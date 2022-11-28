鐵腕統治43年再度贏得第6任期，赤道幾內亞總統恩格瑪打造出惡名昭彰的「非洲北韓」
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在這只有一個合法反對黨的國家，恩格瑪大權在握。2016年，他以93.7％得票率連任，而在投票率98％的這次，官方結果稱他的得票率高達94.9％。一般認為，恩格瑪的兒子、副總統曼格將成為接班人。當被問到是否正在栽培曼格接班時，恩格瑪說：「赤道幾內亞不是君主制……但如果他有才能，我也沒辦法。」
（中央社）11月26日確定第6度連任赤道幾內亞總統的恩格瑪（Teodoro Obiang Nguema Mbasogo），1979年8月以來一直統治這個石油資源豐富的國家，主掌一個以鎮壓異議人士惡名昭彰的政權。
法新社報導，現年80歲的恩格瑪1979年從叔叔佛朗西斯科（Francisco Macias Nguema）手中奪取權力後，掌權至今43年，是當今世界除君主以外、在世國家元首中在位時間最長的一位。
佛朗西斯科1968年成為赤道幾內亞脫離西班牙獨立後首任總統，後來宣布自己為終身總統。恩格瑪發動政變推翻佛朗西斯科後2個月，佛朗西斯科遭行刑隊處決。
恩格瑪的反對者說，在他鐵腕任期內，赤道幾內亞已成「非洲的北韓」。
恩格瑪政權的冷酷無情常遭人權團體譴責，人權團體記錄到恩格瑪政權大規模任意逮捕，將異議人士關押在噩夢般的監獄環境，並頻繁掃蕩涉嫌密謀者。
在這只有一個合法反對黨的國家，恩格瑪大權在握。2016年，他以93.7％得票率連任，而在投票率98％的這次，官方結果稱他的得票率高達94.9％。
一般認為，恩格瑪的兒子、副總統曼格（Teodoro Nguema Obiang Mangue）將成為接班人。
恩格瑪在2016年投票前接受法語「青年非洲」（Jeune Afrique）雜誌訪問時說，那將是他最後一次參選。
他說：「我執政太久了，但人民希望我成為他們的總統。」
當被問到是否正在栽培曼格接班時，恩格瑪說：「赤道幾內亞不是君主制……但如果他有才能，我也沒辦法。」
《中央社》報導，與恩格瑪角逐的是唯一被容忍的反對黨「社會民主融合」 （Convergence for Social Democracy）所推候選人翁多（Andres Esono Ondo），以及執政黨傳統盟友「社會民主聯盟黨」（Social Democratic Coalition Party）的阿蘇姆（Buenaventura Monsuy Asumu）。曾擔任部長的阿蘇姆被反對派視為沒機會當選的「假候選人」。
翁多指現任政權實行「獨裁統治」，並預期總統、國會和地方議會選舉將出現「大規模舞弊」。他最近曾表示，「政府的治理完全是為了恩格瑪家族的利益。」
赤道幾內亞於1990年代中期在外海發現石油，而後躍升為非洲人均收入第三富裕的國家。但根據世界銀行最新資料，該國財富集中在少數人手裡，140萬人口中五分之四生活在貧窮線以下。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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