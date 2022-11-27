時代力量慘敗後6名決策委員請辭，王婉諭和邱顯智齊批黨中央：政黨路線不明，決策層已失效
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立委王婉諭指出，時代力量現有的決策會議已失去功能，幾次重大事件黨中央都選擇低度回應，甚至不回應。當陳柏惟被罷免，她試圖找發言空間卻被全面檢討；而黨內聲量最大的黃國昌和台北黨部候選人表態支持黃珊珊，黨中央卻敷衍帶過。
九合一大選昨（26）日落幕，時代力量只拿下1位直轄市議員、5位縣市議員、1位鄉代、1位里長，8位爭取連任的議員，只有3位連任成功。時代力量黨中央深夜發出聲明表示結果不如預期，向支持者致上最深的歉意。
而時力決策委員王婉諭、邱顯智、陳孟秀、李兆立、曾威凱以及此次連任成功的新竹市議員廖子齊，今（27）日相繼宣布請辭；辭職的委員們多劍指黨中央，表示選戰路線不明，品牌嚴重模糊，面對重大時事經常未能有效回應，然而決策層卻毫無作為，比起候選人，決策層才更應該為敗選負責。
邱顯智、王婉諭齊聲批評黨決策會失能
邱顯智與王婉諭今日中午不約而同在臉書發文，雙雙宣布辭去時力決策委員職務，邱顯智抨擊黨中央，「選舉過程中，黨中央不僅無法提供候選人基本的奧援，對於捍衛政黨的品牌定位，更是毫無作為。」
邱顯智指出，當媒體報導時代力量有人與民眾黨居中協調，達成新竹市長不提名讓高虹安參選，他以新竹市黨部主委的身分出面駁斥，卻不見黨主席任何反應；高虹安涉入貪污詐領助理費案件，他撰文痛批，以打貪揭弊為目標的黨中央卻未置一詞；選前最後關頭，時力指標人物黃國昌站台民眾黨支持的黃珊珊，黨中央也沒有做出任何有效回應。
邱顯智認為，全台僅選上6席議員，非常對不起長期支持時代力量的選民，而現任議員沒辦法連任、優秀的年輕人無法順利當選，這是台灣社會給時力的重大警訊。
王婉諭也兩度發文，昨天深夜時本來僅表示「成績非常不理想」代表時代力量努力還不夠，無法獲得選民的信任與青睞。唯一能做的，就是深刻檢討、反省。
王婉諭坦言，從2020年選舉至今，歷經多次人事動盪，確實讓大家對於時代力量產生了諸多質疑。而在議題經營和政治攻防上，也屢屢出現進退失據的困境。我們必須承認，這樣的困境其根源就是來自於時力自我定位的矛盾。王婉諭認為，面對嚴峻的挑戰，時代力量未來必須、也只能設法走出一條真正堅守價值，同時能夠讓民眾信任的路線。
而今天中午，王婉諭再次發文並且進一步指出，她認為時代力量現有的決策會議已經失去功能，幾次重大事件黨中央都選擇低度回應，甚至不回應。當陳柏惟被罷免的時候，她試圖找出發言的空間卻被全面檢討；而黨內聲量最大的黃國昌和台北黨部的候選人表態支持黃珊珊，黨中央卻以非黨的立場敷衍帶過。
王婉諭更稱，自己不是個情緒激動的人，然而人生唯一拍桌就是在決策委員會議內。當時只要一開口就被打斷，完全無法陳述意見、說明自己的提案。一個黨籍立委，一個決策委員，卻在決策會議中難以擁有發言權，必須用拍桌才能換到發言；不要說支持者不懂時代力量，就連作為決策委員，每當想討論重大時事回應都無法獲得回應，甚至對於時事被要求不能對外發表回應，避免個人意見被當成黨立場。
決策會不敢討論路線、不願討論方向，一步步將時代力量在政治上逐漸推向邊緣的，正是這個黨的狀況。
