花園夜市決議攤商停業1個月

（中央社）台南花園夜市發生消費者射氣球結帳費用高達5200元，引發熱議，台南市政府認定此攤商規則標示不清，限期改善；夜市管理委員會今（26）日祭出停業1個月處分，如再犯將取消設攤權利。

一名消費者日前在臉書「爆料公社」發文投訴，20日晚間在花園夜市射氣球攤消費，結帳時被要求給付新台幣5200元，最後花2600元脫身，事後才知這名攤商也在台南大東夜市、武聖夜市出沒，曾有人發文示警。

花園夜市是台南知名夜市，擁有500多個攤位，射氣球消費爭議不只在網路發酵，也驚動台南市政府相關局處，24日晚上趕往稽查發現，這名攤商在花園夜市擁有4攤射氣球攤位，遊戲規則卻標示不清，要求限期改善。

花園夜市管理委員會今天下午透過臉書發出公告指出，此攤商因遊戲規則、收費標示不明，造成糾紛，經主管機關市政府市場處介入稽查確有其事，嚴重影響夜市形象。

管委會討論及聽取攤商說明後，決議此攤商停業1個月，時間從今天起到12月25日禁止設攤；日後如再發生類似情事，將依規定逕行取消設攤權利並收回權利卡。

台南市政府經濟發展局也已接到花園夜市管委會祭出停業1個月處分的通知；南市府消保官表示，攤商若限期未改善，將依消保法裁處罰鍰6萬元至150萬元，得按次裁罰。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範