【關鍵眼中盯】相較於民進黨的失敗，這次九合一選舉更代表蔡英文勢力的終結

本次九合一選舉，民進黨僅拿下5個縣市，低於2018年的6席，創下近代縣市長當選席次最低的紀錄。

接下來，民進黨勢必開始一系列的檢討，然而相較於綠營整體，這次選舉的失敗，可能更代表蔡英文與其人馬的失敗。

早在本次選舉提名階段，蔡英文在許多縣市就積極掌握提名權，而最終提名的包括陳時中、蔡適應、Kolas Yotaka、沈慧虹，以及最初鬧了滿城風雨的林智堅等人，除了選賢與能考量，更代表英系在地方層面權力開枝散葉延續的野望。

畢竟蔡英文在2024年總統屆滿後，仍需要維持自己的政治影響力，這也是她之前邀前副總統陳建仁入黨的原因——在賴清德系的新潮流逐漸壟斷黨內勢力之際，為2024年總統提名留下一顆活棋。

不過這樣的「壓身家」提名模式，也代表得對結果完全負責，而這次選舉的開票——不論是因為外部因素，還是內部人士扯後腿——都意味了選民對英系候選人說了「不」。

二度辭去黨主席的蔡英文，已無法掌握民進黨

選輸當然得要負責，首先要觀察的就是蔡英文和蘇貞昌。雙辭在過去是敗選的慣例，2018年民進黨因韓流而大敗時，蔡英文和賴清德也先後辭了主席和閣揆。目前雖然蔡英文在選後發布聲明辭去黨主席，但同時表示已慰留蘇貞昌的口頭請辭。隨著民進黨政府這兩年「不下台才是負責」的論述越來越強大，這件決定並不意外。

蔡英文失去黨主席位子、英系人馬失去執政權力，代表2024年民進黨內的總統提名之路勢必會被賴清德與新潮流掌握，再加上桃園敗選讓鄭文燦的面子掛不住，賴清德幾乎已篤定成為2024年民進黨的總統人選，陳建仁也白入黨了。

不僅如此，這個讓蔡蘇體系提前跛腳的選舉結果，也會讓兩人對行政體系失去掌控，賴系人馬或將逐漸入主中央要職。所以選前雖然很多人笑稱民進黨縣市長候選人選輸後可以回到中央，但在這樣一面倒的狀況下，如果派系「顏色不對」，可能仍會面臨流離失所的命運。

這樣的狀況，就算蘇貞昌不辭閣揆，也不表示權力轉移不會發生，反而更會激起民進黨內新潮流系的不滿，帶來更大的風暴。

Photo Credit: 中央社

民進黨走進新潮流時代，下個全國焦點可能會是新竹市

綜上所述，這次九合一選舉結果與其說是民進黨失利，更該看作蔡英文時代的終結，未來很長一段時間，民進黨可能要再次落入新潮流的掌控。

話雖如此，民進黨支持者也不必灰心，歷次地方選舉民進黨的表現通常不是太好，但見獵心喜的國民黨總會因此出現各種妖魔鬼怪，讓自己兩年後的總統選舉失利。

其實相較於國民黨，民進黨長期執政路上真正的敵人，終究還是第三勢力。這次選舉陳時中硬將黃珊珊擠到第三名，也算是達成了階段性任務，斷絕了總統府另一端的心腹之患。

但高虹安當選則開啟了一個新的戰場，特別她身在蔡英文關係密切的柯建銘的新竹市，更將加大反英和反民進黨的能量。選後民進黨是否會繼續在高虹安立委辦公室的爭議上做文章，挑戰將其拉下的機會，會是後續重要的觀察點，也可能會是2024年總統選舉前的最重要戰場。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範