「焦慮」的良性循環三步驟：專家教你如何化焦慮為優勢？

文：特蕾西・丹尼斯－迪瓦裏（Tracy Dennis-Tiwary）

我兒子出生時患有先天性心臟病，像任何父母一樣，我感覺非常失落。他需要做心內直視手術，我內心對未來的未知充滿了焦慮。我明白手術結果可能不好，但我也知道，如果我能給他提供最好的護理就有可能產生好的結果。

在這種時候，很難專注積極的一面。但我知道我可以化焦慮為精力。雖然未來的不可確定性，但我的行動卻可以影響結果。我的焦慮幫我正常運轉，否則可能會感到毫無希望。我認為可以把焦慮變成一種工具，讓它幫助我們應付生活帶來的各種挑戰。

然而，對許多人來說，焦慮可能令人感到窒息，並成為感覺糟糕的代名詞。

在我所成長的1980年代，壓力往往成為人們形容情感痛苦的簡稱， 例如，你婚禮計劃的如何了？哦，不錯啊，但我壓力很大；你的化療進展如何？壓力很大，但我還能對付。

今天，我們似乎生活在焦慮時代。谷歌搜索趨勢顯示，自從2004年以來，「焦慮」（anxiety）一詞的搜索頻率增長了300%。

人們感到焦慮，而且是有充足理由的。31％的美國人將在一生中經歷焦慮症，它從一般性焦慮症，到恐慌症以及社交恐懼症等，其中，社交恐懼症是最常見的類型。

除醫學診斷之外，焦慮一詞還似乎已經進入了我們的日常用語。它已經取代了壓力，成為我們形容感覺不適的首選替補詞。譬如對做報告、相親、以及新工作感到焦慮。

這一詞已經無所不在，並融入其他含義，就像變形蟲一樣，涵蓋了從恐懼到期待等等。很多時候，僅僅一使用它就能讓這些體驗變得具有負面含義，並賦之以威脅和不對勁的感覺。

然後，還有各種焦慮症，它們是最常見的精神健康診斷，比抑鬱和成癮更普遍。全世界將有數億人會在其一生中某個時段被診斷患有焦慮症。這些疾病的發病率，尤其在年輕人當中，還會繼續增長，正像過去20多年以來一樣。

然而，已經有幾十種確認療法、30種不同抗焦慮藥、數百種優秀的自救書籍以及數千項嚴格的科學研究。但為什麼這些辦法在減少焦慮症問題方面都一敗塗地了呢？

將焦慮視為疾病

正如我在《未來時態》（《Future Tense》）一書中提出的那樣，導致其失敗的一個原因是，包括我在內的精神健康專業人士，過去無意中誤導了人們對焦慮本質的認識──這種誤解對我們有害。

我提出了一種新的，更有幫助和更有希望的方法來理解焦慮，並在21世紀中與之共存，那就是化焦慮為優勢。

像焦慮這樣的負面情緒長期以來一直口碑不佳，說得好聽點是不理性，難聽的話則是具有破壞性。

古羅馬詩人賀拉斯（Horace）兩千多年前就曾寫過，憤怒是一種短暫的瘋狂。但在過去150年裏，從達爾文的《人類和動物情感的表達》開始，我們開始明白諸如憤怒、恐懼以及焦慮等情感實際上更具優勢，而不是更危險。

正如同「對生拇指」（opposable thumb）和語言一樣，情感也是生存的工具。它們在數萬年的進化中得到錘煉和完善，以保護和確保人類能繁衍興旺。它們通過提供兩件事來達到這一目的：資訊和凖備。

焦慮是關於未來不確定性的資訊：可能會是壞消息，但也可能會發生好事。焦慮可能是等待你的新冠結果，可能是陽性也可能是陰性；或者期待與你老闆的艱難對話，結果也許很順利，也許徹底翻車。

但焦慮並非是關於確定的和眼下的威脅的資訊－那是恐懼，就像距離你游泳只有幾米遠處突然看到鯊魚的鰭露出水面那樣。恐懼主要讓我們做好戰鬥還是逃跑的凖備，或是一動不動。

而焦慮則是一種建築文明的工具，它讓我們做好堅持下去的凖備、保持警惕，並以避開未來災難方式而行事，但也可能將積極的可能性變成現實。

Getty Images 焦慮可以幫助我們為即將經歷的事情做好凖備。

當我們焦慮時，我們不僅更具創造力和創新力，而且我們大腦在面臨不可預測情況時還會更加專注以及做出高效反應。

因此，焦慮不僅僅是大腦的「恐懼迴路」（ 「fear circuitry」），它還能成為我們追求回報和社會關係的動力，敦促我們為我們所關心的事業而努力、與他人建立聯繫，並能提高工作效力。這就是為什麼從進化論角度來看，焦慮並非是破壞力。焦慮體現了生存的邏輯。

然而，進化論和研究未能進入公眾意識，或者進入大多數醫學專業人士的意識當中，我們遠沒有把焦慮視為潛在的盟友，而是把它看作門外虎視眈眈的敵人。

雖然焦慮症可能會讓人感到麻痺無力，但廣泛使用焦慮一詞來表達普遍不適感是有問題的，因為它意味著我們接受兩個關鍵的謬誤：其一，經歷焦慮是危險和具有破壞性的；其二，解決其痛苦的方法就是預防或是根除它。

正是這種思維導致我們把日常焦慮視作必須要解決的故障，然而，只有焦慮症──即當極度焦慮以及我們試圖應付它的努力干擾了日常生活時，才被認為是精神健康問題。相比而言，焦慮情緒應該被視作健康和正常的，甚至是有益的。

這種把焦慮比喻為疾病的殘酷邏輯甚至需要我們更進一步──就像從傳染病到癌症的其他疾病一樣，除非我們抑制了焦慮，否則我們就無法達到精神健康，就像只要有癌細胞存在就意味著我們生病了一樣（其實不然）。

因此，這種疾病比喻困住了我們、而不是提振了我們，因為它讓我們誤將正常的焦慮定義為疾病，並且一旦我們經歷任何焦慮就會感到恐懼、設法避免或壓抑它。