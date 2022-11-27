TNL+ 2022/11/27,
政治

【2022九合一選舉】國民黨贏在民進黨做得太爛，骨子裡還是一個喜歡窩裡反的政黨，2024不容樂觀

【2022九合一選舉】國民黨贏在民進黨做得太爛，骨子裡還是一個喜歡窩裡反的政黨，2024不容樂觀
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

國民黨的黨員與支持者們只應該高興一天就好，因為坦白講國民黨贏得勝利的主要原因，多數還是來自於民進黨犯了太多的錯誤，並非是因為國民黨本身對人民產生了什麼新的吸引力。

文：歐比王

身為中國國民黨的支持者，雖然不能夠用大獲全勝來形容，但六都贏四都的情況，確實是筆者一開始就預料到的。在討論這次國民黨為什麼能夠起死回生的原因之前，筆者還是要認為中國國民黨的黨員與支持者們只應該高興一天就好，因為坦白講國民黨贏得勝利的主要原因，多數還是來自於民進黨犯了太多的錯誤，並非是因為國民黨本身對人民產生了什麼新的吸引力。

就以台北市的情況來看，雖然蔣萬安選贏了陳時中與黃珊珊，但仔細觀察蔣萬安的得票數只有57萬，還不如連勝文在2014年取得的60萬票，與2018年丁守中的得票率差不多。換言之，如果不是因為台北市出現三強鼎立的局面，或許贏的不是陳時中就是黃珊珊。中華民國中央政府所在地台北市，早就已經不是、也永遠不可能再是傳統國民黨的鐵票區。

此外今年選舉似乎受到疫情影響，投票率又創了新低，尤其年輕人沒有出門投票，投票所裡清一色都是中老年人士。不知道是因為年輕人看世界盃足球比賽睡過了頭，還是他們在厭惡民進黨的同時卻又投不下票給國民黨，導致出門投票並不踴躍。所以國民黨支持者年紀偏高的問題不只沒有解決，而且還比2018年和2020年更加嚴重。

更值得注意的是，國民黨不再擁有掌握外島選情的優勢，只在連江縣取得勝利。民進黨攻陷了澎湖，無黨籍的陳福海則擊敗了國民黨的楊鎮浯拿下金門。金門的失敗代表著外島也不再是國民黨的鐵票區，有天隨著金門與馬祖年輕選民的崛起，還有本土化教育向下扎根，金門與連江出現民進黨籍的縣長也不用感到太意外。

很多過去我們第一印象中認為的不可能，從2014年以來都開始出現了動搖，就連各縣市的眷村都一座又一座的被民進黨或者民眾黨所攻下。過去的鐵票區通通生了鏽，但這樣的改變對國民黨而言未必是壞事，如果能夠轉念思考突破過去的同溫層，改頭換面爭取對民進黨失望的青年選民，國民黨的未來還是大有機會，否則真的將永遠只能贏得地方選舉，距離總統寶座遙遙無期。

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國民黨台北市長候選人蔣萬安25日選前之夜舉行「奮戰勝選之夜」大型造勢晚會。Photo Credit: 中央社

贏在民進黨做得太爛

本次選舉在筆者看來，其實是重演了2018年地方選舉的情況，大家投票給國民黨並不是因為喜歡國民黨，而是因為太討厭民進黨了。民進黨兩任八年執政下來，越來越不懂得掩飾其身為權力者的傲慢。尤其是蔡英文在2020年擊敗韓國瑜連任後，對待在野黨的態度更是傲慢，甚至還令許多民進黨精英都看不下去，直指當今聖上為戒嚴復辟。

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