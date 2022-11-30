不先問顧客想吃什麼，直接端上一盤「我覺得這對你最好」的菜色，台灣人民以選票向執政黨表達了意向

文：簡立易（清華大學通識教育中心「疫情下的自由與權力秩序重組」、「媒體影響與社會問題」課程兼任講師）

11月26日的選舉，台灣人民對於執政黨提名的縣市首長參選人，以選票向執政黨表達了意向。選舉結果，民進黨不但在縣市首長的競逐中落敗，而在僅存的五個縣市中，被認為「選情穩定」的台南和屏東選舉，更是出現得票警訊，對執政黨來說，毫無疑問是一次挫敗。

敗選的因素很多，筆者在此嘗試做出幾個方向的建議。

第一，提出適格人才

此次在北台灣的選舉，不論是桃園先前的林智堅，或是新北的林佳龍，甚至是台北市的陳時中，在提名之初，執政黨都無法提出有力的在地連結論述。餐廳開業，不先問顧客想吃什麼，而是直接端上一盤「我覺得這對你最好」的菜色，手握選票的選民，為什麼要接受強端上來的餐盤？要解決這樣的困境，要大量開放年輕世代參與政治事務。

筆者以為，應該要考慮重新導入初選／假投票機制，不論是黨員投票，或是選民假投票，都可以讓候選人先行面對選戰的試煉，甚至在正式選戰開始後的種種所謂的「奧步」，也都會在初選的階段赤裸呈現，對於候選人的歷練大有幫助。

或有論者會以屏東的個案來反駁，但筆者以為，屏東的案例乃是因為現任者以近乎「指定接班」方式擇定此次參選人，當然會引起黨內分裂，未來在導入初選機制時，以此次經驗參考修正即可。

第二，快速回應民意

筆者認為，應該適度提升民進黨「民調中心」功能。民進黨的民調中心，向有其精準調查的優良信用，此次選戰的結果，可以考慮讓民調中心，從客觀的幕僚角色，大量擴充人力，提升參與度到政策角色。除了忠實反映民意現況外，還要利用其精準調查技術，迅速找出民眾意向，再根據民眾意向，來調整選戰策略。

Photo Credit: 中央社

第三，調整競爭策略

兩年前筆者曾提出：

民進黨競選總部中的部分核心人士，顯然並未從2014年與柯文哲錯誤合作，以及2018年選舉慘敗後，仍向柯文哲屈膝求和，卻慘遭羞辱的教訓中醒悟，不但給予選民最壞的示範，同時也形同告訴黨內同志，民進黨是一個只看權勢，沒有價值理想的政黨，公然縱容這樣一個對外媚中、對內歧視的政黨坐大，未來民進黨執政當局必將因此自食惡果，甚至影響2024年選局，並為中國找尋下一個台灣代言人的可能性，埋下不可知的伏筆。

時至今日，雖然民進黨內已對柯文哲再無幻想，但柯文哲台民黨毫無疑問已經坐大，可說不幸言中。態度上以「兩岸一家親」向中國靠攏，戰術上喜以中國共產黨為師的柯文哲台民黨，在此次選舉中，很明顯就是師法中國共產黨「聯合次要敵人（國民黨），打擊主要敵人（民進黨）」的戰術，在新竹市長一戰中，尤其明確。對這樣的威脅，如果還以「全國得票率也僅有4%」將其視為癬疥小疾看待，等到坐大時就來不及了。

民進黨丟掉執政權，並不可惜，但如讓親中的柯文哲台民黨坐大，屆時讓中國更有干預，甚至侵略台灣，那就是台灣人民的浩劫了。因此，筆者認為，現階段要團結民進黨支持者的士氣，不在打倒國民黨，反而是在徹底對抗柯文哲台民黨。

柯文哲的戰術在「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，民進黨反而應該以「打敗次要敵人，再戰主要敵人」的戰略來應對。將柯文哲台民黨視為正式的競爭對手，莫等到根基扎穩，才能確保台灣民主發展。

第四，調整政黨組織

民進黨自2000年起的「執政時總統兼黨主席」的規定應該要徹底檢討，讓整個政黨徹底轉型為選舉機器，由專職黨主席帶領政黨，專心於思想論述、人才甄補、政策產出等現代政黨應有的功能；又或者也可以考慮「內造化政黨」由國會領袖出掌黨機器。但不論是哪一種方式，黨組織的重整，政黨領導人的產生方式，勢必都應該重新討論，以因應時代的變局。

選舉失敗，並不是民進黨的世界末日，台灣人民也沒有對不起民進黨。但作為意識形態上，唯一明確以台灣為主體的主流政黨，民進黨對台灣人民有其責任：提出適格人才，快速回應民意，明確敵我意識，重整黨部組織，是筆者對這次選舉後執政黨的期待，或許也是民進黨主事者可以思考的方向。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航