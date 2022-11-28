2022/11/28,
教育

讀諸葛亮《誡子書》有感

讀諸葛亮《誡子書》有感
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

讀畢《誡子書》，我不禁想像，假如我有一個這樣的父親，人生必定少走很多冤枉路；另一方面，也不禁自問，到我臨終時，我有本事留給兒子如此有內涵和指導作用的話嗎？

近讀諸葛亮《誡子書》，頗有感觸。這是諸葛亮臨終寫給兒子諸葛瞻的家書，全文只有短短八十六字：

夫君子之行，靜以修身，儉以養德。非澹泊無以明志，非寧靜無以致遠。夫學須靜也，才須學也；非學無以廣才，非志無以成學。慆慢則不能勵精，險躁則不能冶性。年與時馳，志與歲去，遂成枯落，多不接世。悲守窮廬，將復何及！

一位學問與識見兼備的父親，教訓兒子時可以字字珠璣，不必長篇大論，更何況那是臨終之言？諸葛亮這八十六字，看似淺白無奇，實則言簡意賅，乃人生體驗的精華，其筆力，實不亞於篇幅長得多的《出師表》。讀畢《誡子書》，我不禁想像，假如我有一個這樣的父親，人生必定少走很多冤枉路；另一方面，也不禁自問，到我臨終時，我有本事留給兒子如此有內涵和指導作用的話嗎？

兒子從小到大都是跟媽媽親近得多，和我總有些距離，甚至是隔閡。該怪的是我，因為我過分嚴苛，令兒子感到壓力，不敢隨便向我吐露心事。幸而最近兩年他和我的溝通多了，也深入了。為何有這麼好的改變？一來是兒子已在讀碩士，並對自己的人生有規劃，不必我嚴苛督促；二來是我們可以談論的話題比從前多了不少，因為他對中國文學和中國歷史（尤其是中國近代思想史）產生了濃厚的興趣，而且中文的閱讀能力已進步到可以看文學作品（例如魯迅和張愛玲），還在學文言文呢。

兒子已決定讀博士，我深深希望我們父子倆繼續有知性的溝通，甚至學術交流。我當然沒有諸葛亮的雄才偉略，但幾十年的學術研究，個人心得還是有一點的；如能向兒子傾囊相授，令他少走冤枉路，實人生一大快事幸事也！

文章獲授權轉載，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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