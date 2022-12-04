曾格爾登山紀錄爭議未解，挖貝平台整理疑點公告募資專案終止，贊助者可全額退款

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挖貝平台將曾格爾「無氧最速攀登」宣稱的各項疑點，包括上下坡的速度、山頂影像的物證和攻頂的人證、無氧的相關證據、GPS軌跡記錄的的疑點，以及曾格爾的說法解釋全部詳列公開，表示目前仍無一致結論，贊助者可自行判斷是否要申請全額退款。
以14座8000公尺高峰為目標的曾格爾，因為馬納斯盧峰的「13小時無氧最速攀」登山紀錄備受質疑各種爭議不斷。日前協助曾格爾做群眾募資的平台「挖貝」10月16日暫時凍結專案，昨（3）日則公告，已將目前有的相關爭議、研究論點整理並陳，短時間難以得出一致性的結論，事實仍未能辨明，贊助計畫直接轉為結束，不再開放贊助。而看完相關爭議決定要退費的讚主者，可以在本月31日前寄信申請取消贊助，「挖貝」將全額退款。
「挖貝」平台：會持續更新說明，但目前沒有事實
「挖貝」發出公告，指曾格爾提供的資訊，基本上與她在臉書上公布的資訊相同，而這些爭議、研究論點，短時間也難以得出一致性的結論，因為截自目前為止，事實仍未能辨明，所以決定將專案從凍結狀態直接轉為結束，不再開放贊助。「挖貝」也詳細咧出各項爭議、爭點的整理，供贊助者自行判斷。若贊助者有疑慮，均可以在本月31日前寄信申請取消贊助，「挖貝」將全額退款。
根據該份整理資料，挖貝將各項疑點包括上下坡的速度、山頂影像的物證和攻頂的人證、無氧的相關證據、GPS軌跡記錄的的疑點和曾格爾的說法全部詳列公開，供大眾檢視；挖貝表示，平台將會持續追蹤此專案，更新訊息將同步揭露於專案平台公告。其後有更新事證，平台亦保留延長贊助者考慮期或直接就本專案進行退款的權利。
曾格爾日前在完成9座8000公尺高山後，今年3月在挖貝平台上啟動募資專案，目標金額為470萬，希望大家能助她完成最後幾座高山，達到30歲前完成攀登全球14座8000公尺高山的目標；後來共有1030人參與專案贊助，在被凍結之前，募得金額約496萬元。
登山圈各方質疑從山頂影像到軌跡都有，曾仍未能取信大眾
台灣登山家張元植在10月底時，就曾以20頁的分析報告，質疑她的宣稱「13小時無氧速攀」，其中張元植提出對於軌跡檔案的真實性表達高度懷疑，他提出的疑點包括「軌跡的點位之間的時間間隔，有不正常規律」且「軌跡的點位過少」再來則是「每個點位的間隔時間與前進距離,呈現非常不自然的高度相關」、「軌跡紀錄的高度上升/下降太過穩定，不像自然產生」。
張元植的分析認為，會有這樣的異常情況唯一的解釋「是Inreach持有者擁有無視地形坡度的絕對距離感，或該軌跡根本就是人工製成的。」因為曾格爾的航跡，完全不符合無氧八千米攀登的運動狀態，眾所周知，海拔越高，人的體能就會不斷衰減，但曾格爾移動速度在進入8000公尺後的「死亡區」，竟然完全沒有變慢。
另外張元植也指出，曾格爾發布的10月4日登頂照片，與3天前其他登山者的登頂影片，不論是路徑規模、雪痕、露出的石頭、可樂空瓶，竟然全都一模一樣，然而10月1日至2日間，馬納斯盧峰頂降下了至少30到40公分以上的大雪，照理來說，下了這樣規模大雪，地貌特徵應該會被完全掩蓋，唯一可能就是山頂有神聖結界，不受風雪侵擾。
該份報告最後也下結論，指出基於曾格爾提供的軌跡顯示的行進特徵、軌跡檔案的某些不正常規律、以及一些這幾天曝光的影像分析，再加上已有人對人證進行初步查核，曾格爾的13小時馬納斯盧速攀宣稱無法成立。
後來有位名為Cedric Shih的網友，也在登山社團中發布長達39頁的中英文報告，交叉比對GPS航跡及相片紀錄的資料分析結果，確認此兩大資料顯示關於時間與空間的對應「無明顯疑義」，並在結論強調，他的報告不對任何資料的真實性進行任何擔保（例如紀錄軌跡的Garmin inReach mini 2是否在曾格爾本人身上等）但認為此 GPS航跡的可信度極高，不可能是人工製成；有人確實全程攜帶該部Garmin inReach mini 2登頂，且攀登時間應為13小時21分鐘。
而張元植11月27日又再次於臉書釋出報告修訂最終版，並附上7張全球其他登山家包括俄羅斯隊、印度登山家攀登同樣地點的攻頂畫面，並清楚列出時間軸，發現影像仍有疑慮且無法解釋的地方，表示曾格爾的創下紀錄的「13小時無氧速攀馬納斯盧峰」仍不可信。
張元植也表示已同步交給專業翻譯人員，準備在12月上旬把英文版報告交給Pinter、8000ers、ExploresWeb、Himalayan Database等登山權威機構參考。
登山專家同時也是擁有1.5萬成員「魔境熊登山客」臉書社團管理員的蔡日興，在27日於個人部落格發表文章，標題為「超級厲害的P圖登山家——曾格爾」，指曾格爾PO出的多張照片有「影像合成」的跡象，且可抓出光學上的矛盾。
他並表示自己研究也發現，曾格爾提供的攀登航跡，其中有些檔案的GPS座標無端消失，極為異常，「還不只是座標，也無法確定檔案中的日期時間等等資訊都未曾被更動」。
而曾格爾本人則在5天前於臉書張貼自己10月14日的「登頂證明」，並強調自己確實在曾格爾在2022年10月4日無氧登頂世界第八高峰馬納斯盧峰；也強調非常樂意將手機的檔案供驗證，呼籲各界「子虛烏有的事情請」勿再以訛傳訛，如果後續仍有不實的報導與惡意抹黑，造成的傷害將考慮追究法律責任。
但對於下方留言是否為13小時登頂等各種爭議，曾格爾並未再回應，包括張元植的相關疑問。
延伸閱讀
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核稿編輯：楊士範
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