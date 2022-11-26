【2022九合一選舉】顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，當選嘉義市議員

本屆九合一選舉眾多候選人中的一大話題，就是由網路紅人「小商人」所金援支持的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，這位史上名字最長候選人，也在這次選舉贏得勝利。

由電競直播主Molly翎熹改名的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，於本次選舉參選嘉義市東區議員，由於在政見中提出包括成立性專區、廟口酬神脫衣舞無罪化、舉辦喝茶吃魚文化節等政見，加上穿著大膽搶眼，網路討論不斷。

選舉期間，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也曾和雞排妹鄭家純、日本籍前AV女優瀧澤蘿拉等人同框，而她在政見發表會上的表現也被稱讚口條好，獲得許多名人轉發。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節所參選的嘉義市第一選區，共有18名候選人，應選10人，最後顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節2813票獲得第9名，順利當選。

確認勝選後，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節在Facebook發文表示，雖然宣布參選以來有很多不看好的言論，但仍然在有限的資源下，希望擠出無限的可能，並感謝嘉義選民與自己一起寫下台灣選舉新的一頁。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也指出，議會並不是終點，「慎節的奇幻旅程也不會就此結束，對於心愛的嘉義，我們有夢想、有熱忱、有期待，即使已經可以預想到，在理想衝撞的過程會有些辛苦，但這第一步，總是要有人去跨出的。」

此外，由於擁有16個字的長名字，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也幽默表示，感謝辛苦選務人員的唱票。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節名字的由來，主要是因為2018年時有位名字發音類似的高中生涉嫌性侵女同學，之後法官以該學生未成年為由，禁止媒體和民眾公布他的姓名，並表示違反規定者將罰6萬元。

由於過往曾有涉及槍擊案的未成年少年被公布姓名，法院的判決被批評是因為該名學生特殊背景而有的特權。之後網路紅人小商人多次發文批評，並在美國購買廣告看板公布該學生的名字，在這次的議員選舉中，也讓其支持的候選人改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範