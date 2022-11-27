提升台灣資安科技能力，數位發展部明年初將成立「資安研究院」
我們想讓你知道的是
資安院業務範圍包含研發資安科技，推動資安技術應用、移轉、產學服務及國際交流，協助政府機關及關鍵基礎設施資安防護及重大資安事件應變，規劃與培育資安專業人才，另外也搭配數位部數位政府司與資安署，辦理數位韌性強化輔導作業。
（中央社）為提升國家資安科技能力，數位發展部轄下行政法人資安研究院，預計最快明（2023）年初成立，初期規模約180人；根據草案內容，董事會成員除了有資安專家學者，也將包含國家安全會議及國防部指派的代表為當然董事。
數位發展部成立滿3個月，下設產業署與資通安全署，外界關注後續設置行政法人國家資通安全研究院（資安院）的規劃。
數位部最近正在預告行政法人國家資通安全研究院（資安院）相關辦法準則，包括資安院董事長與董監事遴聘辦法、人員安全查核辦法與出國管理辦法等。
草案說明提到，因為法人成立在即，為避免業務中斷，把預告期間縮短到30天。
依據資安院設置條例，預告中的辦法指出，資安院設董事會，設置董事7人至11人，人選資格分成2類，一為政府相關機關代表，其中國家安全會議及國防部指派的代表為當然董事，二為資通安全研究相關學者、專家或對資通安全有重大貢獻的社會公正人士。數位部可就相關人員遴選提請行政院院長聘任。
數位部目前正在進行資安院相關法制與行政作業，預計最快明年初成立，成立初期預估約180人，招募人才來源包含資安卓越中心、國家資通安全會報技術服務中心等以及對民間招募人才，都須通過專業考試後進用。資安署目前正在辦理人員甄選，法人成立後也會持續搶才。
依規定，資安院全院人員都應經過一般安全查核，也就是基本背景調查，如果所任職務涉及國家安全或特殊利益人員，則需通過特殊安全查核。未通過一般查核者，不能在資安院任職；未通過特殊查核者，不能處理涉密業務。
另外，資安院因部分業務可能涉及國安、國家機密的辦理或核定、接觸核心科技資訊等，因此參考台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家機密保護法及其他相關法令規定，依據資安院人員涉密程度，要求遵守出國程序與其他管理規定，像是出國計畫行程如果包含中國大陸時，出國應先申請許可，入境後也要通報。
資安院業務範圍包含研發資安科技，推動資安技術應用、移轉、產學服務及國際交流，協助政府機關及關鍵基礎設施資安防護及重大資安事件應變，規劃與培育資安專業人才，另外也搭配數位部數位政府司與資安署，辦理數位韌性強化輔導作業。
資安院未來規劃沿用目前國家資通安全會報技術服務中心北部與南部辦公空間，並進一步強化產學合作，以提升資安防護能量。
新聞來源
延伸閱讀
- 駭客兜售2300萬筆台灣民政資料：預覽可見林姿妙、陳歐珀，工程師實測發現「符合現況」
- 外界霧裡看花的「數位發展部」，葫蘆裡到底賣什麼藥？
- APT27駭客組織對台宣戰，政府與關鍵基礎設施該如何抵禦資安攻擊？
- 美國聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾訪台，將與NCC和外交部等官員會談，聚焦5G、資安等議題
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
Tags：
感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
感受藝術全台一起來，關鍵評論網加碼再提供讀者專屬購票連結，點選連結購票，在展場內拍照並於Facebook打卡，還可以在售票處兌換『百大名畫口罩』乙盒（限量）。