2022/11/27,
政治

美中解讀九合一大選：國台辦稱主流民意追求和平，美國學者分析地方選舉和兩岸議題關聯極小

美中解讀九合一大選：國台辦稱主流民意追求和平，美國學者分析地方選舉和兩岸議題關聯極小
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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針對台灣九合一大選的選舉結果，中國官方和美國學界對結果有全然不同的解讀。美國胡佛研究所的研究員祁凱立（Kharis Templeman）分析，地方選舉與中國沒有太大關係，如果有關，民進黨在民調中的表現會好得多，因為大多數選民比起國民黨，更信任民進黨處理兩岸問題。

台灣的九合一大選11月26日落幕，在選舉結果出來後，中國官方和美國學界對這個結果都有不同的解讀。

中國官方：選舉結果反映台灣民意追求和平

在中國官方方面，《新華社》報導，國台辦發言人朱鳳蓮表示，次選舉的結果。這一結果反映了島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意。我們將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關系和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉。

美國學界：地方選舉和兩岸議題關聯極小

《路透社》分析，國民黨在21縣市當中拿下13席，包括關鍵的台北市，民眾黨在原本由民進黨執政的新竹市勝選，民進黨則拿下5縣市，和上次2018年大選的結果大致相近。選舉結果顯示蔡英文將這次選舉定位為對抗中國，這樣的策略並沒有得到公眾的支持。

《中央社》報導，華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）的亞洲計畫主任、長期關注兩岸議題的葛來儀（Bonnie Glaser）表示，台灣地方選舉主要關注候選人特質及國內議題，而非中國；就她看來，九合一選舉無法作為2024大選的指標（barometer）。

專研台灣政治的北卡羅來納州戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）也表示，九合一選舉主要專注於內政與候選人本身，和兩岸議題關聯極小。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

《日經亞洲》報導，美國胡佛研究所的研究員祁凱立（Kharis Templeman）分析，地方選舉與中國沒有太大關係。如果有關，民進黨在民調中的表現會好得多，因為大多數選民比起國民黨，更信任民進黨處理兩岸問題。民進黨當然試圖強調兩岸問題，但沒有看到太多證據表明，他們在這方面取得了成功。候選人的誠信、是否貫徹職責和生活品質問題才是影響選戰最大的因素。

《報導者》報導，曾任職日本《朝日新聞》台北特派員、資深媒體人、長期觀察兩岸情勢的野島剛分析，這次民進黨是敗給自己，不是敗給國民黨和中國，是輸掉過去年輕族群的支持。所以民進黨如果要重視現實的話，一定要照顧年輕人，找回年輕人的支持，這是關鍵因素，也是最應該檢討的地方，所以接下來民進黨勢必要給青壯世代一個滿意的答案。

18歲公民權沒過關最讓人意外

《中央社》報導，「18歲公民權」公投最後沒有過關，讓祁凱立感到意外和有點失望，尤其是反對票超過501萬票，讓他感到十分驚訝。他認為，台灣男性到了18歲既然要服兵役，應該也要能夠投票。就這點來看，台灣似乎和世界上其他民主國家有不同的選擇。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺


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