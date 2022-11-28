TNL+ 2022/11/28,
拉美

委內瑞拉政府與反對派簽署協議，解凍海外資金消弭政經危機，美同意跨國能源企業重啟石油開採業務

委內瑞拉政府與反對派簽署協議，解凍海外資金消弭政經危機，美同意跨國能源企業重啟石油開採業務
Photo Credit: AP / 達志影像

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據聯合國統計，目前至少已有700萬委內瑞拉人民逃離該國，境內仍有75％的民眾，每日生活費不足1.9美元。因此，先前遭凍結的委國政府海外資金，將以信託基金的形式用於各項社會發展計畫，其中包含基礎教育、衛生、食品安全、電力穩定供給，以及洪水等自然環境災害應對，希冀能藉此穩定國內情勢、緩解嚴重的委國難民潮。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

委內瑞拉政府及其反對派，於2022年11月26日達成共識，同意簽署一項「社會協議」，期望聯合國能管理委國被凍結於海外銀行的數十億美元資金，以此消弭委內瑞拉的人道危機。華盛頓當局對此允諾，雪佛龍公司（Chevron Corp.）等跨國能源企業，將部分重啟在委內瑞拉的石油開採業務。

據卡達《半島電視台》（Aljazeera）報導，該場談判由委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府，以及由美國支持的反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）於墨西哥城（Mexico City）商討，此為雙方在經歷15個月的對峙後，首次打破僵局，也意味著委內瑞拉當前艱困的經濟、政治處境，有機會出現轉機。

美國財政部（USDT）發出聲明表示，該資金解凍協議，象徵委內瑞拉「朝著恢復民主的正確道路，向前邁出了重要的步伐。」而向雪佛龍公司所發放的開採石油許可證，拜登（Joe Biden）政府目前給出的許可證效期為6個月，美方表示，將在這期間審視馬杜洛政府是否履行協議中的各項承諾。

土耳其《廣播電視公司國際頻道》（TRT World）指出，委內瑞拉當前蘊藏全球最多的石油儲量，美國放寬雪佛龍公司的業務限制，將使委國能加速重新進入全球石油市場的力度。

這筆解凍的基金將用於何處？

《法國24電視台》（France 24）認為，由於委內瑞拉經濟崩潰及近年來的政治危機，據聯合國統計，目前至少已有700萬委內瑞拉人民逃離該國，且就算繼續生活於委內瑞拉，境內仍有75％的民眾，每日生活費不足1.9美元，基本生活物資如糧食、藥品、衛生紙、肥皂等清潔用品亦時常供不應求。

因此，先前遭凍結的委國政府海外資金，將以信託基金的形式用於各項社會發展計畫，其中包含基礎教育、衛生、食品安全、電力穩定供給，以及洪水等自然環境災害應對，希冀能藉此穩定國內情勢、緩解嚴重的委國難民潮。

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