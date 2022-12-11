《心態致瘦》：瘦身？減肥？——你想改變的是真實的你，還是想像中的你？
我們想讓你知道的是
這是一門從心理層面出發，協助你以健康方式重新面對瘦身歷程的課程。在這裡，我們不學計算熱量，也不會認識營養，更沒有運動規劃或技巧示範。諮商心理師蘇琮祺，從探索肥胖的生理與心理成因開始，搭配心理學有效的應用與小技巧，引導你朝健康減重的心態前進，養成合適的習慣，達到不復胖且符合自我期待的狀態。
文：蘇琮祺
瘦身？減肥？——你想改變的是真實的你，還是想像中的你？
你有聽過「神奇的四十八公斤」嗎？
在我的診間或教室裡，經常聽到女生告訴我：「我只要四十八公斤就好了！」而且不管身高多少或年齡高低，這個體重數字似乎有著神奇的魔力，好像只要達到這個數字，就能從此得到幸福與美麗。
我原本認為這不過就是個沒有根據的理想體重數字，直到遇到了小姿，我才知道這「神奇的四十八公斤」其實更像個詛咒，讓許多人深陷瘦身地獄。
身高一七三公分的小姿有點生氣地向我抱怨：「我只差兩公斤就四十八公斤了，營養師為什麼叫我先暫停減肥？我明明就還很胖啊！你看看我的臉頰、我的手臂，我快要不敢照鏡子了。我怎麼可能不用減肥啦？」雖然氣若游絲，但可以感覺到小姿的自我要求頗高。
在我眼前的她，雖然經過精心打扮，但搭配一雙瘦長的鉛筆腿、衛生筷般纖細的手臂、凹陷的臉頰，再加上雙眼濃濃的黑眼圈，讓人很擔心她的健康狀況。
對於「瘦」這件事，小姿有著近乎信仰般的狂熱。她每天最重要的事就是監控自己的身材。她會在每天早晚量體重，體重只要一上升，她就會陷入無限的焦慮與驚恐，接著會檢討自己多吃了什麼，計畫如何把多出來的體重消除掉；如果體重下降，她則會感受到對身體有掌握感和自信。
她還常站在鏡子前不安地檢查自己的每一寸身體，深怕有一丁點的「胖」摧毀她期待中的「瘦」。只要一發現自己胖了，就立刻限制自己吃任何含糖或油的食物，只吃蔬菜和喝水，直到體重與身形來到她設定的「理想標準」。
其實小姿所看到的自己，已經不再只是透過鏡子反射回來的真實自己，比較像是遊樂園裡的哈哈鏡呈現出的一副扭曲變形的身體。
請好好地看看你的身體
在繼續講述小姿的故事前，我先邀請你來做個有趣的練習。請先找到一面全身鏡，然後仔細端詳你在鏡子裡的體態身形，接著請閉上眼睛，試著在腦海裡想像自己的身材樣貌。
你是肥胖臃腫？纖瘦苗條？還是身材適中呢？
你認為你的身體是美麗？醜陋？還是平凡呢？
這個練習會讓你感覺到焦慮？羞恥？緊張？自信？還是驕傲？
在這個時候，你是如何看待自己的身體呢？
在這裡，你的答案沒有對錯，但是你的回答都多少反映了你的身體意象（body image）為何。
對於身體意象的定義，目前並沒有被普遍認同的看法。簡單來說，身體意象就是一個人如何看待自己的體型、體態或身材，這會因為成長過程中的各種事件、記憶、經驗、學習和對自我理解的不同而出現變化，而且還會受到社會潮流和主流文化的影響。
身體意象的困擾經常出現在年輕女性身上。研究更發現，早在國小一年級左右，部分女生就開始對體重或體型感到焦慮，甚至還有許多少女透過不健康的方式控制體重，例如節食、吸菸、催吐或吃瀉藥，以達到社會期待或想像中的理想外表（有時被稱為瘦、美、苗條或漂亮）。隨著社交媒體和社會期待的影響，其實有些男生也面臨身體強壯或肌肉發達的社會壓力，漸漸地出現身體意象上的問題。
「你一直期待自己能瘦到四十八公斤，但我很好奇五十公斤的你和四十八公斤的你，有什麼不一樣？」我想讓身體意象已經扭曲，甚至出現病態的小姿，能用不同角度重新思考對體重的期待。
「我不允許自己有做不到的事！我就是要四十八公斤！」瘦弱到只剩皮包骨的小姿虛弱地告訴我，為了瘦下來，她願意付出一切。
打開一扇窗，看見自己的困境
人生勝利組的小姿也有她挫敗的一面。聰明幹練、外貌姣好、家境富裕，再加上從事高薪的醫療工作，白富美的她總是引人注意。小姿在眾人面前一直自律又自信，幾乎沒有她做不到的事。但她自己知道「大象」、「鯨魚」和「肥滋滋」這些小時候的綽號，是她深藏心底的痛苦回憶，絕不能讓任何人發現。
