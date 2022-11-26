【關鍵眼中盯】相較於民進黨的失敗，這次九合一選舉更代表蔡英文勢力的終結
我們想讓你知道的是
雖然黨主席和行政院長「雙辭」在過去是敗選的慣例，但隨著民進黨政府這兩年「不下台才是負責」的論述越來越強大，雖然蔡英文辭去了黨主席，但蘇貞昌仍然留任。話雖如此，2024年民進黨內的總統提名之路恐已被賴清德與新潮流掌握。
本次九合一選舉，民進黨僅拿下5個縣市，低於2018年的6席，創下近代縣市長當選席次最低的紀錄。
接下來，民進黨勢必開始一系列的檢討，然而相較於綠營整體，這次選舉的失敗，可能更代表蔡英文與其人馬的失敗。
早在本次選舉提名階段，蔡英文在許多縣市就積極掌握提名權，而最終提名的包括陳時中、蔡適應、Kolas Yotaka、沈慧虹，以及最初鬧了滿城風雨的林智堅等人，除了選賢與能考量，更代表英系在地方層面權力開枝散葉延續的野望。
畢竟蔡英文在2024年總統屆滿後，仍需要維持自己的政治影響力，這也是她之前邀前副總統陳建仁入黨的原因——在賴清德系的新潮流逐漸壟斷黨內勢力之際，為2024年總統提名留下一顆活棋。
不過這樣的「壓身家」提名模式，也代表得對結果完全負責，而這次選舉的開票——不論是因為外部因素，還是內部人士扯後腿——都意味了選民對英系候選人說了「不」。
二度辭去黨主席的蔡英文，已無法掌握民進黨
選輸當然得要負責，首先要觀察的就是蔡英文和蘇貞昌。雙辭在過去是敗選的慣例，2018年民進黨因韓流而大敗時，蔡英文和賴清德也先後辭了主席和閣揆。目前雖然蔡英文在選後發布聲明辭去黨主席，但同時表示已慰留蘇貞昌的口頭請辭。隨著民進黨政府這兩年「不下台才是負責」的論述越來越強大，這件決定並不意外。
蔡英文失去黨主席位子、英系人馬失去執政權力，代表2024年民進黨內的總統提名之路勢必會被賴清德與新潮流掌握，再加上桃園敗選讓鄭文燦的面子掛不住，賴清德幾乎已篤定成為2024年民進黨的總統人選，陳建仁也白入黨了。
不僅如此，這個讓蔡蘇體系提前跛腳的選舉結果，也會讓兩人對行政體系失去掌控，賴系人馬或將逐漸入主中央要職。所以選前雖然很多人笑稱民進黨縣市長候選人選輸後可以回到中央，但在這樣一面倒的狀況下，如果派系「顏色不對」，可能仍會面臨流離失所的命運。
這樣的狀況，就算蘇貞昌不辭閣揆，也不表示權力轉移不會發生，反而更會激起民進黨內新潮流系的不滿，帶來更大的風暴。
民進黨走進新潮流時代，下個全國焦點可能會是新竹市
綜上所述，這次九合一選舉結果與其說是民進黨失利，更該看作蔡英文時代的終結，未來很長一段時間，民進黨可能要再次落入新潮流的掌控。
話雖如此，民進黨支持者也不必灰心，歷次地方選舉民進黨的表現通常不是太好，但見獵心喜的國民黨總會因此出現各種妖魔鬼怪，讓自己兩年後的總統選舉失利。
其實相較於國民黨，民進黨長期執政路上真正的敵人，終究還是第三勢力。這次選舉陳時中硬將黃珊珊擠到第三名，也算是達成了階段性任務，斷絕了總統府另一端的心腹之患。
但高虹安當選則開啟了一個新的戰場，特別她身在蔡英文關係密切的柯建銘的新竹市，更將加大反英和反民進黨的能量。選後民進黨是否會繼續在高虹安立委辦公室的爭議上做文章，挑戰將其拉下的機會，會是後續重要的觀察點，也可能會是2024年總統選舉前的最重要戰場。
- 開票結果、選情分析：2022 九合一選舉看關鍵網站
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS