金正恩女兒金朱愛再亮相，官媒改稱「尊貴的千金」，專家：成為正式接班人可能性高
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韓國世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長指出，勞動新聞19日刊出金朱愛照片時將其稱為「親愛的千金」，27日刊出報導則改稱「尊貴的千金」，報導中還寫到她是金正恩「最愛的子女」，其特別地位可見一斑。
（中央社）北韓領導人金正恩日前首次與女兒金朱愛一同在官方照片亮相，北韓官媒27日再次刊出兩人與開發飛彈有功者合照。專家指出，報導中對金朱愛的稱呼從原本「親愛的千金」改稱「尊貴的千金」，認為她成為正式接班人的可能性高。
北韓中央通信社（KCNA）與勞動新聞等官媒27日刊出金正恩與開發洲際彈道飛彈（ICBM）火星-17有功者的紀念合照，照片中可看到金朱愛穿著綴有毛皮衣領的黑大衣，站在坐於最前排的金正恩身側，這也是18日北韓官媒刊出兩人照片後金朱愛第2次正式亮相。
韓國世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長指出，勞動新聞19日刊出金朱愛照片時將其稱為「親愛的千金」，27日刊出報導則改稱「尊貴的千金」，報導中還寫到她是金正恩「最愛的子女」，其特別地位可見一斑。
鄭成長說明，金正恩妻子、金朱愛的母親李雪主在2012年7月首次出現在公開場合時，勞動新聞對她的稱呼是「夫人李雪主同志」，並未加上「親愛的」、「尊貴的」這類修飾語。
報導中還寫道，開發飛彈的相關人員表示，金正恩帶著「最愛的子女」一同來訪，是「令人稱羨的特殊待遇」，並表示未來將繼續「只向白頭血統效忠到底」。以世襲方式統治北韓的金氏家族自詡為繼承白頭山血統的純正君王血統。
北韓官媒19日首次公開報導提及金正恩的子女，當時金正恩牽著穿白色羽絨外套的女孩前往視察洲際彈道飛彈試射，但未公開這名女孩的名字，據韓國專家分析及情報單位掌握情資，這名女孩即是金正恩的次女金朱愛。
鄭成長分析，勞動新聞19日報導公開約5張金正恩與金朱愛的合照，但在27日以足足15張照片與報導占據頭版2面，顯示「公開金朱愛照片並非一時興起的決定。」
金正恩在2008年底正式被北韓高層決定為領導接班人，但鄭成長表示，他去（2021）年與金正恩阿姨高英淑夫婦在美國會面時得知，金正恩父親金正日早在1992年1月8日，也就是金正恩8歲生日時，就向親信表示金正恩將是自己的繼承人。而據稱2013年出生的金朱愛，現在應與金正恩當時差不多年紀。
鄭成長認為，選擇女兒作為接班人，可能帶給金正恩一定壓力，因此他才透過帶著金朱愛出席新型飛彈試射活動的方式，有意識地將幹部與人民的忠誠延續到女兒身上。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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