一切都跟政治有關： 華為對全球化心死，外媒分析華府如何將其趕出歐洲
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在美國施壓下，華為漸漸退出歐洲市場，將重心轉回中國市場，並把在歐洲的剩餘注意力集中在少數幾個國家，包括德國和西班牙，還有匈牙利，這些國家仍願意接受這一家在西方被廣泛視為具安全風險的公司。一名華為人員表示：「這不再是一家靠著全球化而行的公司。這是一間靠著國內市場保命的公司。」
（中央社）中國電信巨擘華為一步步趕走西方說客、縮減歐洲業務，暫時擱置成為全球領頭羊的雄心。受到美國近年來的施壓，華為正將重心轉回中國市場，在歐洲僅聚焦於少數幾個國家。
歐洲新聞網站Politico.eu刊登一篇以「華府如何將華為趕出歐洲」為題的專文，採訪了20多位華為現任和前任員工及策略顧問，內文指出華為這樣做的原因與公司的商業潛力無關，畢竟華為仍能以低於競爭對手的成本提供尖端技術，這一切其實都跟政治有關。
在美國施壓下，華為漸漸退出歐洲市場，將重心轉回中國市場，並把在歐洲的剩餘注意力集中在少數幾個國家，包括德國和西班牙，還有匈牙利，這些國家仍願意接受這一家在西方被廣泛視為具安全風險的公司。
一名華為人員表示：「這不再是一家靠著全球化而行的公司。這是一間靠著國內市場保命的公司。」這位人員和專文採訪的其他大多數華為員工一樣，以不具名方式暢所欲言描述公司的困境。
華為創辦人任正非7月在公司深圳總部對高階主管的談話中概述華為困境，他列出公司在過去3年面臨三大挑戰：來自華府的敵意、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的攪局，以及俄羅斯入侵烏克蘭，這打亂了全球供應鏈，並使歐洲對於過度依賴中國等國家的疑慮加深。
任正非在談話中說：「我們在2019年面臨的環境與現今不同，不要以為我們會有更光明的未來。」
他還提到：「我們以前有一個全球化的理想，努力為全人類服務。我們今天的理想是什麼？生存！」
華為對全球化心死的時刻
隨著公司在西方進入休眠狀態，幾年前才聘用的西方高階管理人員開始被華為邊緣化或趕走，以反制美國對華為事業的攻勢。
一名在歐洲工作的華為人員說：「以前會聽西方人的意見，但現在不是這樣……沒有人在聽了。」
華為官方在經過授權的採訪中表示，人員來來去去，離職很正常，人員流動的公司不只有華為。但公司其他人員私下承認，離職潮反映了2021年9月開始的劇變。
當時擔任華為財務長的孟晚舟回到公司深圳總部，在此之前，她於加拿大度過近3年時間，面臨可能被引渡到美國的命運，美方指控她涉嫌犯下共謀銀行欺詐和電匯欺詐等罪。
一名人員說道：「孟晚舟下飛機的那一刻，就是華為對全球化心死的時刻。」
孟晚舟是任正非的女兒，不僅被視為接班人，在華為與華府之間的法律和公共關係之戰中也扮演要角。從加拿大回到中國後，她不僅擔任副董事長，還引發公司高層改組。
華為也重新調整在歐洲的業務，計劃把整個歐洲大陸整合為一個營運區域，總部設在德國杜塞道夫（Dusseldorf）。
華為目前將歐洲大陸分為兩個市場：西歐，從杜塞道夫營運；以及東歐和北歐地區，高階主管派駐波蘭首都華沙。
川普效應
由於擔心中國建造的電信基礎設施構成嚴重的安全和間諜風險，華府的政治逆風吹向了華為。
這些逆風於美國前總統歐巴馬（Barack Obama）執政期間開始刮起，但在川普（Donald Trump）當上總統後達到颶風強度。到了2019年，華為受到美國制裁，孟晚舟也在加拿大等待美國尋求引渡的結果。
為因應地緣政治風暴，華為出高薪從西方國家延攬高層主管，還組成一支包含有前西方記者和政治人物的強大團隊，可以直通法國總統府和英國首相辦公室，起初這項策略似乎奏效。
到了2020年初，華為似乎熬過了美國呼籲全面封殺的浪潮。當年1月28日時任英國首相強森（Boris Johnson） 替華為建設英國部分5G基礎設施開了綠燈。
就在一天後，歐洲聯盟（EU）提出一項計畫，以擺脫對中國供應商的過度依賴，但對華為的門還沒關上，讓華為得以遊說各國政府保留其技術的市場准入。
之後疫情來臨，川普在2020年5月擴大反中力道，對華為實施新制裁，基本上切斷了他們的半導體供應。到了7月，強森完全改變方向，宣布英國5G網路必須移除所有華為設備。
2020年和2021年，法國、瑞典、羅馬尼亞、波羅的海國家、比利時和丹麥等歐洲國家政府，不是在國內5G網路的關鍵部分禁止使用華為設備，就是要求業者在中期階段停止使用華為設備。
華為的智慧型手機業務，一度有望在歐洲挑戰蘋果（Apple）和三星（Samsung），後來也被美國制裁壓垮，使得華為的裝置無法使用Google 的手機作業系統Android。
疫情、俄烏戰爭打亂局勢
這些挫折令人痛苦，但還不算致命。隨著川普競選連任失敗和歐洲疫情趨緩，似乎給華為提供了反攻的機會。
2021年初，華為在布魯塞爾的說客依然樂觀認為，歐洲對低成本、快速5G部署的渴望，將戰勝安全疑慮，他們甚至在歐洲議會（European Parliament）安排會議來遊說。
這些會議在2月24日被取消，也就是俄國展開全面入侵烏克蘭的那一天。對於歐洲許多人來說，關於華為的利弊得失衡量在一夕之間產生變化，不僅意識到依賴俄國天然氣的問題，同時也思考依賴俄國天然氣或中國電信基礎設施，兩者哪個比較糟糕。
美國在現任總統拜登（Joe Biden）的領導下，對華為的施壓有增無減。
在疫情前，公司定期在深圳總部接待歐洲政界人士、記者和商界領袖，但在疫情後，中國的清零政策讓這一切成為不可能。
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
如果說只要UG想要，就沒有什麼人事物是他裝扮不來的，那麼只要六指淵手邊有電腦加上Adobe After Effects，那就誰也無法阻止他做特效！
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「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效一點也不難。」
就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，大家也不要再猶豫了，趕快趁現在學一波。
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1.得獎者名單將於2022年 12月23 日公佈於「電影神搜」Facebook專頁及六指淵IG，得獎者須於貼文指定時間內，主動私訊粉絲團。
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