2022/11/26,
政治

【2022九合一選舉】楊鎮浯宣布敗選，前縣長陳福海再次當選金門縣長

【2022九合一選舉】楊鎮浯宣布敗選，前縣長陳福海再次當選金門縣長
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

金門縣現任縣長楊鎮浯，自行宣布敗給無黨籍登記參選陳福海。本次落選的楊鎮浯，2018年的九合一選舉參選金門縣長，以801票的差距險勝原本的縣長陳福海，但在本次選舉再次翻盤。

雖然本次選舉國民黨在多數縣市取得勝利，但在金門縣原縣長楊鎮浯卻敗給無黨籍登記參選陳福海。

確定敗選之後，楊鎮浯表示自己要向大家致上最深的謝意與歉意，並恭喜陳福海，「希望他在往後的4年，要用心執政、要以金門優先、要好好的照顧每一位鄉親，千萬不要辜負鄉親的期待。」

楊鎮浯也指出，金門這4年來所建立的制度及所做的革新，已經為未來打下基礎，將讓金門繼續往進步的路走，「我知道選舉是一時的，金門的團結才是最重要的，感謝大家對鎮浯的支持，也感謝大家對國民黨的支持。」

陳福海完成參選登記　有信心當金門與中央橋梁
Photo Credit: 中央社
陳福海

陳福海曾於2014年到2018年擔任金門縣縣長，也在2008年至2012年擔任立法委員。2020年，陳福海曾參選金門立委，但敗給尋求連任的國民黨立委陳玉珍，未能重返國會。

選舉過程中，陳福海曾嘗試爭取民眾黨的陣營支持，但選前在Facebook發出與民眾黨主席柯文哲的視訊影片後，民眾黨金門縣黨部發布聲明，表示該影片只是預錄的市政分享，民眾黨並未表態力挺特定人士。

本次落選的楊鎮浯，於2016年當選立法委員後，在2018年的九合一選舉參選金門縣長，以801票的差距險勝原本的縣長陳福海，但在本次選舉再次翻盤。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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