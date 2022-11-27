中國各地聲援新疆反封控，抗爭起源烏魯木齊宣布「分3階段」恢復生活秩序

（中央社）新疆烏魯木齊市一小區日前發生火災，疑因過度防疫封控釀死傷。上海市民11月26日晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者，現場高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」。

烏魯木齊市吉祥苑小區11月24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救，釀10死9傷；外傳死亡人數達44人，但未獲相關單位證實。上海市民昨晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，群聚人數逐漸增多，大批警力趕赴現場維持秩序。

Dit is nu in Shanghai. ‘Bu yao he suan’, schreeuwen mensen. ‘We willen geen testen meer.’ pic.twitter.com/dECpXzFunm — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) November 26, 2022

民眾將花束放置在烏魯木齊中路指示牌下，點燃燭光為死者哀悼，一旁寫著「烏魯木齊，逝者安息，11月24日」。哀悼活動持續聚集人潮，大批警力也赴現場，民眾情緒沸騰，現場高喊「不要做核酸」、「不要健康碼」、「要自由」、「習近平下台」等口號。

警民對峙畫面在網上流傳，警方後來強制清場，可見數段影片拍下警民拉扯畫面，傳有與會民眾被警方帶走。

一名在滬民眾告訴《中央社》，昨晚烏魯木齊悼念活動相關影片在微信朋友圈中流傳，除非有第一時間存下來，否則現在都被屏蔽、移除，沒辦法轉發了。

記者點入微信社群轉傳「烏魯木齊大火之後，民眾不再簡單聽取號令」為題文章，跑出「此內容發送失敗無法查看」提示，原因為「因此內容涉嫌違反相關法律法規和政策發送失敗」。

北京大学 家园食堂门口

不要封控要自由！不要核酸要吃饭！

务实不是躺平！睁眼看看世界！

动态清零 终是谎言！

早日转向 还有缓冲！ pic.twitter.com/aolySewYVt — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 26, 2022

除了上海之外，《中央社》報導，包括北京大學家園食堂樓梯附近的牆壁上，11月26日晚間出現紅色塗鴉文字寫著：「不要封控要自由！不要核酸要吃飯。務實不是躺平，睜眼看看世界，動態清零終是謊言，早日轉向還有緩沖（衝）」。

隨後保衛人員和工作人員站在塗鴉前用身體阻擋塗鴉，但網友指「可笑」、「擋不住歷史 」，傳文字稍後已經被清除；不過北大學生的行為在海外社群媒體上受到熱烈轉傳，指「北大終於睡醒」、「天子腳下的終於開始行動了」。

《中央社》報導，綜合推特（Twitter）與微信訊息顯示，甘肅省會蘭州市11月26日從白天到入夜，多個小區居民相繼走上街頭抗議，他們掀翻核酸檢測亭，要求解封。

廣州出現民眾假冒救護車逃離封控

而在南方的廣州市雖然沒有傳出跟烏魯木齊事件有關的抗議活動，但《中央社》報導，有廣州當地海珠區民眾受不了長期封控，駕駛偽冒救護車意圖逃離封控區，卻被員警識破而被逮。

廣州市公安局指揮中心宣傳處官員表示，近日數個疫情防控管控區域，若干群眾挪移防疫圍籬擅自外出，不遵守管控秩序而違規，自10月23日至11月24日，公安機關已查處148起涉疫違法犯罪案件。

烏魯木齊將分3階段恢復生活秩序

而在事件爆發起源的烏魯木齊，《中央社》報導，在長期封控3個多月後，烏魯木齊市常委、宣傳部長隋榮11月26日宣布，烏魯木齊全市「已實現社會面基本清零目標」，將分3階段有序恢復低風險區居民生活秩序。

第1階段，組織引導「低風險區」居民按樓棟單元分時段錯峰下樓有序活動。第2階段，社區或街道範圍內的各小區均成為「低風險」小區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動。第3階段，若區域內所有社區均已連片成為低風險區域，經評估後，居民可在本區域內跨區活動，但禁止進入高風險區域。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