小黨跟著中國一起「取笑」抗中論述，這次選舉結果將讓地面出現超多統戰空間

文：沈伯洋

這可能是我第一次在選舉完沒有特別想要討論民進黨，反而是想要討論國民黨。

以總票數乘投票率來說，兩黨事實上跟2018沒有什麼差距（國民黨甚至少了更多一點，但應該只是因為民眾黨／無黨籍分票）。說簡單一點，就是回歸地方選舉的常態，唯一比較不一樣是投票率又更低了一點。

國民黨身為反對黨，其實不太把主軸放在全國議題（如抗中），迴避了中國的任何討論。以往地方選舉還會有一些中國因素（比如說自經區、與中國進出口MOU等等），這次完全略過。如此一來，投票率一低，真的就是回歸地方基本盤。而勝敗就看兩黨各自的地方整合能力了。

事實上這發展這未必是壞事。

我所擔心的點，反而跟兩大黨沒什麼關係。

一、中國一致的敘事，是弱化、取笑抗中的任何論述。從文化面（文物、演藝）到經濟面（台積電）等等，算是今（2022）年整年一直到選前中國主打的論述。有趣的是，這種打法其實並沒有針對任何一個候選人打，而是以廣泛的主題「取消」／「取笑」任何抗中論述。

這原本沒什麼好擔心的，畢竟讓台灣「對抵抗麻痺」是完全可以想像的戰術，也不是什麼不能解開的謎題，接下來的黑熊工作持續努力對抗即可。

我擔心的是，正如我前幾天鎖文分享：跟著中國一起取笑這個論述的，在台灣是以小黨為主。這些小黨把支持者往哪裡帶，是有那麼一層隱憂。然後如果這讓有些政治人物誤以為「不要討論抗中是不是比較好」的話，大概就是更大的隱憂。戰術出錯不代表戰略有問題啊。

Photo Credit: 中央社

二、我幾個禮拜前說過，中國在大量YT被刪除之後，事實上能做的事情變少很多。中國從去（2021）年5月開始，花非常大的力氣打我們的疾管署以及防疫政策，但是到2月就整個停了（整個攻擊從頭到尾為時約9個月）。

從2月以後開始，全部都是台灣自己內部反民進黨的力量在延續這些話題，而中國2月之後主打的議題都只是一些國安、國防的議題（持續弱化抗中論述，製造逃跑論等等，有點像俄烏初期俄羅斯打的那種論述）。

然而，中國這種作法，受到影響的人事實上就是原本不太支持目前政府的群眾，算是把原本非民進黨支持者中，因為前期疫情覺得「這次政府還OK」的人，洗回來變成「幹政府還是超不OK啊」那種感覺。

而國安議題，或許多少會影響中間選民，但效果也稱不上顯著。充其量就是延續那種反民進黨或反美的情緒而已，而且國民黨選戰操作上也不太買單反美論述。總而言之，中國的干預即使有一些過往的長期成效，但在這次地方選舉也踢到了鐵板。就這點來說我反而是樂觀的。

可以想見的是，中國應該會想回去走傳統媒體以及地面統戰路線，剛好國境也準備開放了。然而，這次選舉的結果，會讓地面出現超多統戰空間，這點令人憂心。但也不是沒有可應對之處，畢竟相較於社群操作，對於地面統戰，民眾的警覺性不會太低。

總的來說，我選前的想法沒什麼改變：中國長期鋪陳的陰謀論有循序漸進的效果，但在這次選舉中，對民進黨和國民黨支持者反而沒有什麼衝擊性的改變（2018對國民黨有衝擊性改變），比較多的應該是對小黨支持者或者中間選民的效果而已。

把選民的現象「都」怪罪給中國，就有點像是把現象「都」歸罪給側翼一樣，都是一種「自我使用社群媒體的感覺」，然後完全不看不同時間點這些群體所製造的量體以及受影響的族群，真心奉勸學者們不要再生產這種論述。人家一代一線就不是這樣打的。我們今天也做了出口訪調，之後分析完之後再放上來給各位。

最後，要努力的，也不會有太大變化：持續地抵抗弱化台灣意志的手法，加速現有計畫讓不同力量整合，確保在2025以前做好國土與區域的防衛。而在這塊土地上，最大程度認同自由與民主的，都是台灣的靈魂。生為台灣人，死為台灣魂，請意志堅強的各位，不要為了只是不斷repeat的地方基本盤選舉感到沮喪。

公民有公民的任務，政黨有政黨的任務，政府有政府的任務。狄更斯（Charles Dickens）的話應該倒過來講，「這是最壞的時代，也是最好的時代。」

本文經沈伯洋授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