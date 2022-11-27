2022/11/27,
政治

時代力量慘敗後6名決策委員請辭，王婉諭和邱顯智齊批黨中央：政黨路線不明，決策層已失效

時代力量慘敗後6名決策委員請辭，王婉諭和邱顯智齊批黨中央：政黨路線不明，決策層已失效
時代力量立委邱顯智（中）、王婉諭（左）、陳椒華（右）｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

立委王婉諭指出，時代力量現有的決策會議已失去功能，幾次重大事件黨中央都選擇低度回應，甚至不回應。當陳柏惟被罷免，她試圖找發言空間卻被全面檢討；而黨內聲量最大的黃國昌和台北黨部候選人表態支持黃珊珊，黨中央卻敷衍帶過。

九合一大選昨（26）日落幕，時代力量只拿下1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉代、1位里長，8位爭取連任的議員，只有3位連任成功。時代力量黨中央深夜發出聲明表示結果不如預期，向支持者致上最深的歉意。

而時力決策委員王婉諭、邱顯智、陳孟秀李兆立、曾威凱以及此次連任成功的新竹市議員廖子齊，今（27）日相繼宣布請辭；辭職的委員們多劍指黨中央，表示選戰路線不明，品牌嚴重模糊，面對重大時事經常未能有效回應，然而決策層卻毫無作為，比起候選人，決策層才更應該為敗選負責。

邱顯智、王婉諭齊聲批評黨決策會失能

邱顯智與王婉諭今日中午不約而同在臉書發文，雙雙宣布辭去時力決策委員職務，邱顯智抨擊黨中央，「選舉過程中，黨中央不僅無法提供候選人基本的奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更是毫無作為。」

邱顯智指出，當媒體報導時代力量有人與民眾黨居中協調，達成新竹市長不提名讓高虹安參選，他以新竹市黨部主委的身分出面駁斥，卻不見黨主席任何反應；高虹安涉入貪污詐領助理費案件，他撰文痛批，以打貪揭弊為目標的黨中央卻未置一詞；選前最後關頭，時力指標人物黃國昌站台民眾黨支持的黃珊珊，黨中央也沒有做出任何有效回應。

邱顯智認為，全台僅選上6席議員，非常對不起長期支持時代力量的選民，而現任議員沒辦法連任、優秀的年輕人無法順利當選，這是台灣社會給時力的重大警訊。

王婉諭也兩度發文，昨天深夜時本來僅表示「成績非常不理想」代表時代力量努力還不夠，無法獲得選民的信任與青睞。唯一能做的，就是深刻檢討、反省。

王婉諭坦言，從2020年選舉至今，歷經多次人事動盪，確實讓大家對於時代力量產生了諸多質疑。而在議題經營和政治攻防上，也屢屢出現進退失據的困境。我們必須承認，這樣的困境其根源就是來自於時力自我定位的矛盾。王婉諭認為，面對嚴峻的挑戰，時代力量未來必須、也只能設法走出一條真正堅守價值，同時能夠讓民眾信任的路線。

而今天中午，王婉諭再次發文並且進一步指出，她認為時代力量現有的決策會議已經失去功能，幾次重大事件黨中央都選擇低度回應，甚至不回應。當陳柏惟被罷免的時候，她試圖找出發言的空間卻被全面檢討；而黨內聲量最大的黃國昌和台北黨部的候選人表態支持黃珊珊，黨中央卻以非黨的立場敷衍帶過。

王婉諭更稱，自己不是個情緒激動的人，然而人生唯一拍桌就是在決策委員會議內。當時只要一開口就被打斷，完全無法陳述意見、說明自己的提案。一個黨籍立委，一個決策委員，卻在決策會議中難以擁有發言權，必須用拍桌才能換到發言；不要說支持者不懂時代力量，就連作為決策委員，每當想討論重大時事回應都無法獲得回應，甚至對於時事被要求不能對外發表回應，避免個人意見被當成黨立場。

決策會不敢討論路線、不願討論方向，一步步將時代力量在政治上逐漸推向邊緣的，正是這個黨的狀況。

李兆立則表示，這樣不理想的結果，不該只讓候選人來扛，而是時代力量的決策者們的責任。例如，原本堅持走自己的路的時代力量，這次的選戰路線明顯被代言，導致政治品牌嚴重模糊，決策層卻彷彿若無其事，毫無作為。所造成的衝擊，當然不是候選人們的責任。

同時作為桃園黨部主委的曾威凱也表示，以桃園地區的結果來說，簡智翔在議會優異的表現、林佳瑋長期在議題與地方深耕，加上其他各區候選人的全心努力拼搏，為何結果仍然不如預期？顯然政黨的方向不明對候選人非但沒有助益，反而造成拖累。事實上，選舉過程中我們極力試圖處理路線、與他黨區隔等課題，終究被無視、甚至被代言。身為決策委員，實有愧在各地努力的候選人。

而新竹市香山區連任成功的廖子齊也在臉書上表示，許多平日問政認真，服務紮實的現任議員，以及優秀的新人都落選，時代力量的全國議員席次從選前的10席，滑落至6席，而且除了失去既有的席次，新選上議員的選區僅有2席而已。這結果很讓人難過，身為時代力量決策委員的我，當然不能迴避應該承擔的政治責任，將辭去決策委員一職。

時代力量黨中央聲明：表現不如預期，致上歉意並檢討

時代力量今（27）日凌晨透過臉書發文，表示在努力翻轉政治舊勢力的道路上，他們仍將持續前行，感謝選民支持，承諾定不負所託，持續深耕地方 ，讓改革理念付諸實現。

時代力量表示，今年地方選舉不如預期，顯見仍有許多不足之處，「時代力量必須向各位支持者致上最深的歉意，來自各界的善意提醒和批評，我們都會謹記在心、深自檢討。」

最後，時代力量也感謝每一位選民、候選人、競選團隊及志工夥伴，在資源有限的情況下無償協助，都將成為團隊前進的養分與動力，「感謝全體黨員和支持者一路以來陪伴時代力量面對各種風雨，因為你們，時代力量不曾想過放棄，我們相信所有理想與價值，都將在不懈的堅持後實現，我們定會更加努力，感謝大家。」

據時力黨章規定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員選舉產生，而黨主席為決策委員會成員互選，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。

2020年12月28日發布第3屆決策委員選舉公告，共有29人登記參選，在黨員投票下，票數前15名高的當選為決策委員，共829位黨員投票、投票率45.93％，有意爭取連任黨主的陳椒華拿下最高票，獲得632票、得票率76.24％，第二名為王婉諭，獲得611票、得票率為73.7％，而邱顯智則獲586票、得票率為70.69％。

其餘當選名單依序為高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、前時力秘書長吳佩芸、時力秘書長白卿芬、現任時力副秘書長張衞航、立院時力黨團主任賴嘉倫、時代力量智庫副執行長彭盛韶、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前時力秘書長陳孟秀。

後來簡智翔和彭盛韶未繼續擔任，3名候補依序為時力智庫執行長李兆立、新竹市議員林彥甫、律師曾威凱，由於林彥甫無意候補，由李兆立和曾威凱補上；因此在今天5位委員請辭之後，將無人可以替補。

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核稿編輯：羅元祺


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