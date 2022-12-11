「焦慮」的良性循環三步驟：專家教你如何化焦慮為優勢？
我們想讓你知道的是
現代人往往將焦慮看作疾病，彷彿若我們不及時阻止焦慮發生，長時間的焦慮將會蠶食我們的身心。但研究指出，當人們在焦慮時，不僅更具創造力，而且大腦在面臨不可預測情況時，還會更加專注做出高效反應。正確看待、管理焦慮情緒，才是將負向轉為正向效益的方式。
文：特蕾西・丹尼斯－迪瓦裏（Tracy Dennis-Tiwary）
我兒子出生時患有先天性心臟病，像任何父母一樣，我感覺非常失落。他需要做心內直視手術，我內心對未來的未知充滿了焦慮。我明白手術結果可能不好，但我也知道，如果我能給他提供最好的護理就有可能產生好的結果。
在這種時候，很難專注積極的一面。但我知道我可以化焦慮為精力。雖然未來的不可確定性，但我的行動卻可以影響結果。我的焦慮幫我正常運轉，否則可能會感到毫無希望。我認為可以把焦慮變成一種工具，讓它幫助我們應付生活帶來的各種挑戰。
然而，對許多人來說，焦慮可能令人感到窒息，並成為感覺糟糕的代名詞。
在我所成長的1980年代，壓力往往成為人們形容情感痛苦的簡稱， 例如，你婚禮計劃的如何了？哦，不錯啊，但我壓力很大；你的化療進展如何？壓力很大，但我還能對付。
今天，我們似乎生活在焦慮時代。谷歌搜索趨勢顯示，自從2004年以來，「焦慮」（anxiety）一詞的搜索頻率增長了300%。
人們感到焦慮，而且是有充足理由的。31％的美國人將在一生中經歷焦慮症，它從一般性焦慮症，到恐慌症以及社交恐懼症等，其中，社交恐懼症是最常見的類型。
除醫學診斷之外，焦慮一詞還似乎已經進入了我們的日常用語。它已經取代了壓力，成為我們形容感覺不適的首選替補詞。譬如對做報告、相親、以及新工作感到焦慮。
這一詞已經無所不在，並融入其他含義，就像變形蟲一樣，涵蓋了從恐懼到期待等等。很多時候，僅僅一使用它就能讓這些體驗變得具有負面含義，並賦之以威脅和不對勁的感覺。
然後，還有各種焦慮症，它們是最常見的精神健康診斷，比抑鬱和成癮更普遍。全世界將有數億人會在其一生中某個時段被診斷患有焦慮症。這些疾病的發病率，尤其在年輕人當中，還會繼續增長，正像過去20多年以來一樣。
然而，已經有幾十種確認療法、30種不同抗焦慮藥、數百種優秀的自救書籍以及數千項嚴格的科學研究。但為什麼這些辦法在減少焦慮症問題方面都一敗塗地了呢？
將焦慮視為疾病
正如我在《未來時態》（《Future Tense》）一書中提出的那樣，導致其失敗的一個原因是，包括我在內的精神健康專業人士，過去無意中誤導了人們對焦慮本質的認識──這種誤解對我們有害。
我提出了一種新的，更有幫助和更有希望的方法來理解焦慮，並在21世紀中與之共存，那就是化焦慮為優勢。
像焦慮這樣的負面情緒長期以來一直口碑不佳，說得好聽點是不理性，難聽的話則是具有破壞性。
古羅馬詩人賀拉斯（Horace）兩千多年前就曾寫過，憤怒是一種短暫的瘋狂。但在過去150年裏，從達爾文的《人類和動物情感的表達》開始，我們開始明白諸如憤怒、恐懼以及焦慮等情感實際上更具優勢，而不是更危險。
正如同「對生拇指」（opposable thumb）和語言一樣，情感也是生存的工具。它們在數萬年的進化中得到錘煉和完善，以保護和確保人類能繁衍興旺。它們通過提供兩件事來達到這一目的：資訊和凖備。
焦慮是關於未來不確定性的資訊：可能會是壞消息，但也可能會發生好事。焦慮可能是等待你的新冠結果，可能是陽性也可能是陰性；或者期待與你老闆的艱難對話，結果也許很順利，也許徹底翻車。
但焦慮並非是關於確定的和眼下的威脅的資訊－那是恐懼，就像距離你游泳只有幾米遠處突然看到鯊魚的鰭露出水面那樣。恐懼主要讓我們做好戰鬥還是逃跑的凖備，或是一動不動。
而焦慮則是一種建築文明的工具，它讓我們做好堅持下去的凖備、保持警惕，並以避開未來災難方式而行事，但也可能將積極的可能性變成現實。
當我們焦慮時，我們不僅更具創造力和創新力，而且我們大腦在面臨不可預測情況時還會更加專注以及做出高效反應。
因此，焦慮不僅僅是大腦的「恐懼迴路」（ 「fear circuitry」），它還能成為我們追求回報和社會關係的動力，敦促我們為我們所關心的事業而努力、與他人建立聯繫，並能提高工作效力。這就是為什麼從進化論角度來看，焦慮並非是破壞力。焦慮體現了生存的邏輯。
然而，進化論和研究未能進入公眾意識，或者進入大多數醫學專業人士的意識當中，我們遠沒有把焦慮視為潛在的盟友，而是把它看作門外虎視眈眈的敵人。
雖然焦慮症可能會讓人感到麻痺無力，但廣泛使用焦慮一詞來表達普遍不適感是有問題的，因為它意味著我們接受兩個關鍵的謬誤：其一，經歷焦慮是危險和具有破壞性的；其二，解決其痛苦的方法就是預防或是根除它。
正是這種思維導致我們把日常焦慮視作必須要解決的故障，然而，只有焦慮症──即當極度焦慮以及我們試圖應付它的努力干擾了日常生活時，才被認為是精神健康問題。相比而言，焦慮情緒應該被視作健康和正常的，甚至是有益的。
這種把焦慮比喻為疾病的殘酷邏輯甚至需要我們更進一步──就像從傳染病到癌症的其他疾病一樣，除非我們抑制了焦慮，否則我們就無法達到精神健康，就像只要有癌細胞存在就意味著我們生病了一樣（其實不然）。
因此，這種疾病比喻困住了我們、而不是提振了我們，因為它讓我們誤將正常的焦慮定義為疾病，並且一旦我們經歷任何焦慮就會感到恐懼、設法避免或壓抑它。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。