【2022九合一選舉】楊鎮浯宣布敗選，前縣長陳福海再次當選金門縣長

文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？

Photo Credit：TNL Brand Studio 奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik

數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮

「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。

林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」

Photo Credit：TNL Brand Studio

臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作

「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。

如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。

Photo Credit：TNL Brand Studio

Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」

「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態

李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」

而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」

展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」