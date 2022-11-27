【2022九合一選舉】國民黨贏在民進黨做得太爛，骨子裡還是一個喜歡窩裡反的政黨，2024不容樂觀
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國民黨的黨員與支持者們只應該高興一天就好，因為坦白講國民黨贏得勝利的主要原因，多數還是來自於民進黨犯了太多的錯誤，並非是因為國民黨本身對人民產生了什麼新的吸引力。
文：歐比王
身為中國國民黨的支持者，雖然不能夠用大獲全勝來形容，但六都贏四都的情況，確實是筆者一開始就預料到的。在討論這次國民黨為什麼能夠起死回生的原因之前，筆者還是要認為中國國民黨的黨員與支持者們只應該高興一天就好，因為坦白講國民黨贏得勝利的主要原因，多數還是來自於民進黨犯了太多的錯誤，並非是因為國民黨本身對人民產生了什麼新的吸引力。
就以台北市的情況來看，雖然蔣萬安選贏了陳時中與黃珊珊，但仔細觀察蔣萬安的得票數只有57萬，還不如連勝文在2014年取得的60萬票，與2018年丁守中的得票率差不多。換言之，如果不是因為台北市出現三強鼎立的局面，或許贏的不是陳時中就是黃珊珊。中華民國中央政府所在地台北市，早就已經不是、也永遠不可能再是傳統國民黨的鐵票區。
此外今年選舉似乎受到疫情影響，投票率又創了新低，尤其年輕人沒有出門投票，投票所裡清一色都是中老年人士。不知道是因為年輕人看世界盃足球比賽睡過了頭，還是他們在厭惡民進黨的同時卻又投不下票給國民黨，導致出門投票並不踴躍。所以國民黨支持者年紀偏高的問題不只沒有解決，而且還比2018年和2020年更加嚴重。
更值得注意的是，國民黨不再擁有掌握外島選情的優勢，只在連江縣取得勝利。民進黨攻陷了澎湖，無黨籍的陳福海則擊敗了國民黨的楊鎮浯拿下金門。金門的失敗代表著外島也不再是國民黨的鐵票區，有天隨著金門與馬祖年輕選民的崛起，還有本土化教育向下扎根，金門與連江出現民進黨籍的縣長也不用感到太意外。
很多過去我們第一印象中認為的不可能，從2014年以來都開始出現了動搖，就連各縣市的眷村都一座又一座的被民進黨或者民眾黨所攻下。過去的鐵票區通通生了鏽，但這樣的改變對國民黨而言未必是壞事，如果能夠轉念思考突破過去的同溫層，改頭換面爭取對民進黨失望的青年選民，國民黨的未來還是大有機會，否則真的將永遠只能贏得地方選舉，距離總統寶座遙遙無期。
贏在民進黨做得太爛
本次選舉在筆者看來，其實是重演了2018年地方選舉的情況，大家投票給國民黨並不是因為喜歡國民黨，而是因為太討厭民進黨了。民進黨兩任八年執政下來，越來越不懂得掩飾其身為權力者的傲慢。尤其是蔡英文在2020年擊敗韓國瑜連任後，對待在野黨的態度更是傲慢，甚至還令許多民進黨精英都看不下去，直指當今聖上為戒嚴復辟。
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想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
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走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
美髮業者名留國際就面臨這樣的挑戰，雖然已利用POS系統收集許多顧客資料，例如年齡、性別、客單價、來店頻率等；只可惜旗下分店太多，集團也未設置專屬的數據分析人力，以致於這些寶貴資料未能充份運用。也因此，以往在投放網路廣告時，大多憑人員的主觀判斷來分群分眾，並沒有精準的決策依據。
透過數位發展部數位產業署「AI產業實戰應用人才淬煉計畫」的媒合，AI新創團隊智造奇機，替名留國際整合上述資料，進行線上線下串接，希望屆由POS系統在線下收集的各分店資料，打造出一套可視化、直觀的AI模型，只要輸入幾項參數，一鍵就能預測廣告投放的觸及率。
串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
舉例來說，A分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來台一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替A分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化A分店的營運業績。
不過，在三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊首先發現了一個問題，資料可用率不高僅約50%。這主要是因為POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位。點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型所使用。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的「時間變因」 交給AI整合判讀
另一個非常獨特的變因，也需要交給AI判讀，就是「時間因素」。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，是必須進入真實場域練兵，拿到真實資料、並與業者溝通才能夠得知，也是AIGO平台最有價值之處—媒合產業與AI人才。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。以C分店為例，過去投放廣告，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
「數位發展部數位產業署 廣告」