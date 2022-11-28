【2022九合一選舉】外媒分析：台灣民意對權力獨大求取平衡，形同進入「後蔡英文」時代

九合一選舉落幕，星媒：藍綠群雄爭總統大選提名

（中央社）民進黨在九合一選舉中挫敗，總統蔡英文承擔敗選責任，辭去民進黨主席。星媒引述學者分析，這形同宣告進入「後小英」時代，未來可能由副總統賴清德代表民進黨角逐2024總統大選。

九合一選舉結果前天出爐，國民黨在全台21個縣市中（嘉義市改於12月18日投票）囊括13席，讓基隆、台北市、桃園轉藍，掌握六都裡的四都，鞏固地方包圍中央態勢；民進黨僅拿下5席縣市長，是創黨36年以來最差紀錄。而民眾黨初試啼聲，便斬獲新竹市長寶座。

身兼民進黨主席的總統蔡英文承擔敗選責任，辭去黨主席一職。國民黨主席朱立倫則表示，這次勝選是台灣人民的勝利，也是所有非綠陣營的勝利。

《海峽時報》（The Straits Times）報導，在中國對台軍事挑釁之際，民進黨這次九合一選戰主打「抗中保台」，盼藉此對抗對中國友好的國民黨，從中獲利。但專家指出，這項策略並未在這場選戰中奏效。

國立台灣大學政治學系教授王業立分析，在地方選舉中，選民不太在意政黨認同，反而比較關注個別候選人的特質與能力。

另外，43歲的國民黨候選人蔣萬安在首都市長「三腳督」激戰中脫穎而出，將成為最年輕的台北市長。觀察家認為，蔣萬安當選有助提升國民黨支持度。

隨著九合一選舉告一段落，意味著總統選戰即將拉開序幕。《聯合早報》引述王業立分析，民進黨這次輸了九合一選舉，形同宣告進入「後小英」時代，未來由誰接任黨主席還要看黨內派系協調的過程。

王業立認為，副總統賴清德這次全力輔選，2024年角逐總統大選的機會最大。即將卸任的桃園市長鄭文燦無法保住桃園「綠色執政」，難再爭奪大位。

國民黨方面，王業立指出，朱立倫這次雖有功勞，但他的民意支持度無法與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕相比，是否參選總統仍待觀察後續發展。

侯友宜、盧秀燕這次都高票連任成功，未來是否更上層樓、角逐總統大位，備受外界關注。

另一方面，民眾黨主席柯文哲將在年底卸任台北市長，他日前向媒體透露，已物色競選總統的辦公室。

報導引述學者指出，柯文哲很可能會先表態堅持選到底，再隨情況調整，透過民調和辯論機制，達到在野整合，爭取藍白合作；不能排除到時柯文哲以副總統候選人身分，搭配藍營總統候選人一同出征的可能性。

日學者小笠原欣幸：台灣民意對權力獨大求取平衡

（中央社）台灣九合一選舉落幕，專精台灣政治的日本東京外國語大學教授小笠原欣幸（Yoshiyuki Ogasawara）說，台灣民眾對政治權力獨大抱持警戒，由於民進黨相對看來正走向獨大，所以讓選民意識到求取平衡。

日本《 讀賣新聞》〉昨 （27）日報導，小笠原受訪時說，台灣這次九合一大選結果，對民進黨來說是慘敗，不過，總統蔡英文政府的結構沒有任何改變，所以輸掉地方選舉並未改變蔡政府在兩岸關係等主要政策。

小笠原說，台灣到目前為止的地方選戰，都有對政府及執政黨來說較為嚴峻的傾向。台灣過去從威權體制走向民主化，讓民眾對單一政治權力獨大抱持警戒。目前的民進黨相對看來正走向獨大，讓選民意識到求取平衡。

他說，民進黨此次試圖讓兩岸政策成為選戰焦點徒勞無功，選民考量到自己居住的地區做出選擇。這次選戰結果之後將暫時歸零，面對下次總統大選，仔細考慮參選人與政策將從頭開始。總統大選不是地方課題，而是決定台灣未來的選擇。

小笠原說，九合一大選後令人憂慮的是中國的資訊戰，中國有可能在國際輿論上將選舉結果操作成台灣選民對民進黨兩岸政策說「不」，必須要留意讓這樣的錯誤認知擴散。

另外，小笠原今天透過個人臉書分享他在11月24日製作的直轄市長與縣市長各候選人得票率預估表，並跟最後的得票率結果進行比對。

他說：「這次有的縣市，像台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等預估比較準，有的像台南市不準確。我自己覺得還可以。我打算跟大家分享。」

可以看到小笠原在台中市長得票率預估也很接近最終得票結果，例如預估盧秀燕得票率60％，選舉結果為59.35％；預估蔡其昌得票率39％，選舉結果為38.93％。

至於台南市長得票部分，小笠原預估黃偉哲可以拿到65％的選票，跟實際得票率的48.80％落差不小；原本預估謝龍介只能拿到30％選票，結果則是43.63％。

日學者公布得票預測 中市長誤差1個百分點內最神準

（中央社）日本知名台灣選舉研究學者小笠原欣幸昨天分享九合一選舉的預估得票率與實際得票率數據，台中市藍綠兩名候選人的誤差範圍最小、都在1個百分點以內；個別候選人是苗栗縣鍾東錦0.34個百分點、新竹市林耕仁0.07個百分點、台南市林義豐0.03個百分點。

小笠原欣幸是台灣選舉研究專家，目前是東京外國語大學綜合國際學研究院教授。外界好奇小笠原的統計方式、判斷準則、誤差調整等研究方法，不過，目前人在台灣觀察選舉的小笠原婉謝媒體採訪。

小笠原昨天在臉書公開對22縣市主要候選人的預測得票率表格指出，到台灣後，製作各候選人得票率預測，且不覺得需要修改一個月前的預估，這份資料是24日製作，25日早上發給幾位日本學者作為佐證；他表示，每次台灣大選都會製作詳細預測表，目的是要把握全台灣選票的動向。

從得票誤差範圍看，台中市是此次預測最精準的選區，小笠原預估民進黨候選人蔡其昌得票率39％、實際得票率38.93％，誤差0.07個百分點，預估國民黨候選人盧秀燕得票率60％、實際得票率59.35％，誤差0.65個百分點，兩位候選人的誤差都在1個百分點內。