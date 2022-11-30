不先問顧客想吃什麼，直接端上一盤「我覺得這對你最好」的菜色，台灣人民以選票向執政黨表達了意向
我們想讓你知道的是
選舉失敗，並不是民進黨的世界末日，台灣人民也沒有對不起民進黨。但作為意識形態上，唯一明確以台灣為主體的主流政黨，民進黨對台灣人民有其責任：提出適格人才，快速回應民意，明確敵我意識，重整黨部組織。
文：簡立易（清華大學通識教育中心「疫情下的自由與權力秩序重組」、「媒體影響與社會問題」課程兼任講師）
11月26日的選舉，台灣人民對於執政黨提名的縣市首長參選人，以選票向執政黨表達了意向。選舉結果，民進黨不但在縣市首長的競逐中落敗，而在僅存的五個縣市中，被認為「選情穩定」的台南和屏東選舉，更是出現得票警訊，對執政黨來說，毫無疑問是一次挫敗。
敗選的因素很多，筆者在此嘗試做出幾個方向的建議。
第一，提出適格人才
此次在北台灣的選舉，不論是桃園先前的林智堅，或是新北的林佳龍，甚至是台北市的陳時中，在提名之初，執政黨都無法提出有力的在地連結論述。餐廳開業，不先問顧客想吃什麼，而是直接端上一盤「我覺得這對你最好」的菜色，手握選票的選民，為什麼要接受強端上來的餐盤？要解決這樣的困境，要大量開放年輕世代參與政治事務。
筆者以為，應該要考慮重新導入初選／假投票機制，不論是黨員投票，或是選民假投票，都可以讓候選人先行面對選戰的試煉，甚至在正式選戰開始後的種種所謂的「奧步」，也都會在初選的階段赤裸呈現，對於候選人的歷練大有幫助。
或有論者會以屏東的個案來反駁，但筆者以為，屏東的案例乃是因為現任者以近乎「指定接班」方式擇定此次參選人，當然會引起黨內分裂，未來在導入初選機制時，以此次經驗參考修正即可。
第二，快速回應民意
筆者認為，應該適度提升民進黨「民調中心」功能。民進黨的民調中心，向有其精準調查的優良信用，此次選戰的結果，可以考慮讓民調中心，從客觀的幕僚角色，大量擴充人力，提升參與度到政策角色。除了忠實反映民意現況外，還要利用其精準調查技術，迅速找出民眾意向，再根據民眾意向，來調整選戰策略。
第三，調整競爭策略
兩年前筆者曾提出：
民進黨競選總部中的部分核心人士，顯然並未從2014年與柯文哲錯誤合作，以及2018年選舉慘敗後，仍向柯文哲屈膝求和，卻慘遭羞辱的教訓中醒悟，不但給予選民最壞的示範，同時也形同告訴黨內同志，民進黨是一個只看權勢，沒有價值理想的政黨，公然縱容這樣一個對外媚中、對內歧視的政黨坐大，未來民進黨執政當局必將因此自食惡果，甚至影響2024年選局，並為中國找尋下一個台灣代言人的可能性，埋下不可知的伏筆。
時至今日，雖然民進黨內已對柯文哲再無幻想，但柯文哲台民黨毫無疑問已經坐大，可說不幸言中。態度上以「兩岸一家親」向中國靠攏，戰術上喜以中國共產黨為師的柯文哲台民黨，在此次選舉中，很明顯就是師法中國共產黨「聯合次要敵人（國民黨），打擊主要敵人（民進黨）」的戰術，在新竹市長一戰中，尤其明確。對這樣的威脅，如果還以「全國得票率也僅有4%」將其視為癬疥小疾看待，等到坐大時就來不及了。
民進黨丟掉執政權，並不可惜，但如讓親中的柯文哲台民黨坐大，屆時讓中國更有干預，甚至侵略台灣，那就是台灣人民的浩劫了。因此，筆者認為，現階段要團結民進黨支持者的士氣，不在打倒國民黨，反而是在徹底對抗柯文哲台民黨。
柯文哲的戰術在「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，民進黨反而應該以「打敗次要敵人，再戰主要敵人」的戰略來應對。將柯文哲台民黨視為正式的競爭對手，莫等到根基扎穩，才能確保台灣民主發展。
第四，調整政黨組織
民進黨自2000年起的「執政時總統兼黨主席」的規定應該要徹底檢討，讓整個政黨徹底轉型為選舉機器，由專職黨主席帶領政黨，專心於思想論述、人才甄補、政策產出等現代政黨應有的功能；又或者也可以考慮「內造化政黨」由國會領袖出掌黨機器。但不論是哪一種方式，黨組織的重整，政黨領導人的產生方式，勢必都應該重新討論，以因應時代的變局。
選舉失敗，並不是民進黨的世界末日，台灣人民也沒有對不起民進黨。但作為意識形態上，唯一明確以台灣為主體的主流政黨，民進黨對台灣人民有其責任：提出適格人才，快速回應民意，明確敵我意識，重整黨部組織，是筆者對這次選舉後執政黨的期待，或許也是民進黨主事者可以思考的方向。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
我們想讓你知道的是
當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
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而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。