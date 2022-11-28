烏魯木齊大火燒出民怨，中國反封控抗議潮湧現街頭和校園，「白紙行動」成示威象徵
我們想讓你知道的是
白紙在27日開始的這一波抗議潮中，代表了無法自由表達言論的憤怒。2020年香港抗議活動高峰期間，當地活動人士也舉起白紙抗議，以避免出現國安法禁止的標語。莫斯科的示威者今年也用白紙來抗議俄羅斯與烏克蘭的戰爭。
中國反封控抗議潮燒進街頭和校園，白紙成示威象徵
（中央社）中國的抗議人士已轉向用白紙來表達他們對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）限制措施的憤怒，這項罕見、廣泛的公眾異議表達已超越社交媒體，進入中國一些街道和頂尖大學。
《路透社》報導，網路上流傳的圖像和影片顯示，南京和北京等城市的大學學生舉著白紙進行無聲抗議，這項策略部分是為了逃避審查或逮捕。
儘管世界大部分地區都在嘗試與COVID-19病毒共存，中國仍在堅持其強硬的清零政策。
最近一波怒潮是由烏魯木齊24日一場公寓大火導致10人死亡所引發，這座遠在西部的城市，有些人被封鎖長達100天，有人猜測COVID-19封鎖措施可能阻礙了居民逃生。
根據目擊者以及影片，上海26日深夜一群人開始聚集，他們舉著白紙，為烏魯木齊遇難者舉行燭光守夜活動。
一段流傳甚廣、據稱為26日晚所拍但無法獨立查證的影片顯示，一名女子獨自站在南京中國傳媒大學台階上，手拿一張紙，後來一名身分不明男子走入現場搶走它。
其他圖像顯示，隨後有其他數十人拿著白紙走上大學台階，他們用手機的手電筒照亮夜空。
後來可以見到一名男子斥責抗議人群。在《路透社》所看到的影片裡他說道：「有一天你們會為你們今天的所作所為付出代價。」
人群中有人喊道：「國家也必須為它所做的事付出代價。」
在中國，廣泛的到場抗議很罕見。在中國國家主席習近平主政下，異議空間被消除殆盡，迫使人民大多在社交媒體上發洩，並與審查人員玩貓捉老鼠遊戲。
27日聚集在北京清華大學校園唱中國國歌的人群中，可以看到類似的紙片。
《路透社》在聊天群組中見到成員分享的內幕消息，至少一場籌畫中的示威，抗議者獲建議攜帶一張白紙。
白紙在27日開始的這一波抗議潮中，代表了無法自由表達言論的憤怒。2020年香港抗議活動高峰期間，當地活動人士也舉起白紙抗議，以避免出現國安法禁止的標語。莫斯科的示威者今年也用白紙來抗議俄羅斯與烏克蘭的戰爭。
27日，一名王姓北京居民與鄰居一起向地方當局施壓，要求解除對其公寓的封鎖，他說自己在聽聞涉及COVID-19政策的「二次災害」時，感到悲哀。
王提到社交媒體上引起眾怒的事件，包括一名孕婦在1月間被西安一家醫院拒收後流產，貴州一輛運送被隔離人員的巴士發生致命車禍，以及蘭州一名小男孩在封鎖期間死於煤氣中毒。
他告訴《路透社》：「這些都可能發生在我或我妻子身上。」
一些網路使用者透過微信或微博發布空白白色方塊或他們拿著白紙的照片來表達聲援。到27日早上，「白紙行動」的標籤在微博上被封鎖，引發用戶對審查制度的哀嘆。
一位微博用戶寫道：「如果你連一張白紙都怕，那說明你內心脆弱。」
新疆大火燒出反封控民怨，中國進退失據陷兩難
（中央社）新疆封控釀10死引發公憤，不滿情緒蔓延中國各地。26日上海民眾聲援新疆時高喊「習近平下台」。學者形容中共現在面臨進退兩難的局面，既無法立刻開放，封控也無法解決疫情。
新疆烏魯木齊市一小區日前發生火災，疑因過度防疫封控釀死傷。上海市民26日晚群聚烏魯木齊中路，點燃燭光悼念罹難者，現場高喊「不要做核酸」、「要自由」、「習近平下台」。此外，北京大學也出現「不要封控要自由」文字及南京學生舉白紙等，多地抗爭蔓延。
稍早更傳出一份中國各大學要求解封的連署書，已超過50所大學連署。
