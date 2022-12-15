中國足球夢難圓（下）：人口多不代表人才多，分析指威權體制不利足球發展

文：李雅雯（中央社記者）

中國央視主持人白岩松4年前在俄羅斯世界盃期間說，「中國除了足球隊沒去，基本上其他的都去了」，這句話仍適用於這屆卡達世界盃，呼應了官媒叫好「中國元素」，卻又帶點諷刺和尷尬，究竟坐擁14億人口大國，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊。

人口多不代表人才多，中國踢不進世界盃專家有話說

「中國有14億人，為什麼組不出一支踢進世界盃的足球隊」，專家分析，足球勁旅的產生牽涉社會文化、政經環境等面向，人口多不等於人才庫充沛，更不一定和足球很強劃上等號。

資深足球評論員石明謹接受《中央社》採訪，從足球參與風氣、制度的公平性、旅外企圖心、球隊虛胖砸錢等4個要點剖析這個問題。

石明謹表示，中國有14億人口，這是日本人口數1.25億人11倍多，也遠多於韓國人口數5174萬人；倘若以註冊足球員人數來看，日本約有97萬人、韓國約有70萬人，中國各層卻僅有2.8萬人。

「中國雖然人口基數很大，但是真正參與足球的人數卻是不成比例地低」，他說，中國參與足球運動人數遠低於日、韓，在日常休閒娛樂中，踢足球不是生活選項，在基層足球文化養成上，中國是缺乏的。

足球環境必須有公平性，才能使得優秀人才出線。石明謹指出，中國社會講「關係」，背後往往挾帶利益，過往曾經聽聞，小孩子在中國踢球，若要出場比賽，家長必須對教練有些「表示」；從甲級聯賽到中超，都曾發生假球醜聞。

他提到，日本有球員在歐洲頂級聯賽踢球，韓國也有旅歐球員，中國球員則掛零。在歐洲踢球很辛苦，需要很多努力，中國球員安於現狀、缺乏目標，「球員在國內薪水就高，為什麼要去挑戰更高的聯賽。」中國足球水準一直在下降，顛峰停留在2000至2005年還有球員在英超踢球的時候。

石明謹表示，中國球隊虛胖，老有球隊倒閉，花大錢延攬外籍球員，這不是提升球隊實力的保證；再者，有企圖心的球員會找較高的競技場域，在足球水準待加強環境下，可以找到的外籍球員恐仍同「中國水準」。

「中國希望將足球隊搞起來，卻呈現錢給愈多、球踢愈差的現象」，他說，養成一支足球強隊需要很多過程，參與人口有限，尋覓人才過程又有弊端，成人選手不願意提升自己，花了很多時間、很多錢仍然不行，中國男足世界排名最好曾到40幾名，現在甚至踢不過泰國、越南。

石明謹說，中國選手在桌球、羽球、跳水等單人項目上表現傑出，這在海量人口中確實可以透過長期訓練培育出金牌；足球講求團隊合作，必須是整體的強，才能贏得比賽，「中國足球的問題都不是出於足球，而是社會文化根本問題。」

團體賽不比個人賽，分析指威權體制不利足球發展

一個國家的足球強弱深受政治社會影響，學者分析，威權國家在團隊運動難有出色表現，因為缺乏社會參與、公平制度等要件滋養，人們會看見民主小國踢進決賽，威權大國則否。

中央研究院社會學研究所研究員林宗弘告訴《中央社》，桌球、體操等單人運動，可以在威權國家、人口大國有效地挑出頂尖選手；足球這類團隊運動很難依這樣方式找到球員，一支足球勁旅的誕生，需要民間開放環境、外圍基礎建設等要項。

林宗弘表示，足球運動發展需要由基層往上帶，有家長社團、民間聯賽、資本投資等多方投入，在社區、地方擴大公民參與，在這過程中孕育出選手。

他說，這些民間集體行動牽涉到了組織、群體，不是威權國家所能允許的發展，集權政府不樂見俱樂部、社團等基層組織被帶動。足球在共產主義國家，難有一個養成脈絡；民主國家開放自由環境較有能力維持競技選拔公平制度。

他說，有些國家有長期的足球文化，一旦沒有好的民主參與、開放環境，沒有球隊互相比拚、沒有旅外選手帶回經驗，最後仍會面臨衰退；足球文化不能單靠政權推動。

林宗弘提到，貧富差距也會影響一個國家足球表現，貧富差距愈大的國家，足球水準可能會趨於下滑，民眾困於經濟條件，疲於應付生活所需，有限資源難以投入教育、運動；社會也欠缺制度去選拔人才，潛在選手再有天份也將被埋沒。

觀察卡達世界盃，林宗弘說，可以發現32強大多來自民主國家，威權國家代表隊多在小組賽被淘汰；摩洛哥算是較為特別的例子。賽程往後推進，留在球場多為民主國家，當然其他球場影響因素也會左右比賽結果，不過這是一個可看到的態勢，民主國家在培育講求默契合作的足球隊上較具優勢。

「上一屆也有一個很有趣的例子是冰島」，林宗弘說，人口僅30多萬人的冰島踢進俄羅斯世界盃，在民主自由環境中，足球運動可以獲得發展，「所以你會看到民主小國踢進決賽；不會看見威權國家踢進決賽」，威權國家大多只能做到單項金牌選手產出。

他說，拉丁美洲國家與亞洲國家近年在足球表現上呈現消長局勢。拉丁美洲國家表現下滑，這和國內貧富差距加大、政治局勢不夠穩定有關；相對地來說，亞洲國家球場成績則是愈來愈好，日本、韓國都是例子。

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中國強勢商品經濟，難掩沒球員上場落寞

中國官方大力宣傳卡達世界盃「中國元素」，點名球場到周邊商品，被諷獨缺國家隊。分析指出，運動賽事是國族主義體現場域，在世界面前透過贏球擊敗另一個國家，這才有意義。

《人民日報》11月23日以「中國元素閃亮世界盃」為題刊文，大讚卡達世界盃主場地盧塞爾體育場由中國鐵建國際集團承包建設、中國裁判加入賽事執法、周邊商品「義烏製造」占70％。中國駐卡達大使周劍在《新華社》專訪中說，中國元素如滿天繁星照亮世界盃。

這些宣傳未被民眾埋單，反倒招來了嘲諷、揶揄。中央電視台主持人白岩松4年前說，「這次俄羅斯世界盃除了中國足球沒去，別的全都去了」，這句話再被翻出來成為熱搜話題，「中國全面參與了卡達世界盃，除了中國隊。」