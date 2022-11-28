《Breaking Bad》：犯罪掩飾的家庭親情， Skyler White的厭惡與淒涼

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

（文章內容含有劇透）

重看《Breaking Bad》，加上早前曾談過前傳《Better Call Saul》，兩部神劇表層講述犯罪，但骨子裡的主題是「情」，將「情之一字，所以維持世界」演釋至極致。

Walter White念念有詞，始終說著我所做的一切都是為了家人，身患絕症決心製毒留錢。矛盾者乃，隨劇情推展，老婆、兒子與他漸有隔閡，小姨夫Hank因他中槍身亡，有如親人的Jesse Pinkman兩度見證愛人逝去，多次威迫利誘作惡⋯⋯結果通通相反。在這層面來說，他幾乎從未成功。

不論Walter White還是Saul Goodman，角色塑造極具魅力，我們看著兩人打破日常平庸苦悶，《Breaking Bad》犯罪過程的刺激，使觀者投入他們的奮鬥。出軌、危險和犯法是最佳調味，打破規則讓人感受何謂活著。

厲害的導演，先會催眠觀眾，到劇情高潮關鍵情節，再啪一聲刺穿幻夢，讓你我驚覺之前的故事，竟有完全不同的詮釋。《Better Call Saul》是女主角Kim Wexler的離去，《Breaking Bad》則是妻子Skyler White的關係，前者極受歡迎，後者則遭遇眾人批評、厭惡。

圖片來源：劇集《Breaking Bad》劇照

圖片來源：劇集《Breaking Bad》劇照

幻夢直至最後一集，Walter White在陰影處走了出來，與早已受盡創傷的Skyler White對話，畫面刻意安排木柱區隔兩人，這對夫妻走至最後名存實亡，形同陌路人。Walter自白：我不是為了家人，我喜歡做這些事，讓我感到「活著」。

回首前塵，Skyler諸種煩人舉動，每次都是相同原因：告訴我真相。由她發現丈夫有第二支手機，知道他離開數日根本沒和其母會面，製冰毒說已經沒有危險偏偏不是⋯⋯由始至終，只得她能夠完全感受Walter的雙重人生，發現自己曾經最愛的人，已經不再存在。

當所有人誤以為Walter是好好先生，所做一切為了家人未來時，僅有Skyler看見背後的危機，獨自承擔全部責任，連兒子也覺得自己是Bitch 。她並不完美，充滿瑕疵，出軌、洗黑錢和不願供出丈夫，只因他已經快要病逝，希望將這個破壞家庭的秘密埋在黑暗。

Skyler White演員Anna Gunn在劇集快將結束時，在《The New York Times》以〈I Have a Character Issue〉刊文，認為許多觀眾討厭這位角色原因，與Skyler的「強硬、不順從」有關，不符合女性的典型理想，引起不少討論。

誰人能夠做到所謂的性別理想呢？Skyler的討厭，源自於她塑造得像真實的人。第五季第十四集，Walter在Hank遭射殺，無法再隱瞞秘密時，希望帶走家人重過新生活。Skyler領悟到Hank因他而死，拿起刀子反抗丈夫，幾經爭執，Walter看見妻兒倒在地上驚恐地看著自己，駕車離去。之後，Walter致電Skyler痛罵她：

你到底有什麼問題，為什麼你不能遵守我說的任何一件事？這都是你的錯，這是因為你對我的不尊重。我警告了你一整年，你對我不順從會有惡果，你到底有什麼不明白？你從來都不相信我，從未感激我對這個家庭的付出。噢，Walter你必須停止，你這樣做是不道德、犯法，有可能傷害別人。你盡可能拖累我，你告訴兒子我的秘密，我一早叫你好好閉嘴，你這個愚蠢的婊子 ！

圖片來源：劇集《Breaking Bad》劇照

事實上，White致電的原因為了讓Skyler在警察面前多了一套說法，保障自己。但他這番批評，正是大多數觀眾對Skyler的觀感。導演、編劇直至此刻，才藉由White的口中，反面道出Skyler的痛苦、無助。換言之，她有多令人討厭，也正揭示了劇集的催眠功力有多深厚。

《Breaking Bad》系列重要的創作者Vince Gilligan曾說，他希望將Skyler White塑造成一位強硬的女性，不論遇什麼都能挺身而出，而非倒在地上無力反抗。即使她在道德有所妥協，仍有自己的底線，從未完全按照Walter White相同的標準行事。

Skyler面對White的反抗，其實相當蒼白無力，重看劇集更能感受她的可憐。她要保護家庭不受傷害（只要White有一步之錯，家人隨時可能被殺），站於必敗之地，出軌、離家，都只有短暫效果。當White變成「I am the danger」的日後，她甚至不敢拒絕他的擁抱、親近，滿臉驚恐。

她在White五十一歲生日的家庭聚會，當著眾人面前走入泳池企圖自殺，孤注一擲，為了讓子女離開這位滿手鮮血的危險人物。White不斷質問她：那下一步呢，你想怎樣，他們到最後還是要回家。一向堅強的Skyler崩潰了，她已經想不出任何方法，這已經是她想到最好的計劃了。

Walter White從首季就有無數出口，不必製毒，口說為了家人，卻令所有他視為家人的對像都遭受嚴重創傷。然而他塑造的個人魅力，劇集像精心安排的敘事手法，卻催眠了所有人，直至刺破一刻。 Jesse就在團隊誤殺小孩，Walter口說有多後悔，轉過頭卻哼歌作樂時，驚覺他遠比自己想像的冷血、不擇手段。

曾經，Walter擁有美好家庭，所有人都在他打敗癌症時歡呼擁抱。他卻一步一步，撕裂了這個家庭，以其絕頂聰明說服全世界，他做的不為自己，只為留下財產。兒子卻在最後說：我不想要你的錢！他要的，是原來那位善良的父親。

最後White終於坦承，終於讓我們看見Skyler的視角，他所做的一切都是為了自己。這是Skyler由第一季開始追問的真相，直至劇集最後，她哀憤地說：你不要再說同一番話⋯⋯當White道出真相，她仰首閉目流下兩行清淚，睜大明亮的雙眸，傷痛看著這位她過去最深愛的陌生人。