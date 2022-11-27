【2022九合一選舉】侯友宜看起來是國民黨2024的「辣個男人」，但他的考驗不比朱立倫少
我們想讓你知道的是
短期內民進黨必然是氣虛、內鬥指數上漲、高度混亂，但現下握有中央執政和國會多數席次，黨內民主深化、定於一尊後炮口對外盤勢的民進黨，並不會因為縣市長席次、票數的差距而受到重創。
九合一選舉結果無懸念：勢不站在民進黨這邊，想幫忙的人幫了倒忙，雖然部分勝出的藍白縣市長候選人不知道在選什麼，卻也看不出逆轉的理由，這是我選前到選後一貫的看法，加加減減的結果，選舉勝負和席次落差，則比原先預期的來得大。
表象上，選民「教訓」了民進黨
辭黨主席的蔡英文愁嗎？恐怕五味雜陳。黨主席對總統來說責任大過光環。蔡英文2018年九合一敗選辭過、馬英九2014年也辭過。雙英這對10多年來的政治明星，三次遭逢期中選舉的敗績，這是政治現實。
鄭文燦、林右昌、潘孟安、林智堅幾個卸任縣市長，以及牽制不了侯友宜的林佳龍，在選舉過程和結果各自受到若干重創，也是政治現實。差別在於，蔡英文向政治現實妥協，讓欲振乏力的蘇貞昌留任閣揆，而馬英九第一時間請江宜樺下台、「戀棧」三天後才辭黨主席，各有軟弱和媚俗。
嚴格來說，小英沒有老馬第二任的民氣急墜，不應該用單純「跛腳」與否來看待。
馬英九2016年卸任前，國民黨「慘」到吳敦義、朱立倫畏戰，由洪秀柱拋磚引玉出馬選總統，老朱「換柱」後重傷。如今，綠營檢討後奮起、2024跌深反彈，是可以預見的。
這一局，對未來可能領頭的賴清德，不見得是傷。這是「後馬」和「後英」時期最大的關鍵差別。
從選舉脈絡來看，親英的高雄市長陳其邁幾乎成為民進黨枱面上倖存的實力派，不管是代主席或参與補選的黨主席，都是適合人選。賴清德是跳下來參選、扛起民進黨「看似頹勢」的大旗，或避免紛擾、徒增2024「風險值」，饒富趣味。
蔡英文要放手還是介入，也是各界高度關注的政治選擇。
幾家歡樂幾家愁，但拉遠一點來看卻並非絕對
短期內民進黨必然是氣虛、內鬥指數上漲、高度混亂，但我不認為民進黨現下握有中央執政和國會多數席次，黨內民主深化、定於一尊後炮口對外的盤勢，會因為縣市長席次、票數的差距而受到重創。
換言之，在野黨挑戰2024的變數、風險值、整合難度，甚至互為棄保因果的巨大態勢是沒有變的。
朱立倫除了「維持」國民黨地方多數縣市執政的局，我看不出來他賺了什麼？一夕之間民心「棄侯保朱」？朱又真的敢跟侯友宜比民調？一旦「卡侯」的仇恨值和藍營支持者的不諒解，後果難以測度。老朱對自己政治前景的看法，想必充滿矛盾、悲觀、躁進、退怯等人性掙扎與考驗。
侯友宜看起來是國民黨2024的「辣個男人」，但我必須逆風說一句，他的考驗不比朱立倫少。
侯有他藍綠通吃、民間聲望，先天人設的優越性，但是因為從政之路的對戰角色、政治際遇，他遇見勢均力敵的對手、「真正」選戰砲火的洗禮並不多，這可能會讓侯誤以為選舉容易，不需要兩岸和國際論述，一句「好好做事」可以取代像樣的幕僚、文膽和千軍萬馬，或是只要所謂「得民心」，政治上就可以暢行無阻。
柯文哲從這次九合一「取經」的結果，心大概涼了一半。
我必須說，高虹安的勝利，不是柯文哲的勝利，而是她政商實質老闆郭台銘、宣明智的勝利，是新竹市匯聚全國「反綠」、「仇綠」動員的勝利。柯P賺得一席民眾黨縣市長，和朱立倫賺得多數縣市長席次一樣，當然可以吹上了天，但更可能是無助政治現實的夢幻泡影。
黃珊珊的下場，才是令柯文哲心驚的「政治實驗」。
黃珊珊想必分了一點陳時中的票，而綠營對柯文哲的仇恨值，比蔣萬安、黃珊珊製造陳時中的仇恨值高得多。珊比柯在三腳督的優勢「有過之而無不及」，還是落到第三。
由此觀察，任何人都應該對「第三勢力」有相當程度的體悟：除非國民黨禮讓，柯文哲選總統看不出來有一年內短期、速成「坐二望一」的可能性。更何況，賴清德不是陳時中，侯友宜、郭台銘也不是蔣萬安。柯文哲當然該心涼，也該心驚。
九合一不是單獨存在，真空的一場戰役，必須從政治脈絡、實質政治利得的角度來看更為穩妥。幾家歡樂幾家愁，也需要從不同層次、不同高度跟不同面向來觀察。畢竟政治不是喊爽的、不是比同溫層厚的，而是實力原則的比拚。
政治是一個不斷墜落跟不斷奮起的過程，未必規律的循環，拉高、拉遠一點來看，樂的好像不那麼樂，愁的也不需要那麼愁了。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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