李兆立則表示，這樣不理想的結果，不該只讓候選人來扛，而是時代力量的決策者們的責任。例如，原本堅持走自己的路的時代力量，這次的選戰路線明顯被代言，導致政治品牌嚴重模糊，決策層卻彷彿若無其事，毫無作為。所造成的衝擊，當然不是候選人們的責任。
同時作為桃園黨部主委的曾威凱也表示，以桃園地區的結果來說，簡智翔在議會優異的表現、林佳瑋長期在議題與地方深耕，加上其他各區候選人的全心努力拼搏，為何結果仍然不如預期？顯然政黨的方向不明對候選人非但沒有助益，反而造成拖累。事實上，選舉過程中我們極力試圖處理路線、與他黨區隔等課題，終究被無視、甚至被代言。身為決策委員，實有愧在各地努力的候選人。
而新竹市香山區連任成功的廖子齊也在臉書上表示，許多平日問政認真，服務紮實的現任議員，以及優秀的新人都落選，時代力量的全國議員席次從選前的10席，滑落至6席，而且除了失去既有的席次，新選上議員的選區僅有2席而已。這結果很讓人難過，身為時代力量決策委員的我，當然不能迴避應該承擔的政治責任，將辭去決策委員一職。
時代力量黨中央聲明：表現不如預期，致上歉意並檢討
時代力量今（27）日凌晨透過臉書發文，表示在努力翻轉政治舊勢力的道路上，他們仍將持續前行，感謝選民支持，承諾定不負所託，持續深耕地方 ，讓改革理念付諸實現。
時代力量表示，今年地方選舉不如預期，顯見仍有許多不足之處，「時代力量必須向各位支持者致上最深的歉意，來自各界的善意提醒和批評，我們都會謹記在心、深自檢討。」
最後，時代力量也感謝每一位選民、候選人、競選團隊及志工夥伴，在資源有限的情況下無償協助，都將成為團隊前進的養分與動力，「感謝全體黨員和支持者一路以來陪伴時代力量面對各種風雨，因為你們，時代力量不曾想過放棄，我們相信所有理想與價值，都將在不懈的堅持後實現，我們定會更加努力，感謝大家。」
據時力黨章規定，決策委員會成員15人、候補3人，由黨員選舉產生，而黨主席為決策委員會成員互選，決策委員任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。
2020年12月28日發布第3屆決策委員選舉公告，共有29人登記參選，在黨員投票下，票數前15名高的當選為決策委員，共829位黨員投票、投票率45.93％，有意爭取連任黨主的陳椒華拿下最高票，獲得632票、得票率76.24％，第二名為王婉諭，獲得611票、得票率為73.7％，而邱顯智則獲586票、得票率為70.69％。
其餘當選名單依序為高雄市議員林于凱、基隆市議員陳薇仲、彰化縣議員吳韋達、前時力秘書長吳佩芸、時力秘書長白卿芬、現任時力副秘書長張衞航、立院時力黨團主任賴嘉倫、時代力量智庫副執行長彭盛韶、桃園市議員簡智翔、新竹縣議員連郁婷、新竹市議員廖子齊、前時力秘書長陳孟秀。
後來簡智翔和彭盛韶未繼續擔任，3名候補依序為時力智庫執行長李兆立、新竹市議員林彥甫、律師曾威凱，由於林彥甫無意候補，由李兆立和曾威凱補上；因此在今天5位委員請辭之後，將無人可以替補。
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核稿編輯：羅元祺
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長輩照顧的沈重壓力，竟讓人如此難以承受？了解長照困境與社會支持資源
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老後的生活照顧，已是迫在眉睫的議題。根據國發會推估，台灣只剩不到3年時間就將邁入超高齡社會，屆時每5人中就有1人是65歲以上長者。
