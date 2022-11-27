中國各地聲援新疆反封控，抗爭起源烏魯木齊宣布「分3階段」恢復生活秩序
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在事件爆發起源的烏魯木齊，在長期封控3個多月後，烏魯木齊市常委、宣傳部長隋榮11月26日宣布，烏魯木齊全市「已實現社會面基本清零目標」，將分3階段有序恢復低風險區居民生活秩序。
（中央社）新疆烏魯木齊市一小區日前發生火災，疑因過度防疫封控釀死傷。上海市民11月26日晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者，現場高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」。
烏魯木齊市吉祥苑小區11月24日晚發生火災，疑因過度封控阻礙居民逃生和搶救，釀10死9傷；外傳死亡人數達44人，但未獲相關單位證實。上海市民昨晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念死者，群聚人數逐漸增多，大批警力趕赴現場維持秩序。
民眾將花束放置在烏魯木齊中路指示牌下，點燃燭光為死者哀悼，一旁寫著「烏魯木齊，逝者安息，11月24日」。哀悼活動持續聚集人潮，大批警力也赴現場，民眾情緒沸騰，現場高喊「不要做核酸」、「不要健康碼」、「要自由」、「習近平下台」等口號。
警民對峙畫面在網上流傳，警方後來強制清場，可見數段影片拍下警民拉扯畫面，傳有與會民眾被警方帶走。
一名在滬民眾告訴《中央社》，昨晚烏魯木齊悼念活動相關影片在微信朋友圈中流傳，除非有第一時間存下來，否則現在都被屏蔽、移除，沒辦法轉發了。
記者點入微信社群轉傳「烏魯木齊大火之後，民眾不再簡單聽取號令」為題文章，跑出「此內容發送失敗無法查看」提示，原因為「因此內容涉嫌違反相關法律法規和政策發送失敗」。
除了上海之外，《中央社》報導，包括北京大學家園食堂樓梯附近的牆壁上，11月26日晚間出現紅色塗鴉文字寫著：「不要封控要自由！不要核酸要吃飯。務實不是躺平，睜眼看看世界，動態清零終是謊言，早日轉向還有緩沖（衝）」。
隨後保衛人員和工作人員站在塗鴉前用身體阻擋塗鴉，但網友指「可笑」、「擋不住歷史 」，傳文字稍後已經被清除；不過北大學生的行為在海外社群媒體上受到熱烈轉傳，指「北大終於睡醒」、「天子腳下的終於開始行動了」。
《中央社》報導，綜合推特（Twitter）與微信訊息顯示，甘肅省會蘭州市11月26日從白天到入夜，多個小區居民相繼走上街頭抗議，他們掀翻核酸檢測亭，要求解封。
廣州出現民眾假冒救護車逃離封控
而在南方的廣州市雖然沒有傳出跟烏魯木齊事件有關的抗議活動，但《中央社》報導，有廣州當地海珠區民眾受不了長期封控，駕駛偽冒救護車意圖逃離封控區，卻被員警識破而被逮。
廣州市公安局指揮中心宣傳處官員表示，近日數個疫情防控管控區域，若干群眾挪移防疫圍籬擅自外出，不遵守管控秩序而違規，自10月23日至11月24日，公安機關已查處148起涉疫違法犯罪案件。
烏魯木齊將分3階段恢復生活秩序
而在事件爆發起源的烏魯木齊，《中央社》報導，在長期封控3個多月後，烏魯木齊市常委、宣傳部長隋榮11月26日宣布，烏魯木齊全市「已實現社會面基本清零目標」，將分3階段有序恢復低風險區居民生活秩序。
第1階段，組織引導「低風險區」居民按樓棟單元分時段錯峰下樓有序活動。第2階段，社區或街道範圍內的各小區均成為「低風險」小區後，居民可在社區或街道範圍內有序活動。第3階段，若區域內所有社區均已連片成為低風險區域，經評估後，居民可在本區域內跨區活動，但禁止進入高風險區域。
新聞來源
- 新疆火災掀眾怒 上海民眾燭光悼念呼喊自由（中央社）
- 中國長期封控民間抗爭蔓延 上海民眾喊習近平下台（中央社）
- 烏魯木齊後 蘭州民眾上街抗議掀翻核酸檢測亭（中央社）
- 難忍封控 廣州市民開假救護車逃離封控區被逮（中央社）
- 新疆烏魯木齊封控逾3個月阻火災救援釀死傷 官方改稱有序開放（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
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