年薪500萬的招募啟事：積極勇猛且有點嗜血，來紐約市當「滅鼠總管」

紐約市為了處理數百萬隻老鼠帶來的公共衛生問題，市政府祭出重金，招聘一位「滅鼠總管」，應徵條件包括個性積極、勇猛、幽默且「有點嗜血」，開出的年薪上可達17萬美元（逾500萬台幣）；而此舉背後主因是紐約市的老鼠們，在COVID-19疫情復甦後，隨著到處大興土木施工，以及餐廳紛紛恢復營業且設置戶外座位區，因此頻繁出現在紐約人的眼前。

市政府重金招聘滅鼠人才

本週稍早開始招聘的這個職位，是紐約在各項滅鼠計畫後，最新的動作之一。紐約衛生局表示，過去兩年來，在街道、地鐵甚至家中看見老鼠的機率增加了71%。

市長亞當斯（Eric Adams）在推特貼文宣布招聘人才說：「我最痛恨的東西莫過於老鼠，如果你有紐約市需要的幹勁、決心和殺戮本能，可對付紐約市不斷繁殖的老鼠，那麼你夢想中的工作正在等你。」

There’s NOTHING I hate more than rats.



If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.



Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022

《中央社》報導，求才啟事中說明，未來滅鼠總管的年薪介於12萬至17萬美元之間，應徵者必須是住在紐約市，擁有學士學位，而且願意從事「捕殺」工作，運用實務技巧以撲滅鼠類。

啟事中並說：「這個職務的理想人選要個性積極，有點嗜血，決心從各種角度探索一切解決方案，包括提高效率、蒐集資料、創新技術、處理好垃圾以及大肆殺戮。」此外，應徵者還必須具備適合此職務的一些人格特質：「勇猛鬥士的態度、足智多謀的幽默，以及屌打鼠輩的霸氣」。

《紐約時報》報導， 不過也有專家認為，老鼠之所以在這裡，「因為為人類也在」；學者Sanguinetti-Scheck就主張，雖然老鼠會帶來疾病感染，但人類也會，而老鼠帶的疾病極少會導致死亡；他覺得令人費解的是，人類對其他囓齒動物（如松鼠）感到很自在，松鼠也會帶來疾病感染，但是老鼠卻不行，「可能是因為老鼠的尾巴是裸的，不像其他囓齒動物有毛茸茸的尾巴吧？」

為什麼紐約會有這麼多老鼠？

《BBC》報導， 近年來，老鼠的目擊事件激增，民眾關於老鼠的投訴比2019年增加了67%； 估計有200萬隻老鼠在紐約的街道和地鐵中，而紐約大約有800多萬人。 一份2021年美國住房調查數據的新報告， 將紐約市列為美國大都市地區，「囓齒動物最多」的第三名，而前兩名則是波士頓和費城。

綜合《中央社》和《聯合報》報導，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，為緩和經濟所受衝擊而首先在2020年開放的餐廳外人行道上用餐權宜措施，被指為鼠患猖獗的原因之一。

紐約市鬧鼠患由來已久，近幾個月來問題愈發嚴重。一些人士認為，隨著這個大蘋果市走出新冠肺炎疫情的陰影，市區蓋新大樓的建案暴增，整地、挖土等活動頻繁，逼得鼠輩四處流竄。紐約市病蟲害管理官員Timothy Wong接受「病蟲害防治科技」網站訪問時說：「牠們的家園受到侵擾。」

另一大因素是：紐約市在疫情時代鼓勵戶外用餐，允許餐廳設置有遮雨棚的露天座位區，以容納不願在室內用餐以免染疫的顧客。有些人士認為，這些戶外設施較容易引來老鼠。

《紐約時報》報導， 福特漢姆大學生物科學教授Jason Munshi-South一直致力於城市老鼠的相關研究，他認為這個新職位的招聘可能是個好注意，但真正要對付老鼠，需要改變的其實是紐約市處理垃圾的方式， 基本上紐約人每天晚上都會把袋裝食物扔在街上，「 我們知道，只是毒害或者淹死老鼠或其他滅鼠的方式，可能沒什麼用。」

《大地之肥：過去 200 年紐約的垃圾》一書的作者、零廢物設計中心的政策主任 Benjamin Miller 對此表示贊同，「我們目前的垃圾收集系統對老鼠來說是天堂。過去，紐約市曾經根據法律要求使用金屬垃圾桶——以避免老鼠。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範