旅居澳洲的學者、中國民主團結聯盟主席鍾錦江27日上午出席「2022中國海外民主人士看台灣大選」時，受訪指出，學生串聯、各地民眾上街聲援與抗議，顯示出中國民眾對於中國國家主席習近平過去10年倒行逆施，從開放到閉關鎖國，接著終身連任的不滿。中國民眾對於這樣的變化是「有認識」的，只是平時不好說，所有的民怨透過這次的事件爆發出來。
鍾錦江說，中共現在很頭疼，繼續封控引發民怨，卻又不能馬上開放，因為如果是順著民意解封，習近平下不了台，沒辦法交代，畢竟採取嚴格封控措施就是習近平的意志與堅持。
出席同一場活動的澳洲西澳大學社會科學院政治科學及國際關係研究主任陳杰指出，對於習近平而言，清零是「政治問題」，即便清零過了頭，中共也不會馬上鬆手，因為這樣會打擊習近平的個人形象。「如果現在宣布解封，就是代表習近平是錯的，動態清零是很傻的政策。」
他也提到，日前國家副主席王岐山出席英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的葬禮時，全程戴著口罩，是「戴給習近平看」。
中國民運人士、對話中國智庫所長王丹27日上午在臉書（Facebook）發出5點呼籲，希望外界關注正在中國發生的事情，「鎮壓是一定會發生的，但這樣的口號（習近平下台）一旦喊出，象徵意義極為重大。」
這份呼籲強調「千萬不要說風涼話，要多加油，多鼓勵」，並稱最重要的事情就是將這個消息「儘快開始大量傳播到中國國內」；對於在海外的行動，要鼓勵，要支援，但要以個人名義，不要以組織名義去號召「不要給中共機會，說他們的行動是境外勢力挑動的。」
此外，「密切關注，隨時傳播」；並請有能力的人「聯絡國際媒體，讓全世界開始關注中國正在發生的事情。」
習近平母校北京清大也現抗議潮，逾百名學生喊要民主法治
（中央社）中國多所大學陸續傳出藉悼念烏魯木齊火災遇難者表達對防疫封控政策的不滿。中共總書記習近平的母校北京清華大學，27日也有數百名學生集會抗議，並喊出「民主法治，表達自由」的口號。
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感受大高雄的新藝術生活方式：「世界百大名畫大展」，義享時尚廣場開展中
我們想讓你知道的是
豐富又多元的文化以及藝術活動，用親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的精神，希望藝術不僅僅侷限在美術館中，而是能用更自然的方式走入你我的生活裡。
「美是到處都有的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。」——法國雕塑家，羅丹
藝術在人類誕生的千年歲月之中，扮演了舉足輕重的地位。因為有藝術，人類得以跳脫日常，在更高的層次抒發所見所感。以畫作來說，從遠古的洞穴壁畫，到為宗教服務的教堂畫作，再到現近代的抽象派、立體派、超現實主義⋯⋯，在不同的年代，不同的流派反映了當時的社會狀態、審美立場，也帶給我們不一樣的感受。
在生活中，感受藝術帶來的悸動
座落在高雄市鼓山區的義享時尚廣場，以「時尚、生活、人文、藝術」作為經營的核心精神，展現出完全不同於傳統購物商場的創新思維和特質。「我們把藝術和文化，透過不同的載體和主題呈現，因為我們真正想做的，是一個貼近民眾、走入生活的藝術中心。」義享時尚廣場行銷部高宜伶經理分享道。其實早在開幕之前，義享時尚廣場就透過全台首座可呈現裸視3D的LED螢幕，以「四季」為主題播放著不同氣氛的藝術畫作，成為在地最有藝術感的一片風景。去年（2021年）為了推廣並鼓勵全民防疫，更推出戴上口罩的「獨眼巨人」，逼真效果在全台掀起熱烈討論。
