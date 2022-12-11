《心態致瘦》：瘦身？減肥？——你想改變的是真實的你，還是想像中的你？

文：蘇琮祺

瘦身？減肥？——你想改變的是真實的你，還是想像中的你？

你有聽過「神奇的四十八公斤」嗎？

在我的診間或教室裡，經常聽到女生告訴我：「我只要四十八公斤就好了！」而且不管身高多少或年齡高低，這個體重數字似乎有著神奇的魔力，好像只要達到這個數字，就能從此得到幸福與美麗。

我原本認為這不過就是個沒有根據的理想體重數字，直到遇到了小姿，我才知道這「神奇的四十八公斤」其實更像個詛咒，讓許多人深陷瘦身地獄。

身高一七三公分的小姿有點生氣地向我抱怨：「我只差兩公斤就四十八公斤了，營養師為什麼叫我先暫停減肥？我明明就還很胖啊！你看看我的臉頰、我的手臂，我快要不敢照鏡子了。我怎麼可能不用減肥啦？」雖然氣若游絲，但可以感覺到小姿的自我要求頗高。

在我眼前的她，雖然經過精心打扮，但搭配一雙瘦長的鉛筆腿、衛生筷般纖細的手臂、凹陷的臉頰，再加上雙眼濃濃的黑眼圈，讓人很擔心她的健康狀況。

對於「瘦」這件事，小姿有著近乎信仰般的狂熱。她每天最重要的事就是監控自己的身材。她會在每天早晚量體重，體重只要一上升，她就會陷入無限的焦慮與驚恐，接著會檢討自己多吃了什麼，計畫如何把多出來的體重消除掉；如果體重下降，她則會感受到對身體有掌握感和自信。

她還常站在鏡子前不安地檢查自己的每一寸身體，深怕有一丁點的「胖」摧毀她期待中的「瘦」。只要一發現自己胖了，就立刻限制自己吃任何含糖或油的食物，只吃蔬菜和喝水，直到體重與身形來到她設定的「理想標準」。

其實小姿所看到的自己，已經不再只是透過鏡子反射回來的真實自己，比較像是遊樂園裡的哈哈鏡呈現出的一副扭曲變形的身體。

請好好地看看你的身體

在繼續講述小姿的故事前，我先邀請你來做個有趣的練習。請先找到一面全身鏡，然後仔細端詳你在鏡子裡的體態身形，接著請閉上眼睛，試著在腦海裡想像自己的身材樣貌。

你是肥胖臃腫？纖瘦苗條？還是身材適中呢？

你認為你的身體是美麗？醜陋？還是平凡呢？

這個練習會讓你感覺到焦慮？羞恥？緊張？自信？還是驕傲？

在這個時候，你是如何看待自己的身體呢？

在這裡，你的答案沒有對錯，但是你的回答都多少反映了你的身體意象（body image）為何。

對於身體意象的定義，目前並沒有被普遍認同的看法。簡單來說，身體意象就是一個人如何看待自己的體型、體態或身材，這會因為成長過程中的各種事件、記憶、經驗、學習和對自我理解的不同而出現變化，而且還會受到社會潮流和主流文化的影響。

身體意象的困擾經常出現在年輕女性身上。研究更發現，早在國小一年級左右，部分女生就開始對體重或體型感到焦慮，甚至還有許多少女透過不健康的方式控制體重，例如節食、吸菸、催吐或吃瀉藥，以達到社會期待或想像中的理想外表（有時被稱為瘦、美、苗條或漂亮）。隨著社交媒體和社會期待的影響，其實有些男生也面臨身體強壯或肌肉發達的社會壓力，漸漸地出現身體意象上的問題。

「你一直期待自己能瘦到四十八公斤，但我很好奇五十公斤的你和四十八公斤的你，有什麼不一樣？」我想讓身體意象已經扭曲，甚至出現病態的小姿，能用不同角度重新思考對體重的期待。

「我不允許自己有做不到的事！我就是要四十八公斤！」瘦弱到只剩皮包骨的小姿虛弱地告訴我，為了瘦下來，她願意付出一切。

打開一扇窗，看見自己的困境

人生勝利組的小姿也有她挫敗的一面。聰明幹練、外貌姣好、家境富裕，再加上從事高薪的醫療工作，白富美的她總是引人注意。小姿在眾人面前一直自律又自信，幾乎沒有她做不到的事。但她自己知道「大象」、「鯨魚」和「肥滋滋」這些小時候的綽號，是她深藏心底的痛苦回憶，絕不能讓任何人發現。

國小時期的小姿總是零食飲料不離手，體型日益寬廣，也因為體型肥胖經常成為同學嘲諷的對象。升上國中之後，開始和同學一起節食瘦身，這讓她突然發現自己可以「控制食慾」，而且在瘦下來之後，眾人的稱讚更讓她要求自己必須繼續與食物對抗，不能輸給進食的渴望。

有時候對瘦身的狂熱，來自於你不曉得的一扇窗，正影響著你對身體的想像。

社會心理學家喬瑟夫．魯夫特（Joseph Luft）與哈利．英格漢（Harry Ingram）在一九五五年提出周哈里窗（Johari Window）的概念，將我們對自己的理解和別人對我們的認識程度劃分為四個區域：

一、公開我

自己和別人都知道的區域，是會被看見或與人分享的部分，就像我們的姓名、年齡或體態、身形。這是你與這個世界連結的窗口，也是自我認識的基本來源，卻也經常讓你在瘦身過程中焦慮不已。

二、盲目我

不自知卻被別人看見的區域，例如一些不健康飲食習慣、錯誤的營養知識，那些你沒有察覺，但他人可以明顯看見的部分。若是能透過主動詢問或學習，這個部分是可以被縮小的，也更能讓你健康地減脂。

三、隱藏我

只有我們自己知道而他人並不曉得的區域。在這裡，有著你不願意讓別人知道的弱點，還有那些讓你覺得羞恥或丟臉的事情。為了隱藏這個窗口，你可能會在日常生活中費大把力氣去掩飾，或者更加努力讓人只注意到你的公開我，這就是小姿每天在過的日常。

四、未知我

這是自己不知道、別人也不知道的領域，有些人稱之為潛意識或盲點。在這個窗裡，經常隱藏著過去的成長經歷、壓抑情緒、創傷苦痛與學習經驗，並在你沒意識到的狀況下，深深影響著你的生活，就如同小姿出現的身體意象扭曲一樣。