藍綠白的升降浮：「高虹安模式」可能成為柯文哲2024選戰主軸，朱侯互動會是藍營未來關鍵

文：沈有忠（東海大學政治學系教授、亞洲政經與和平交流協會理事長）

11月26日順利舉行了九合一地方選舉，除了嘉義市延後舉辦以外，其他各縣市首長都在26日順利選出了新一屆的地方首長。本屆縣市長選舉，國民黨共拿下13席（得票率50.3%）；民進黨拿下五席（得票率41.62）；民眾黨則是新竹市一席（得票率1.49%）；另外還有無黨籍兩席。此外，總投票率約為61%，有多個縣市未達六成，創下了我國地方選舉的新低。

縣市長連任者高過以往

檢視本次選舉結果可以看到幾個特徵。首先，本屆的連任率比過往兩屆都高。2014年有12位縣市長尋求連任，8位連任成功；2018年有14位尋求連任，也是8位連任成功。今年也有13位現任縣市長尋求連任（不含尚未投票的嘉義市），只有外島的澎湖和金門連任失敗，其餘本島的11位全數連任成功，和過往相較，現任優勢特別突出。

之所以會有現任優勢，主要的原因在於今年選情整體而言偏冷，沒有重大的人、事議題激化選舉。2014年有太陽花學運、2018年有韓國瑜效應，都帶動全國選情。相較於此，今年不止投票率因此偏低，二方面現任者只要沒有重大的執政弊案或瑕疵，在沒有外部重大的人、事議題干擾下，現任優勢就顯得特別重要。

以新北市、台中市、台南市、高雄市四個尋求連任的直轄市為例，選舉到最後一刻，選情都相對冷淡。除台南市之外，現任者也都呈現大幅度的勝差連任成功。在競選過程中，侯友宜、盧秀燕、黃偉哲、陳其邁，也都冷處理選舉議題。

最具代表性的就是新北市長侯友宜，無論是辯論會或是對手的任何質疑，千篇一律回答「好好做事」，冷處理、不處理選舉議題，就可以憑著現任優勢順利連任成功。這固然與候選人特質也有關係，但現任優勢在今年格外突出，反映了大環境沒有重大刺激，整體選情冷淡的影響。

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高虹安模式可能讓柯文哲用以打2024選戰

先分析三黨選後對2024的影響。首先是民眾黨，本屆選舉民眾黨開始插旗地方首長，在縣市議員的部分也開始攻城掠地，替柯文哲的2024總統之路提前布局。柯文哲擅長以議題帶空戰，但地方選舉仍以陸戰為主。

今年的地方選舉，民眾黨靠柯文哲的聲量開始布局地方組織，台北的黃珊珊雖是以無黨籍參選，但被視為柯文哲在台北的接班人；新竹市則是提名高虹安，而且受到一些爭議事件的影響，高虹安的競選聲量可以說是全國數一數二高。

此次新竹市的勝選，方程式大概是：「下架民進黨」為藍白主訴求，然後民調贏過國民黨，最後操作棄保贏得選舉。這個「新竹模式」是否成為柯文哲2024的選戰主軸，可以繼續觀察。此外，在縣市議員的部分，民眾黨則是一口氣提名86席縣市議員，最終當選14席。無論如何，這場選戰已經替柯文哲問鼎2024總統大選架好舞台，未來兩年柯文哲也不會在政治舞台中缺席。

林智堅失利，民進黨集體栽跟頭

再回到兩大黨來看。對於民進黨來說，這次的選舉「開高走低」。以台北和桃園為例，陳時中、林智堅完成提名之後，民調一度穩定領先，陳時中有望成為1994年陳水扁之後，將近30年來終於再有一位民進黨籍的首都市長，深獲蔡英文主席與民進黨的期待。

然而，隨著林智堅身陷論文風暴，最終退選；而陳時中競選團隊不斷出現小問題，在國民黨的蔣萬安與柯文哲力挺的黃珊珊發動仇恨值選戰之後，選情也反轉直下。林智堅的論文案，也連帶衝擊到新竹市的選情，整體來說，成為北台灣在競選初期就造成選情出現變化的關鍵事件。

民進黨在台北、桃園、新竹甚至基隆等北部的關鍵選區全軍覆沒，將直接衝擊黨主席蔡英文的領導地位。蔡總統已經在當晚宣布辭去黨主席，執政黨黨內權力提前交接的現象值得觀察。

最後是此次拿下13席，得票率更是衝過50%，贏得地方選舉的國民黨。在不包括嘉義市的13席內，有八席為現任者尋求連任，南投、連江為繼任，重大的勝利指標是基隆、台北、桃園。除了澎湖和金門兩個外島縣市連任失敗，在本島可謂大獲全勝。在勝選之夜，黨主席朱立倫以及新北市長侯友宜的談話格外令人注目。

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朱侯互動會是2024藍營關鍵

朱立倫提及「非綠陣營」的勝利，侯友宜更是大談中華民國與台灣，次數多過於新北，彷彿是總統級的勝選感言。侯、朱的互動格外值得注目。場景拉回四年前的2018，當時的國民黨在吳敦義的操盤下贏得選舉，但成為共主出馬競選2020的卻是選戰中聲量最高的韓國瑜。

此次朱立倫以逸待勞領導國民黨拿下勝選，其中新北市侯友宜更是一口氣拿下115萬票，高達62%的得票率。兩人在勝選感言的弦外之音，對國民黨來說，侯友宜、朱立倫是否問鼎2024，也將牽動黨內的競爭。

本文最後想談一下選舉結果是否對兩岸以及國際解讀產生影響。本屆選舉吸引國際媒體高度關注，媒體也報導有超過80家外國媒體前來關選，筆者本人在選前就接受了德國、法國、新加坡、英國等媒體的採訪。

今年選情「內冷外熱」，主要的原因在於過去一陣子兩岸關係高度緊張，加上選前中共剛剛舉行二十大，台灣的選舉在選前被許多外媒視為用以檢視兩岸關係的指標之一。在選前，蔡英文總統確實有意將選舉提升為「抗中保台」的格局，以選舉結果來看，這個選舉議題的操作顯然沒有成功。

兩岸政策毋須調整

但是否就能視為台灣的兩岸政策需要調整，筆者認為也無須擴大解讀。主要原因如下：