「我們想推廣的展覽，是貼近民眾生活、真正寓教於樂，適合各個年齡層一起來觀賞的藝術展覽。因為藝術就是生活，生活就是藝術。」翡冷翠文創的鄭清煌總經理，和義享時尚廣場有著不謀而合的理念，因此共同促成了這次「世界百大名畫大展」的展出。擁有超過20年的策展經驗，每次展出總是收穫熱烈迴響的翡冷翠文創，大約10年前引進了「會動的清明上河圖」來台展出之後，對於如何讓藝術與民眾更親近，有了全新的想法。「我們透過這些展覽想告訴大家的是，其實藝術真的沒有距離我們那麼遠。幾百年前的文藝復興時期也好，近現代的印象主義也好，那些藝術家透過畫作所展示的，都是反應了當時社會的需求，以及他們對生活、生命的觀察和體悟。每一個人都有權利去看、去感受。」鄭總經理表示。
目不暇給，600年經典畫作的完整呈現
「世界百大名畫大展」穿越六百年的時空，搜羅一百幅世界知名畫作，以「虛實整合、動靜搭配」的方式，帶來全台最大規模的沉浸式藝術體驗。這次展覽分為三大展區，包括「永恆經典．歷史長廊」、「人文樂章．文藝復興」、「黃金印象．經典藝廊」。在「永恆經典．歷史長廊」中，觀眾可以一口氣看到百幅經典畫作，從文藝復興時期開始，到新藝術／現代主義時期一字排開。每個時期的藝術重點和特色，透過這些畫作清楚呈現眼前。
「我們也設計了QR Code，觀展民眾掃描之後就可以看到更多關於該作品的資訊。再搭配我們正在開發、預計12月要上線的語音導覽，幫助大家更容易吸收這些名畫的典故。」在這個展區中，鄭總經理特別推薦單獨展出的《蒙娜麗莎的微笑》。「我們展出這幅畫的方式，跟羅浮宮一模一樣，讓你不用去羅浮宮，就能擁有同樣的視覺感受。」一直希望能夠「讓藝術就在身邊」的鄭總經理，除了重現羅浮宮的設計之外，更邀請義大利團隊精心設計了氣勢磅礡的沉浸式影片，利用最先進的4K投影技術，伴隨著特別譜寫的樂曲，在「人文樂章．文藝復興」展區中呈現，就是要讓觀眾彷彿走進畫作所在的時空。當米開朗基羅的傳世巨作《創世紀》出現在影片中時，觀眾也像是身處在義大利的西斯汀教堂，感受到那股莊嚴的神性，以及藝術的震撼。
說到科技，在「黃金印象．經典藝廊」這個展區中，科技更是被巧妙地利用。鄭總經理說：「我們用高仿真原寸噴繪技術，搭配高解析度的LCD液晶顯示器，重現了畫作中的細節，環境的亮部、暗部，人物的表情、姿態，所有的細節，零距離的讓觀眾清楚看見。」在這裡，鄭總經理邀請觀眾細細觀賞維梅爾的畫，因為代表作為《戴珍珠耳環的少女》的維梅爾，一生所有的畫作被世界上許多不同的美術館所收藏。「真的沒有任何一個地方，能夠讓你同時看到這麼多維梅爾的畫作。」穿梭時光洪流、打破距離限制，「世界百大名畫大展」就是這樣一個令人著迷、佩服，值得一看再看的展覽。
打造無所不在、俯拾皆是的藝術環境
「在開展前，我們特別於首次週年慶提供會員購物滿3000元即可獲得『世界百大名畫大展』門票活動，當時我們就注意到，有民眾在獲得免費門票之後，也願意購買門票邀約家人、朋友一起來觀看；也有不少顧客在商場假日舉辦的藝術講座後，對於藝術更加了解後，再度二刷、三刷的欣賞展覽，可見這次展覽的魅力真的很強。」高經理更進一步分享，推廣藝術不遺餘力的義享時尚廣場，於全館進行藝術策展，包含與高雄鄰近國小聯手打造位於4F的藝術長廊——「兒童享樂繪畫特展」，蒐集了許多小朋友心中不同樣貌的快樂時刻，展出了一個充滿童趣的美好世界。也與高雄藝術教室合作於6F展出以寵物主題的兒童藝術創品展，此外再加上全台瘋迷的手作毯特展也將於3F展示，搭配假日舉辦各式手作教室，想必又要掀起一波好評熱潮。
豐富又多元的文化以及藝術活動，親民、高娛樂性的呈現方式，義享時尚廣場的每一步，都是為了實踐「時尚、生活、人文、藝術」的經營精神。再加上串聯高雄美術館的高雄輕軌「愛河之心站」就在旁邊，更讓義享時尚廣場正式進入美術館生活圈的範圍。「因為我們希望藝術展演的形式不僅僅於美術館中，而是能以貼近消費者自然的方式來體驗藝術，或許是在你家旁邊、或許是在社區裡面出現。來逛商場、吃美食之餘，還能欣賞藝術作品。這就是國外盛行的生活藝術。」高經理誠摯地邀請大家能有機會來到義享時尚廣場，一起感受藝術的生活，生活的藝術。
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