國小時期的小姿總是零食飲料不離手，體型日益寬廣，也因為體型肥胖經常成為同學嘲諷的對象。升上國中之後，開始和同學一起節食瘦身，這讓她突然發現自己可以「控制食慾」，而且在瘦下來之後，眾人的稱讚更讓她要求自己必須繼續與食物對抗，不能輸給進食的渴望。
有時候對瘦身的狂熱，來自於你不曉得的一扇窗，正影響著你對身體的想像。
社會心理學家喬瑟夫．魯夫特（Joseph Luft）與哈利．英格漢（Harry Ingram）在一九五五年提出周哈里窗（Johari Window）的概念，將我們對自己的理解和別人對我們的認識程度劃分為四個區域：
一、公開我
自己和別人都知道的區域，是會被看見或與人分享的部分，就像我們的姓名、年齡或體態、身形。這是你與這個世界連結的窗口，也是自我認識的基本來源，卻也經常讓你在瘦身過程中焦慮不已。
二、盲目我
不自知卻被別人看見的區域，例如一些不健康飲食習慣、錯誤的營養知識，那些你沒有察覺，但他人可以明顯看見的部分。若是能透過主動詢問或學習，這個部分是可以被縮小的，也更能讓你健康地減脂。
三、隱藏我
只有我們自己知道而他人並不曉得的區域。在這裡，有著你不願意讓別人知道的弱點，還有那些讓你覺得羞恥或丟臉的事情。為了隱藏這個窗口，你可能會在日常生活中費大把力氣去掩飾，或者更加努力讓人只注意到你的公開我，這就是小姿每天在過的日常。
四、未知我
這是自己不知道、別人也不知道的領域，有些人稱之為潛意識或盲點。在這個窗裡，經常隱藏著過去的成長經歷、壓抑情緒、創傷苦痛與學習經驗，並在你沒意識到的狀況下，深深影響著你的生活，就如同小姿出現的身體意象扭曲一樣。
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無人機結合AI影像辨識，土木農工消防產業應用百花齊放
我們想讓你知道的是
你覺得無人機可以運用在哪些場域？近幾年，土木檢測、山區救災、小農耕作、消防偵查都開始仰賴無人機，主要原因就是AI促成無人機應用的全面爆發。國內推動這股浪潮的重要關鍵，就是經由「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，台灣無人機應用發展協會培育了許多AI人才，讓產業因此受惠。
找到良好的題目，是AI人工智慧應用能夠落地的關鍵因素，例如無人機與AI的結合，就能夠催生出許多前瞻應用。台灣無人機應用發展協會看好這一點，因此積極爭取「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」補助，短短幾年內培訓出數百位人才，在各個領域發揮綜效。
無人機搭載攝影機、雷射、超音波、紅外線、光照度、聲音感測、溫溼度計等各式感測器所蒐集到的數據及影像，是訓練AI模型的最佳材料，能夠在不同領域進行不同的應用方式。例如在糧食生產方面可以用於辨別及防治病蟲害、營建工程則可以用於土方的計算及完工進度管理。透過無人機與AI人工智慧的結合，可以輕易完成許多原本需要耗費大量時間及人力的作業。
加速無人機應用落地，期許讓AI產業化
以小農來說，個別農戶所擁有的產業面積並不是很大，但運用無人機巡檢農地取得的空照資料，透過AI分析可以精準預測生產量，進而得以控制銷售數字；土木營建業也高度仰賴無人機與AI，除了可以運用無人機巡查人力不易到達的場域，也可以運用無人機取得各種影像，運用演算法識別後拼接建立AI模型加以整合，就可以用來計算每日的工程進度，也是品質管理的重要工具。
無人機、AI、5G 三項技術的高度整合，更是救、勘災得力助手。在火災、地震、水災、深山等特殊搜救條件下，消防員可以運用無人機搭配 AI 人形骨架辨識系統，將高解析影像回傳，標示出疑似人形的位置，並提供GPS座標，爭取黃金搶救時間，提升受困者獲得救援的機會。
台灣無人機應用發展協會表示，無人機相關的AI培訓課程，對產業和國家經濟發展非常重要，產業必須獲得容易上手、門檻很低、快速將AI導入工作場域的機會。而數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」，讓全民對人工智慧有了深入的了解，帶動更多產業的AI應用落地，「因而促成AI產業化、產業AI化，這是AIGO這個平台最大的效益。」
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