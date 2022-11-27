【2022九合一選舉】民進黨在地方選舉慘敗，難道台灣選民已經不在意「抗中保台」了嗎？

文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）

眼看著以國民黨為主的在野黨候選人攻城略地，民進黨的氣氛顯然是低迷的、是難過的，當然執政有執政的包袱、防疫也扮演了一定的角色，但是選舉結果比2018年還要令他們失望。

看著地圖上綠色的部分一路縮小，除了選民對民進黨的候選人不滿意之外，這還代表了什麼意義？難道說台灣的選民已經不在意是否「抗中保台」了嗎？

實際講起來，這可不一定，因為九合一選舉是地方選舉，不少評論人士或者台灣所謂的名嘴也認為縣市長的選舉，首要看的應該是候選人的願景和政見，但是喊出了「抗中保台」，反而轉移了焦點。

躍躍欲試選總統

總統大選的策略要複製到地方選舉，看來是不靈了，但是相對於民進黨的愁雲慘霧，在野的國民黨和民眾黨高層可能是摩拳擦掌，把這次地方選舉當成是他們參加2024年總統及國會大選的敲門磚與試金石。

被認為與中國關係比較好的國民黨主席朱立倫、還有「兩岸一家親總比兩岸一家仇要好」的民眾黨主席柯文哲，向來不隱瞞他們有意在2024年競逐總統大位。

而這次國民黨將多個原先民進黨執政縣市翻盤，自然會讓朱立倫信心大增，主席位子似乎穩了，但是他面對的問題是，每當情勢看好的時候，國民黨就會內鬥、到時候是否會是他代表出馬，恐怕還是未定之天。

成立三年左右時間的民眾黨從民進黨手中拿下新竹市市長，有了他家鄉這個根據地也會讓柯文哲更加起心動念加入戰局，柯文哲的問題是雖然必然定於一尊，但是從民眾黨在這次選舉中、其他縣市長和議員的結果並不理想看來，他能否形成一股有效勢力影響選舉結果，恐怕還得觀察一陣子。

Photo Credit: 中央社

轉移焦點和不團結

當初民進黨喊出「抗中保台」，目的就在令選民們在意對手的「中國連結」、「紅色關係」，但是這種策略不但轉移了焦點，也讓淺綠和深綠出現了對立，這次民進黨九合一選舉失敗，不團結也是因素之一，不然團結的民進黨的戰力是很驚人的。

如果說這次的選舉結果意味著台灣的民意已經從「反中」轉變到「親中」了，那也未必，在地方選舉當中，決定輸贏的因素遠多過於總統選舉，而且不少台灣民眾是把中國視為另外一個國家，不是北京當局口中的「祖國」。

另外按照台灣的體制，兩岸事務是由中央層級執掌，地方只有遵循，不能自創一格、另闢蹊徑，而且兩岸關係是否能夠和緩，很大的因素是在中國，所以未來的兩年時間恐怕台灣政府也好、北京當局也罷，都不會出現轉變。

還有就是以2018年上一次的九合一選舉為例，民進黨也是表現欠佳，但是反而讓民進黨警覺，從而團結一致，再加上當時的「香港因素」，才會令蔡英文在2020年競選連任時創下817萬的得票記錄。

雖然九合一選舉有點美國期中選舉的味道，但是差別還是很大，現在就把地方選舉的選票預估成未來總統大選的選票，可能還太早了一點，兩年的時間會出現很多變化，人民做出選擇、政治人物勝選可能還是謙卑一點比較好。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