當人們逐漸衰老，長期照顧的支持就更顯重要，但這些長照支持該從何而來？解決長照服務缺口是我們急需面對的問題。
「照顧殺人」凸顯長照過程的磨耗，我們真能承受嗎？
因不堪長期照顧父母、伴侶等親人，進而動手殺害對方的悲劇，其實並非單一個案。在台灣，每年都會發生「照顧殺人」的案件，例如2019年時高雄一名男子因不堪照顧久病老父的疲累，勒斃父親後隨即在高屏溪上吊自殺的雙殺命案；亦有悉心照顧中風病妻30年的體貼丈夫，最終卻不堪身心負荷，以塑膠袋悶死妻子的案例。
在這些照顧殺人案例中，許多被照顧者生前雖臥床多年，但皮膚仍不生壓瘡，足見照顧者平常是極其細心地照顧；但最終走向殺害至親的結果，可看出長期照顧所累積的壓力，足以讓人消磨掉對未來的所有希望，長期累積難以承受且找不到宣洩出口的心痛，導致照顧者誤以為結束生命是讓彼此解脫的唯一解方。
你曾想過老後的生活嗎？很有可能是在病榻旁陪伴至親，十年如一日
根據衛福部估計，65歲以上生活需要他人照顧或協助的人口數高達90.7萬人，顯示出老年後需要他人照顧才能正常生活的狀態，其實是十分常見的。伊甸基金會透過調查結果發現，受訪者認為年老無法自理生活時，最希望在身邊照顧自己的是伴侶及子女；然而，當自己年老時，伴侶、子女也同樣會變老，老後的體力、健康狀況都大不如前，老者照顧長者的重責大任可能愈來愈難以承受，
但這卻是台灣民眾普遍的際遇。衛福部調查指出，家中主要負責照顧的照顧者，有34.47%超過65歲，陷入「老老照顧」的困境；而65歲以上長期照顧家人的照顧者，平均照顧年數為8.89年，也就是說，許多人想像中退休後將有的閒雲野鶴生活，實際上可能是在病榻旁照顧親人，十年如一日。
即使是由更年輕的子女晚輩、親戚照顧，仍有影響工作、經濟來源的問題，調查中發現有32.21%的照顧者皆表示工作受到影響。為了改善家庭面對長照的困境，政府在2016年推動長照2.0政策，提供有長照需求的民眾更多補助與服務，紓解長照家庭壓力；民間單位如伊甸基金會，也執行「伊甸老人照顧服務計畫」，幫助所有需要照顧服務的家庭，擁有更好的照顧與生活品質。
善用社會資源分擔照顧工作，讓愛不再沈重
照顧長者的生活，從陪伴、備餐餵食、清潔身體、攙扶移動、協助如廁、清理環境、陪同就醫等，永遠都有忙不完的任務，長期下來累積的生理與心理壓力非常可觀，也讓對至親的愛變得沈重不已。為了在長照的漫漫長路上，能擁有更健康的身體與家庭關係，建議盡可能多加利用相關資源支持，讓被照顧的長者、照顧長者的照顧者，都能擁有更好的生活。
以伊甸老人照顧服務計畫為例，服務範圍十分全面，涵蓋日間照顧、居家照顧、據點服務、健康餐食、喘息服務、交通服務等多種項目，幫助滿足不同長者的需求。例如「居家照顧」服務，指的是由服務員至家中提供日常照顧服務，包含基本身體清潔、協助餵食、翻身拍背、陪同就醫、家務協助等，透過他人的協助，達成失能者或老人無法靠己力完成的事情；而「喘息服務」則可以讓總是隨時待命的照顧者，能暫時放下沈重的照顧責任，獲得專屬於自己的時間好好休息，找到生活的平衡點。
至於「健康餐食」，是伊甸基金會為滿足長者生活基本所需，持續推廣的重要服務。行政院統計全台共有57.1萬獨居長者，衛福部調查則指出65歲以上長者有17.8%準備餐點有困難。這些獨居、無力準備餐食的長者，若能使用伊甸基金會的送餐服務，就能確保每天都能獲得熱騰騰且營養均衡的餐點，滿足生活最基本飲食要求。
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