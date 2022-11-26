【2022九合一選舉】顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，當選嘉義市議員
我們想讓你知道的是
擁有16個字的長名字，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節幽默表示，感謝辛苦選務人員的唱票。然而這個名字的由來，除了反映她「成立性專區」的政見外，還有什麼緣由呢？
本屆九合一選舉眾多候選人中的一大話題，就是由網路紅人「小商人」所金援支持的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，這位史上名字最長候選人，也在這次選舉贏得勝利。
由電競直播主Molly翎熹改名的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，於本次選舉參選嘉義市東區議員，由於在政見中提出包括成立性專區、廟口酬神脫衣舞無罪化、舉辦喝茶吃魚文化節等政見，加上穿著大膽搶眼，網路討論不斷。
選舉期間，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也曾和雞排妹鄭家純、日本籍前AV女優瀧澤蘿拉等人同框，而她在政見發表會上的表現也被稱讚口條好，獲得許多名人轉發。
顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節所參選的嘉義市第一選區，共有18名候選人，應選10人，最後顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節2813票獲得第9名，順利當選。
確認勝選後，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節在Facebook發文表示，雖然宣布參選以來有很多不看好的言論，但仍然在有限的資源下，希望擠出無限的可能，並感謝嘉義選民與自己一起寫下台灣選舉新的一頁。
顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也指出，議會並不是終點，「慎節的奇幻旅程也不會就此結束，對於心愛的嘉義，我們有夢想、有熱忱、有期待，即使已經可以預想到，在理想衝撞的過程會有些辛苦，但這第一步，總是要有人去跨出的。」
此外，由於擁有16個字的長名字，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也幽默表示，感謝辛苦選務人員的唱票。
顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節名字的由來，主要是因為2018年時有位名字發音類似的高中生涉嫌性侵女同學，之後法官以該學生未成年為由，禁止媒體和民眾公布他的姓名，並表示違反規定者將罰6萬元。
由於過往曾有涉及槍擊案的未成年少年被公布姓名，法院的判決被批評是因為該名學生特殊背景而有的特權。之後網路紅人小商人多次發文批評，並在美國購買廣告看板公布該學生的名字，在這次的議員選舉中，也讓其支持的候選人改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。
- 開票結果、選情分析：2022 九合一選舉看關鍵網站
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範
Tags：
桃園商圈學：老舊店面華麗轉身，空間改造、品牌再設計促進商圈活力
我們想讓你知道的是
有別於其他縣市，桃園市政府深入輔導商圈及店家來翻轉商圈。從推動精緻化的「星級友善店家認證」、商圈顧問輔導諮詢、多元行銷推廣，並以行銷主題節慶活動帶動商圈特色元素，形塑城市形象；對商圈店家深入輔導，多年來也進行了「店面的華麗轉身x店家改造」。
店面的華麗轉身x店家改造
桃園市政府經濟發展局自107年開始推動商圈店家改造相關計畫，已經推動5個年度，累計輔導58家店家改造，為六都中輔導、改造店家數量最多。改造過程由專業團隊挖掘有故事的老店家，透過「空間」改造及「品牌」再設計，打造全新店家形象；同時，積極輔導店家改造其實也在形塑商圈街區亮點，展現在地特色。改造之後，消費者滿意度及回訪率大幅提高，多數受輔導店家消費者滿意度高達90%、營業額更是往上增加2-3成。
而今（111）年店家改造也輔導包含7個商圈共14店家，改造經費由店家自籌50%，市府補助50%。透過市府的推動，期待店家能從軟、硬體雙軌並進優化轉型，提供消費者更優質的逛購體驗！本次改造店家包含「双霖茶莊」、「平鎮區農會宋屋辦事處」、「林永方點線麵食館」、「阿囡陶器」、「胖菓子」、「粉紅蛙仙草奶凍之家」、「蛋金固烘焙坊」、「富恩好食」、「黑山銀花」、「愛的爆爆」、「愛寶童裝舖」、「新元香業」、「新百王餐廳」、「潤米roomy-米饅頭、貝果專門店」。從服飾店的門面空間設計轉換、餐飲業的品牌與空間優化，再到傳統產業、文創手作等領域，店家將整體形象設計與空間機能優化改造後，不僅讓消費者耳目一新，也提升了實體服務所需的空間機能。
店家成果發表會
轉變的過程中，有店家笑著表示許多老客人因為空間改造的太美還以為走錯了地點！在舊雨新知的奔相走告下，生意也更加興隆。為紀錄店家們改造前後的差異，更舉辦「華麗轉身x店家改造 成果發表會」，由市長頒贈店家們意喻生意興隆的盆栽，祝福店家們能再華麗轉身後一鳴驚人、鴻圖大展；同時今年度新獲選認證的48家桃園市星級友善店家，也於發表會中頒發認證。
桃園市積極輔導超過50店家改造、累積認證友善店家百間，都是希望優化消費者體驗，促進商圈經濟，更將地方商圈軟實力再次升級，也期待民眾在這適合出遊散步的秋冬交會之際，到桃園一探究竟。
桃園市政府 廣告
本文章內容由「桃園市政府經濟發展局」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。