FTX破產燒出監管問題，財政部首度委外研究加密貨幣課稅，聚焦4面向報告年底出爐

（中央社）FTX交易所近日宣布破產，幣圈掀起驚濤駭浪，圈外燒出監管與課稅問題；據了解，財政部已啟動委外研究，聚焦監理權歸屬、國際課稅制度、台灣稅制檢討與執行共4面向，報告預計年底前出爐，有望成為未來政策研擬關鍵參考。

總部設在避稅天堂巴哈馬的加密貨幣平台FTX，11月上旬聲請破產，牽動原生代幣FTT以及其他加密貨幣價格下跌，立委也關切，國內虛擬資產投資人血本無歸，能否在報稅時列報損失扣抵。

不過，由於國內虛擬資產主管機關尚未明朗，財政部只能在現行稅法的邏輯基礎上，說明相關課稅原則。

舉例來說，個人報稅將端視交易屬境內或海外，「實現」損益後，扣除原始取得成本等，計入綜合所得總額或基本所得額；若出現財產交易損失，可依規定扣抵。

儘管從稅法邏輯可以解釋如何抵銷財產損失，但幣圈人士不諱言，靠加密貨幣買賣賺錢的投資者，報稅時根本不會申報這方面獲利，既然損失了，也不一定會申報，因為擔心政府反向溯源查稅。

幣圈交易熱絡，稅務機關自然也了解，財政部官員表示，元宇宙發展方興未艾，虛擬資產崛起速度之快，相關法制的推進和完備程度，腳步得加緊跟上。

據了解，賦稅署已於今（2022）年5月「動起來」，首度委外研究新興數位商品交易課稅可行方案，報告主要聚焦4大面向。

首先，報告彙整各國「誰在監管」，並釐清各國主管機關對加密貨幣、NFT等虛擬資產的性質認定、分類為何；再者，國際上如何課稅、查核面臨的困難。第三，台灣現行加值型及非加值型營業稅法與所得稅法，涉及新興數位交易相關法規的檢討；第四，依照所搜集到的資料，考量台灣國情與稅法，研擬較適合、可行的法規調適方向與建議，供財政部參考。

研究報告出爐之前，針對加密貨幣投資者如果要認列財產交易所得或財產交易損失時，可能會遇到的問題，KPMG安侯建業稅務部執業會計師游雅絜認為，民眾可能透過加密貨幣交易所，或採點對點、即類似「場外交易」方式，取得加密貨幣；個人要主張財產交易損益，需要舉證取得成本及保存交易憑證資料，以利損益計算及佐證。

她表示，如果是年度中有多筆交易的個人，涉及當年度成本計算方式及匯率換算，會使損益計算更加複雜及困難。

游雅絜提出兩大面向，首先，制定加密資產課稅規範之前，首先應釐清加密資產的定位，才能決定其所得的屬性。

各國對於加密資產管理政策，先由產業監理單位針對加密資產區分類別，再由稅務機關擬定課稅規範，游雅絜表示，台灣目前尚無加密資產主管機關，應可考量先確認主管機關，較為妥適。

第二，游雅絜指出，由於加密資產的交易特性，課稅資料掌握相對不易，且一國的主管機關大多僅能規範境內平台，比如韓國在法規上，明文要求韓國境內加密資產經營者，有義務提交必要之所得稅資訊；大多數國家則是要求納稅義務人自行申報舉證。

此外，為提升加密資產交易的透明度，游雅絜表示，經濟合作暨發展組織（OECD）已於今年10月10日發布「加密資產申報框架」（CARF），規範加密資產服務商對於應申報的加密資產交易、需提供的資訊，及應對客戶執行的盡職審查程序。

她認為，台灣可持續視各國法令變動，評估國內法令調適情形，籍由CARF資訊網絡，進一步掌握課稅資料，依法計課稅負。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航